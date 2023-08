Aiwanger bittet um Entschuldigung, aber tritt nicht zurück

München - Bayerns Vize-Regierungschef Hubert Aiwanger (Freie Wähler) hat sich in der Affäre um ein antisemitisches Flugblatt aus Schulzeiten entschuldigt. Er bereue zutiefst, wenn er durch sein Verhalten in Bezug auf das in Rede stehende Pamphlet oder weitere Vorwürfe gegen ihn aus der Jugendzeit Gefühle verletzt habe, sagte Aiwanger am Donnerstag in München. Von einem möglichen Rücktritt war in seinem kurzen Statement aber keine Rede.

Neuer Terror-Prozess für verurteilten IS-Mann Lorenz K.

Graz/Wien - Der im April 2018 in Wien zu neun Jahren Haft verurteilte IS-Terrorist Lorenz K. muss sich im Herbst erneut wegen terroristischer Umtriebe im Namen der radikalislamistischen Terror-Miliz "Islamischer Staat" (IS) vor Geschworenen verantworten. Der Sprecher der Staatsanwaltschaft Graz, Hansjörg Bacher, bestätigte auf Anfrage entsprechende Recherchen von Puls 24, des "Standard" und der APA. Lorenz K. soll im Gefängnis erneut Anschlagspläne im Namen des IS verfolgt haben.

Ärztekammerpräsident Steinhart wieder im Amt

Wien - Der Präsident der Wiener und der Österreichischen Ärztekammer, Johannes Steinhart, ist seit heute, Donnerstag, wieder im Amt. Ein Sprecher der Kammer hat der APA eine entsprechende Information der Rechercheplattform "Dossier" bestätigt. Steinhart hat sich im vergangenen April vorübergehend zurückgezogen. Die Geschäfte waren interimistisch vom ersten Vizepräsidenten Stefan Ferenci geführt worden.

Russischer Nationalist Girkin will Präsident werden

Moskau - Der inhaftierte frühere Separatistenführer Igor Girkin hat seine Kandidatur für die russische Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr angekündigt. "Ich halte mich in Militärfragen für kompetenter als der amtierende Präsident, und sicherlich für kompetenter als der Verteidigungsminister", erklärte Girkin am Donnerstag in seinem Kanal beim Online-Dienst Telegram. Präsident Wladimir Putin sei "zu freundlich".

General wird als "Übergangspräsident" Gabuns vereidigt

Libreville - Nach dem Militärputsch im westafrikanischen Gabun soll General Brice Oligui Nguema am Montag vor dem Verfassungsgericht des Landes als "Übergangspräsident" vereidigt werden. Außerdem werde Oligui schrittweise die "Übergangsinstitutionen" einsetzen, sagte Oberst Ulrich Manfoumbi am Donnerstag im Staatsfernsehen.

Mehrere Fahrzeuge in Karambolage auf A1 verwickelt

Melk/Loosdorf - Ein Kleintransporter und mehrere Pkw sind am Donnerstagnachmittag auf der Westautobahn (A1) zwischen Melk und Loosdorf (Bezirk Melk) in eine Karambolage verwickelt gewesen. Das Rote Kreuz Niederösterreich berichtete auf Anfrage von 17 beteiligten Personen, von denen fünf leicht verletzt worden seien. Laut ÖAMTC war auch ein "Christophorus"-Notarzthubschrauber am Unfallort.

Mann nach Sessellift-Unglück in Spital gestorben

Bregenz - Ein deutscher Urlauber, der Mitte August bei einem Sessellift-Unglück in Andelsbuch (Bregenzerwald) schwer verletzt wurde, ist gestorben. Das teilte die Vorarlberger Polizei am Donnerstag unter Berufung auf das Kantonsspital St. Gallen mit. Der Betrieb des über 50 Jahre alten Lifts wurde infolge des Unfalls eingestellt. Er hätte noch bis Herbst fahren sollen, dann wäre eine Überprüfung angestanden. Ein Fortbestand der Bahn galt schon vor dem Unfall als unsicher.

Wiener Börse schloss im Minus. ATX gab fast 0,5 % nach.

Wien - Der Wiener Aktienmarkt ist am Donnerstag im Verlauf in die Verlustzone gerutscht und schloss mit Abschlägen. Am Ende stand der heimische Leitindex ATX 0,46 Prozent tiefer bei 3.154,14 Punkten. Inflationszahlen aus der Eurozone fielen durchwachsen aus. US-Konjunkturdaten deuteten auf eine gute Verfassung der US-Wirtschaft hin. Mit Blick auf die Einzelwerte stachen in Wien die Aktien von Semperit mit einem Plus von 4,8 Prozent hervor.

