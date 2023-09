Statistik Austria: BIP im 2. Quartal um 1,1 Prozent gesunken

Wien - Österreichs Wirtschaft ist im zweiten Quartal 2023 stärker zurückgegangen als erwartet. Laut Berechnungen der Statistik Austria sank das Bruttoinlandsprodukt (BIP) real im Vergleich zum Vorjahresquartal um 1,1 Prozent, hieß es in einer Aussendung am Freitag. Das sei vor allem auf die rückläufige Wirtschaftsleistung von Handel und Industrie zurückzuführen. Das Wifo war Ende Juli lediglich von einem Minus von 0,3 Prozent ausgegangen.

Zahl der Arbeitslosen im August gestiegen

Wien - Die abkühlende Konjunktur treibt die Arbeitslosigkeit in Österreich weiter in die Höhe. Ende August 2023 waren 320.759 Personen beim AMS arbeitslos oder in Schulung gemeldet, das sind um 11.328 mehr als noch im Vorjahr, teilte das Arbeits- und Wirtschaftsministerium am Freitag in einer Aussendung mit. Die Arbeitslosenquote stieg auf 6,1 Prozent. Im Vorjahresmonat war sie noch bei 5,9 Prozent gelegen. Leicht gesunken ist im August hingegen die Zahl der offenen Stellen.

IS-Mann Lorenz K. Teil eines Terror-Netzes im Strafvollzug

Graz/Wien - Der in Jihadisten-Kreisen populäre Lorenz K., gegen den die Staatsanwaltschaft Graz eine Anklage wegen versuchter Anstiftung zu Anschlägen im Namen der radikalislamistischen Terror-Miliz "Islamischer Staat" (IS) eingebracht hat, war ungeachtet seiner Inhaftierung Teil eines Terror-Netzwerks. Gerade weil sich der 24-Jährige seit Jänner 2017 durchgehend in Haft befindet, hatte er in mehreren Gefängnissen Kontakt zu anderen Terroristen - hautnah und persönlich.

Christie's sagt zweiten Teil von Horten-Schmuckauktion ab

Genf - Das Auktionshaus Christie's hat den zweiten Teil einer umstrittenen Versteigerung von Schmuck der österreichischen Milliardenerbin Heidi Horten abgesagt. Die öffentlichen Reaktionen auf den ersten Teil der Auktion hätten das Auktionshaus "betroffen gemacht", erklärte Christie's am Freitag. Daher werde die Auktion nicht wie bisher geplant im November fortgesetzt. Über der Auktion lag der Schatten der NS-Vergangenheit des deutschen Unternehmers Helmut Horten.

Kriminaldienstreform mit Schwerpunkt Cybercrime präsentiert

Wien - Kritik war im Vorfeld bereits laut geworden, nun ist sie offiziell präsentiert worden: Am Freitag wurde im Innenministerium in Wien die Kriminaldienstreform mit dem Schwerpunkt Cybercrime vorgestellt. Innenminister Gerhard Karner sprach von der "größten Reform seit der Zusammenlegung von Gendarmerie und Polizei". Das Ziel sei, die Exekutive an die neuen Herausforderungen anzupassen und "modern, zeitgemäß und schlagkräftig im Kampf gegen die Kriminalität zu sein".

NIG empfiehlt ab Herbst nur mehr eine Corona-Impfung

Wien - Das Nationale Impfgremium (NIG) ändert die Corona-Impfempfehlung gänzlich: Waren bisher je nach Impfstoff bis zu drei Dosen für die Grundimmunisierung erforderlich, gilt ab Herbst die Empfehlung für eine Corona-Impfung. Das würde die Immunität der Bevölkerung ermöglichen, hieß es in einer Presseaussendung am Freitag. Somit gelten künftig auch bisher ungeimpfte Personen mit einer Impfung mit einem angepassten Variantenimpfstoff als ausreichend geschützt.

Personalsituation an Wiener Schulen weiter herausfordernd

Wien - In Wien starten am Montag 242.000 Kinder und Jugendliche in das neue Schuljahr. Darunter sind auch 20.000 Taferlklassler, die zum ersten Mal die Schulbank drücken werden, wie Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr (NEOS) und Bildungsdirektor Heinrich Himmer am Freitag in einer Pressekonferenz erläuterten. Herausfordernd bleibt die Personalsituation in Wien. Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) betonte indes erneut, man werde österreichweit alle Stunden halten können.

U-Haft in Graz für zwei jugendliche Zechpreller

Graz/Linz - Über zwei jugendliche Zechpreller, die in Linz eine Wirtin überfahren haben sollen und gegen die deshalb wegen Mordversuchs ermittelt wird, ist am Donnerstagnachmittag die Untersuchungshaft verhängt worden. Das zuständige Landesgericht für Strafsachen Graz sah sowohl bei der 16-Jährigen als auch bei dem 17-Jährigen dringenden Tatverdacht gegeben, berichtete die Staatsanwaltschaft Graz auf APA-Anfrage am Freitag.

