Zahl der Arbeitslosen im August gestiegen

Wien - Die abkühlende Konjunktur treibt die Arbeitslosigkeit in Österreich weiter in die Höhe. Ende August 2023 waren 320.759 Personen beim AMS arbeitslos oder in Schulung gemeldet, das sind um 11.328 mehr als noch im Vorjahr, teilte das Arbeits- und Wirtschaftsministerium am Freitag in einer Aussendung mit. Die Arbeitslosenquote stieg auf 6,1 Prozent. Ende August 2022 war sie noch bei 5,9 Prozent gelegen.

Statistik Austria: BIP im 2. Quartal um 1,1 Prozent gesunken

Wien - Österreichs Wirtschaft ist im zweiten Quartal 2023 stärker zurückgegangen als erwartet. Laut Berechnungen der Statistik Austria sank das Bruttoinlandsprodukt (BIP) real im Vergleich zum Vorjahresquartal um 1,1 Prozent, hieß es in einer Aussendung am Freitag. Das sei vor allem auf die rückläufige Wirtschaftsleistung von Handel und Industrie zurückzuführen. Das Wifo war Ende Juli lediglich von einem Minus von 0,3 Prozent ausgegangen.

Kaufkraft des Schulstartgeldes um ein Drittel gesunken

Wien - Das Schulstartgeld hat seit 2011 ein Drittel seiner Kaufkraft eingebüßt. Das hat eine Analyse des arbeitnehmernahen Momentum-Instituts ergeben. Seit der Einführung 2011 erhielten Familien vom Bund im Jahr 100 Euro pro Kind. Das Geld soll die Kosten zu Schulbeginn ausgleichen. Da die Preise für Schreibwaren jährlich steigen, entstehe ein Kaufkraftverlust. Um diesen auszugleichen, müsste das Schulstartgeld knapp 50 Euro höher sein, rechnete das Institut.

Berichte über neuen ukrainischen Drohnentyp

Kiew (Kyjiw) - Die Ukraine hat Medienberichten zufolge vor einigen Tagen den militärischen Teil eines Flughafens im russischen Grenzgebiet Kursk mit einem neuen Drohnentyp angegriffen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bezifferte unterdessen die Anzahl an Kampfjets, die sein Land benötige, um die russischen Besatzer weiter zurückdrängen zu können. Demnach brauche man rund 100 weitere Kampfflugzeuge über die bereits erfolgten Zusagen hinaus.

US-Verfassungsrichter legt spendierte Privatjet-Reisen offen

Washington - Nach öffentlicher Kritik an Privatreisen auf Kosten eines konservativen Milliardärs hat der einflussreiche US-Richter Clarence Thomas einen Rechenschaftsbericht vorgelegt. In dem am Donnerstag vom Obersten Gericht veröffentlichten Bericht legte er Flüge in einer Maschine des Immobilienmoguls Harlan Crow sowie Hotelbuchungen auf dessen Kosten offen - und begründete dies damit, dass ihm aus Sicherheitsgründen zum Verzicht auf Linienflüge geraten worden sei.

Umstrittene Rentenreform in Frankreich ist in Kraft

Paris - In Frankreich tritt die umstrittene Rentenreform von Präsident Emmanuel Macron nach monatelangen und teils gewaltsamen Protesten an diesem Freitag in Kraft. Große Kundgebungen zum Start der Reform, mit der das Pensionseintrittsalter schrittweise von 62 auf 64 Jahre steigt, sind nicht angekündigt. Arbeitsminister Olivier Dussopt besucht anlässlich des Inkrafttretens der neuen Regeln am Freitag ein Regionalbüro der Rentenversicherung im elsässischen Mulhouse.

Mehr Geld für Kinderschutz an Schulen gefordert

Wien - Eine Novelle des Schulunterrichtsgesetzes soll den Schutz der Schülerinnen und Schüler vor physischer, psychischer und sexualisierter Gewalt verbessern. Für effektiven Kinderschutz brauche es allerdings auch zusätzliche Ressourcen für die Schulen, so der Tenor in den Stellungnahmen zum Gesetzesentwurf von Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP), dessen Begutachtungsfrist gerade geendet hat. Die Pflichtschulgewerkschaft ist gegen individuelle Lösungen für jeden Standort.

Slowenien will Reform von Vetorecht im UNO-Sicherheitsrat

Alpbach - Die slowenische Präsidentin Nataša Pirc Musar, deren Land ab Jänner als nicht-ständiges Mitglied dem UNO-Sicherheitsrat angehört, tritt im Lichte des Ukraine-Krieges dafür ein, dass Mitgliedstaaten künftig nicht mehr über sich selbst abstimmen dürfen. Es sei "ethisch fair, dass ein Land, über das im Sicherheitsrat oder in der Generalversammlung debattiert wird - egal, um welches Land es geht - nicht das Recht hat, abzustimmen oder ein Veto einzulegen", so Pirc Musar zur APA.

red