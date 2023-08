Rapid im ECL-Play-off out - 0:2 gegen Fiorentina

Florenz - Rapid ist wie im Vorjahr im Play-off zur Fußball-Conference-League gescheitert. Die Hütteldorfer kassierten am Donnerstag gegen Fiorentina eine 0:2-Auswärtsniederlage und verpassten damit trotz des Heim-1:0 vor einer Woche die Gruppenphase. Matchwinner für die Italiener war Nicolas Gonzalez mit einem Doppelpack (59., 90.), wobei das zweite Tor aus einem relativ umstrittenem Elfmeter resultierte.

17 Jahre für "Proud-Boys"-Anführer wegen Kapitol-Sturm

Washington - Ein Anführer der rechtsradikalen Miliz "Proud Boys" ist am Donnerstag wegen des Sturms auf das US-Kapitol im Jänner 2021 zu 17 Jahren Haft verurteilt worden. Die Staatsanwälte erklärten, Joe Biggs sei eine der zentralen Figuren in einer "aufrührerischen Verschwörung" gewesen. Die Staatsanwaltschaft hatte 33 Jahre Haft für den ehemaligen Soldaten gefordert.

Neuer Terror-Prozess für verurteilten IS-Mann Lorenz K.

Graz/Wien - Der im April 2018 in Wien zu neun Jahren Haft verurteilte IS-Terrorist Lorenz K. muss sich im Herbst erneut wegen terroristischer Umtriebe im Namen der radikalislamistischen Terror-Miliz "Islamischer Staat" (IS) vor Geschworenen verantworten. Der Sprecher der Staatsanwaltschaft Graz, Hansjörg Bacher, bestätigte auf Anfrage entsprechende Recherchen von Puls 24, des "Standard" und der APA. Lorenz K. soll im Gefängnis erneut Anschlagspläne im Namen des IS verfolgt haben.

Anklage in Georgia: Trump plädiert auf "nicht schuldig"

Washington - Der frühere US-Präsident Donald Trump hat nach einer Anklage im US-Staat Georgia im Zusammenhang mit versuchtem Wahlbetrug auf "nicht schuldig" plädiert. Das geht aus einem am Donnerstag veröffentlichten Gerichtsdokument hervor. Darin macht er auch deutlich, von seinem Recht Gebrauch zu machen, für die Verlesung der Anklage nicht vor Gericht zu erscheinen. Als Termin dafür war der 6. September festgelegt worden.

Aiwanger bittet um Entschuldigung, aber tritt nicht zurück

München - Bayerns Vize-Regierungschef Hubert Aiwanger (Freie Wähler) hat sich in der Affäre um ein antisemitisches Flugblatt aus Schulzeiten entschuldigt. Er bereue zutiefst, wenn er durch sein Verhalten in Bezug auf das in Rede stehende Pamphlet oder weitere Vorwürfe gegen ihn aus der Jugendzeit Gefühle verletzt habe, sagte Aiwanger am Donnerstag in München. Von einem möglichen Rücktritt war in seinem kurzen Statement aber keine Rede.

Nach drei Autoattacken auf Mann Mordversuchsprozess vertagt

Linz - Der Mordversuchsprozess gegen einen 36-Jährigen, der in Schwertberg (Bezirk Perg) absichtlich mit einem SUV einen 50-Jährigen dreimal umgefahren und schwer verletzt haben soll, ist Donnerstagabend vertagt worden. Der Verteidiger beantragte ein psychiatrisches Gutachten. Der Angeklagte hatte vor Gericht behauptet, am Tag des Vorfalls Beruhigungstabletten genommen und Alkohol getrunken zu haben.

Slowenien plant bis zu sieben Mrd. Euro für Wiederaufbau

Ljubljana/Brüssel/EU-weit - Nach der verheerenden Flutkatastrophe vor knapp einem Monat will die Regierung des EU-Landes Slowenien bis zu sieben Milliarden Euro für den Wiederaufbau aufwenden. Das sagte Ministerpräsident Robert Golob am Donnerstag im Parlament in Ljubljana. Die Schäden würden sich beim gegenwärtigen Erkenntnisstand auf 4,7 Milliarden Euro belaufen, fügte er hinzu.

General wird als "Übergangspräsident" Gabuns vereidigt

Libreville - Nach dem Militärputsch im westafrikanischen Gabun soll General Brice Oligui Nguema am Montag vor dem Verfassungsgericht des Landes als "Übergangspräsident" vereidigt werden. Außerdem werde Oligui schrittweise die "Übergangsinstitutionen" einsetzen, sagte Oberst Ulrich Manfoumbi am Donnerstag im Staatsfernsehen. Die Afrikanische Union (AU) suspendierte unterdessen die Mitgliedschaft des zentralafrikanischen Landes.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red