Mindestens 73 Tote bei Feuer in Johannesburg

Johannesburg - Mindestens 73 Menschen sind bei einem Großbrand in einem Gebäude im Zentrum der südafrikanischen Metropole Johannesburg ums Leben gekommen. Mindestens 52 weitere Menschen seien verletzt worden, sagte Robert Mulaudzi, der Sprecher des örtlichen Rettungsdienstes, am Donnerstag auf der Plattform Twitter (X). Die Rettungs- und Bergungsaktion werde demnach weiter fortgesetzt. Die Opferzahl könne weiter ansteigen, so Mulaudzi.

Inflation stieg im August auf 7,5 Prozent

Wien - Die Hoffnung auf eine erneut sinkende Inflationsrate ist mit der neuesten Schnellschätzung der Statistik Austria zunichte gemacht worden. So ist der Verbraucherpreisindex im August gegenüber dem Vorjahresmonat um 7,5 Prozent gestiegen. Im Vergleich zum Juli bedeutet das einen Anstieg um 0,4 Prozent, teilte die Behörde am Donnerstag mit. Die Teuerung in Österreich liegt somit um gut 2 Punkte über jener im Euroraum, die laut Eurostat im August bei 5,3 Prozent verharrte.

Neuer Terror-Prozess für verurteilten IS-Mann Lorenz K.

Graz/Wien - Der im April 2018 in Wien zu neun Jahren Haft verurteilte IS-Terrorist Lorenz K. muss sich im Herbst erneut wegen terroristischer Umtriebe im Namen der radikalislamistischen Terror-Miliz "Islamischer Staat" (IS) vor Geschworenen verantworten. Der Sprecher der Staatsanwaltschaft Graz, Hansjörg Bacher, bestätigte auf Anfrage entsprechende Recherchen von Puls 24, des "Standard" und der APA. Lorenz K. soll im Gefängnis erneut Anschlagspläne im Namen des IS verfolgt haben.

Höhere Strafen bei Neuauflage von Pflegeheim-Prozess in NÖ

St. Pölten - Im erneuten Prozess um die Causa Pflegeheim Kirchstetten (Bezirk St. Pölten) am Landesgericht St. Pölten sind am Donnerstag die Strafen für drei von vier ursprünglich Angeklagten erhöht worden. Die früheren Mitarbeiter der Einrichtung fassten 18 Monate bis dreieinhalb Jahre Haft aus. Gerichtlich abgeurteilt wurden nach einer teilweisen Aufhebung der drei Schuldsprüche von 2021 durch den Obersten Gerichtshof (OGH) vorerst nur die bereits bestätigten Vorwürfe.

Ukrainische Armee rückt im Süden weiter vor

Moskau - Die ukrainische Armee hat nach eigenen Angaben beim Vorgehen gegen russische Verteidigungslinien im südlichen Gebiet Saporischschja weitere Erfolge erzielt. Dabei seien ukrainische Einheiten südlich des Dorfes Robotyne in Richtung der Nachbarsiedlung Nowoprokopiwka vorgerückt, teilte der Generalstab in Kiew am Donnerstag mit. Die Soldaten setzten sich auf den neu erreichten Positionen fest. Konkretere Angaben zum Vormarsch gab es nicht.

Grüne: Verfassungsschutz soll FPÖ-Jugend überwachen

Wien/St. Pölten - Jenes umstrittene Video, das die Freiheitliche Jugend am Wochenende auf dem Youtube-Kanal "FPÖ TV" veröffentlicht hat, sorgt weiter für Aufregung. Am Donnerstag haben die Grünen eine Überwachung der FPÖ-Jugend durch die Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) gefordert. "Die Freiheitliche Jugend gehört entsprechend eingestuft und auch überwacht", so der Grüne Sicherheitssprecher David Stögmüller im Ö1-"Mittagsjournal".

Ötztal Straße in Tirol ab Samstag wieder für Verkehr frei

Innsbruck/Ötztal/Sölden - Nach dem Hochwasser in Teilen Tirols am Montag haben die Aufräum- und Wiederinstandsetzungsarbeiten vor allem im stark betroffenen Ötztal angedauert. Und dabei konnte das Land am Donnerstag mit einer guten Nachricht aufwarten: Die auf einem bis zu 100 Meter langen Teilstück unterspülte und in weiterer Folge weggerissene Ötztal Straße (B 186) kann bereits am Samstag um 7.00 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Mann nach Sessellift-Unglück in Spital gestorben

Bregenz - Ein deutscher Urlauber, der Mitte August bei einem Sessellift-Unglück in Andelsbuch (Bregenzerwald) schwer verletzt wurde, ist gestorben. Das teilte die Vorarlberger Polizei am Donnerstag unter Berufung auf das Kantonsspital St. Gallen mit. Der Betrieb des über 50 Jahre alten Lifts wurde infolge des Unfalls eingestellt. Er hätte noch bis Herbst fahren sollen, dann wäre eine Überprüfung angestanden. Ein Fortbestand der Bahn galt schon vor dem Unfall als unsicher.

Wiener Börse im Verlauf etwas fester. ATX gewinnt 0,35 %.

Wien - Der Wiener Aktienmarkt hat am Donnerstag im Verlauf wieder etwas höher notiert. Gegen 13.45 Uhr stand der heimische Leitindex ATX 0,35 Prozent höher bei 3.179,72 Punkten. Mit Blick auf die Einzelwerte stachen die Aktien von Semperit mit einem Plus von 5,7 Prozent hervor. Das Unternehmen hat den Verkauf seines Medizingeschäfts erfolgreich abgeschlossen und will sich nun auf das Wachstum im industriellen Kerngeschäft konzentrieren, wie Semperit mitteilte.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red