Statistik Austria: BIP im 2. Quartal um 1,1 Prozent gesunken

Wien - Österreichs Wirtschaft ist im zweiten Quartal 2023 stärker zurückgegangen als erwartet. Laut Berechnungen der Statistik Austria sank das Bruttoinlandsprodukt (BIP) real im Vergleich zum Vorjahresquartal um 1,1 Prozent, hieß es in einer Aussendung am Freitag. Das sei vor allem auf die rückläufige Wirtschaftsleistung von Handel und Industrie zurückzuführen. Das Wifo war Ende Juli lediglich von einem Minus von 0,3 Prozent ausgegangen.

Zahl der Arbeitslosen im August gestiegen

Wien - Die abkühlende Konjunktur treibt die Arbeitslosigkeit in Österreich weiter in die Höhe. Ende August 2023 waren 320.759 Personen beim AMS arbeitslos oder in Schulung gemeldet, das sind um 11.328 mehr als noch im Vorjahr, teilte das Arbeits- und Wirtschaftsministerium am Freitag in einer Aussendung mit. Die Arbeitslosenquote stieg auf 6,1 Prozent. Im Vorjahresmonat war sie noch bei 5,9 Prozent gelegen. Leicht gesunken ist im August hingegen die Zahl der offenen Stellen.

SPÖ will Schulstartgutscheine ausweiten

Wien - Die SPÖ will die derzeit auf Mindestsicherungs- und Sozialhilfeempfänger beschränkten Schulstartgutscheine ausweiten und den Volksschulen in den ersten drei Jahren wieder die Möglichkeit zur Abschaffung der Ziffernnoten geben. Außerdem sollen die Arbeitsbedingungen für Lehrkräfte verbessert und auch an Volks- und Sonderschulen die Möglichkeit zum Quereinstieg in den Lehrberuf geschaffen werden, so Bildungssprecherin Petra Tanzler bei einer Pressekonferenz am Freitag.

Kriminaldienstreform mit Schwerpunkt Cybercrime präsentiert

Wien - Kritik war im Vorfeld bereits laut geworden, nun ist sie offiziell präsentiert worden: Am Freitag wurde im Innenministerium in Wien die Kriminaldienstreform mit dem Schwerpunkt Cybercrime vorgestellt. Innenminister Gerhard Karner sprach von der "größten Reform seit der Zusammenlegung von Gendarmerie und Polizei". Das Ziel sei, die Exekutive an die neuen Herausforderungen anzupassen und "modern, zeitgemäß und schlagkräftig im Kampf gegen die Kriminalität zu sein".

Umstrittene Pensionsreform in Frankreich ist in Kraft

Paris - In Frankreich ist die umstrittene Pensionsreform von Präsident Emmanuel Macron nach monatelangen und teils gewaltsamen Protesten an diesem Freitag in Kraft getreten. Große Kundgebungen zum Start der Reform, mit der das Pensionseintrittsalter schrittweise von 62 auf 64 Jahre steigt, sind nicht angekündigt. Arbeitsminister Olivier Dussopt besucht anlässlich des Inkrafttretens der neuen Regeln am Freitag ein Regionalbüro der Pensionsversicherung im elsässischen Mulhouse.

Kaufkraft des Schulstartgeldes um ein Drittel gesunken

Wien - Das Schulstartgeld hat seit 2011 ein Drittel seiner Kaufkraft eingebüßt. Das hat eine Analyse des arbeitnehmernahen Momentum-Instituts ergeben. Seit der Einführung 2011 erhielten Familien vom Bund im Jahr 100 Euro pro Kind. Das Geld soll die Kosten zu Schulbeginn ausgleichen. Da die Preise für Schreibwaren jährlich steigen, entstehe ein Kaufkraftverlust. Um diesen auszugleichen, müsste das Schulstartgeld knapp 50 Euro höher sein, rechnete das Institut.

Taifun "Saola" in Südchina und Hongkong erwartet

Hongkong/Peking - Der herannahende Taifun "Saola" hat in Südchina und Hongkong große Besorgnis ausgelöst. Der Sturm werde "starke Winde, sintflutartige Regenfälle und riesige Wellen" bringen, warnte der Parteichef der südchinesischen Provinz Guangdong, Huang Kunming, am Freitag. Es bestehe ein "hohes Risiko für schwere Katastrophen". Die Behörden sollten alles tun, "um den harten Kampf gegen den Taifun zu gewinnen", zitierte die Hongkonger Zeitung South China Morning Post den Politiker.

Papst Franziskus in Ulan Bator gelandet

Vatikanstadt/Ulaanbaatar (Ulan Bator) - Papst Franziskus ist zum Auftakt seiner Reise in die Mongolei in Ulan Bator angekommen. Der 86-Jährige landete am Freitag in einer Sondermaschine der italienischen Fluggesellschaft Ita in der mongolischen Hauptstadt. Das Oberhaupt der katholischen Kirche wurde von Außenministerin Batmunkh Battsetsegund empfangen. Eine junge Frau überreichte dem Pontifex einen Becher mit getrocknetem Joghurt, einer mongolischen Spezialität. Das ist eine in dem Land übliche Willkommensgeste.

