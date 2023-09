LASK nach 1:1 bei Zrinjski Mostar in EL-Gruppenphase

Mostar - Der LASK steht nach einem harten Europacup-Fight in der Gruppenphase der Europa League. Beim bosnischen Fußball-Meister Zrinjski Mostar fixierten die Linzer am Donnerstag nach dem 2:1-Hinspielsieg mit einem glanzlosen 1:1 (0:1) im Play-off-Rückspiel den Aufstieg in den zweithöchsten europäischen Bewerb. Die Oberösterreicher stehen nach einem Jahr Pause wieder in einer Gruppenphase und dürfen sich über ein Startgeld in Höhe von 3,63 Mio. Euro freuen.

Slowenien will Reform von Vetorecht im UNO-Sicherheitsrat

Alpbach - Die slowenische Präsidentin Nataša Pirc Musar, deren Land ab Jänner als nicht-ständiges Mitglied dem UNO-Sicherheitsrat angehört, tritt im Lichte des Ukraine-Krieges dafür ein, dass Mitgliedstaaten künftig nicht mehr über sich selbst abstimmen dürfen. Es sei "ethisch fair, dass ein Land, über das im Sicherheitsrat oder in der Generalversammlung debattiert wird - egal, um welches Land es geht - nicht das Recht hat, abzustimmen oder ein Veto einzulegen", so Pirc Musar zur APA.

Russland und Türkei sprachen über neues Getreideabkommen

Moskau - Die Außenminister Russlands und der Türkei haben in Moskau über eine mögliche Neuauflage der Vereinbarungen für ukrainische Getreideexporte über das Schwarze Meer gesprochen. Der russische Außenminister Sergej Lawrow verlangte dafür vom Westen Garantien, dass auch sein Land Getreide und Dünger ungehindert ausführen dürfe. Dann sei Russland bereit, zu dem Mitte Juli ausgesetzten Getreideabkommen zurückkehren, sagte er am Donnerstag.

Anklage in Georgia: Trump plädiert auf "nicht schuldig"

Washington - Der frühere US-Präsident Donald Trump hat nach einer Anklage im US-Staat Georgia im Zusammenhang mit versuchtem Wahlbetrug auf "nicht schuldig" plädiert. Das geht aus einem am Donnerstag veröffentlichten Gerichtsdokument hervor. Darin macht er auch deutlich, von seinem Recht Gebrauch zu machen, für die Verlesung der Anklage nicht vor Gericht zu erscheinen. Als Termin dafür war der 6. September festgelegt worden.

17 Jahre für "Proud-Boys"-Anführer wegen Kapitol-Sturm

Washington - Ein Anführer der rechtsradikalen Miliz "Proud Boys" ist am Donnerstag wegen des Sturms auf das US-Kapitol im Jänner 2021 zu 17 Jahren Haft verurteilt worden. Die Staatsanwälte erklärten, Joe Biggs sei eine der zentralen Figuren in einer "aufrührerischen Verschwörung" gewesen. Die Staatsanwaltschaft hatte 33 Jahre Haft für den ehemaligen Soldaten gefordert.

Teichtmeister am kommenden Dienstag in Wien vor Gericht

Wien - Am kommenden Dienstag wird am Wiener Landesgericht für Strafsachen gegen den früheren Burgschauspieler Florian Teichtmeister verhandelt, der sich wegen Besitzes und Herstellung zehntausender Dateien mit Kindesmissbrauchdarstellungen vor einem Schöffensenat verantworten muss. Im Fall einer Verurteilung drohen dem 43-Jährigen nicht nur bis zu drei Jahre Haft, sondern zusätzlich die Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum.

