Statistik Austria: BIP im 2. Quartal um 1,1 Prozent gesunken

Wien - Österreichs Wirtschaft ist im zweiten Quartal 2023 stärker zurückgegangen als erwartet. Laut Berechnungen der Statistik Austria sank das Bruttoinlandsprodukt (BIP) real im Vergleich zum Vorjahresquartal um 1,1 Prozent, hieß es in einer Aussendung am Freitag. Das sei vor allem auf die rückläufige Wirtschaftsleistung von Handel und Industrie zurückzuführen. Das Wifo war Ende Juli lediglich von einem Minus von 0,3 Prozent ausgegangen.

Zahl der Arbeitslosen im August gestiegen

Wien - Die abkühlende Konjunktur treibt die Arbeitslosigkeit in Österreich weiter in die Höhe. Ende August 2023 waren 320.759 Personen beim AMS arbeitslos oder in Schulung gemeldet, das sind um 11.328 mehr als noch im Vorjahr, teilte das Arbeits- und Wirtschaftsministerium am Freitag in einer Aussendung mit. Die Arbeitslosenquote stieg auf 6,1 Prozent. Im Vorjahresmonat war sie noch bei 5,9 Prozent gelegen. Leicht gesunken ist im August hingegen die Zahl der offenen Stellen.

SPÖ will Schulstartgutscheine ausweiten

Wien - Die SPÖ will die derzeit auf Mindestsicherungs- und Sozialhilfeempfänger beschränkten Schulstartgutscheine ausweiten und den Volksschulen in den ersten drei Jahren wieder die Möglichkeit zur Abschaffung der Ziffernnoten geben. Außerdem sollen die Arbeitsbedingungen für Lehrkräfte verbessert und auch an Volks- und Sonderschulen die Möglichkeit zum Quereinstieg in den Lehrberuf geschaffen werden, so Bildungssprecherin Petra Tanzler bei einer Pressekonferenz am Freitag.

Kriminaldienstreform mit Schwerpunkt Cybercrime präsentiert

Wien - Kritik war im Vorfeld bereits laut geworden, nun ist sie offiziell präsentiert worden: Am Freitag wurde im Innenministerium in Wien die Kriminaldienstreform mit dem Schwerpunkt Cybercrime vorgestellt. Innenminister Gerhard Karner sprach von der "größten Reform seit der Zusammenlegung von Gendarmerie und Polizei". Das Ziel sei, die Exekutive an die neuen Herausforderungen anzupassen und "modern, zeitgemäß und schlagkräftig im Kampf gegen die Kriminalität zu sein".

Christie's sagt zweiten Teil von Horten-Schmuckauktion ab

Genf - Das Auktionshaus Christie's hat den zweiten Teil einer umstrittenen Versteigerung von Schmuck der österreichischen Milliardenerbin Heidi Horten abgesagt. Die öffentlichen Reaktionen auf den ersten Teil der Auktion hätten das Auktionshaus "betroffen gemacht", erklärte Christie's am Freitag. Daher werde die Auktion nicht wie bisher geplant im November fortgesetzt. Über der Auktion lag der Schatten der NS-Vergangenheit des deutschen Unternehmers Helmut Horten.

Söder nennt Aiwanger-Entschuldigung überfällig

München - Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat die Entschuldigung seines Stellvertreters Hubert Aiwanger in der Affäre um ein altes antisemitisches Flugblatt als überfällig bezeichnet. Gleichzeitig erhöhte er am Freitag den zeitlichen Druck auf den Freie-Wähler-Chef, die 25 an ihn gestellten Fragen nun rasch schriftlich zu beantworten. "Am besten noch heute", wie Söder am Rande eines Termins im mittelfränkischen Bechhofen sagte.

IS-Mann Lorenz K. Teil eines Terror-Netzes im Strafvollzug

Graz/Wien - Der in Jihadisten-Kreisen populäre Lorenz K., gegen den die Staatsanwaltschaft Graz eine Anklage wegen versuchter Anstiftung zu Anschlägen im Namen der radikalislamistischen Terror-Miliz "Islamischer Staat" (IS) eingebracht hat, war ungeachtet seiner Inhaftierung Teil eines Terror-Netzwerks. Gerade weil sich der 24-Jährige seit Jänner 2017 durchgehend in Haft befindet, hatte er in mehreren Gefängnissen Kontakt zu anderen Terroristen - hautnah und persönlich.

Dutzende englische Schulen gesperrt

London - Wegen Einsturzgefahr sind mehrere Schulen in England wenige Tage vor Schulbeginn gesperrt worden. 52 Gebäude seien akut gefährdet gewesen, sagte Staatssekretär Nick Gibb am Freitag. Grund ist demnach die Verwendung eines speziellen Porenbetons, der bis in die 1980er-Jahre verbaut wurde. Mehr als 100 weitere Schulen seien angewiesen worden, die Bereiche zu schließen, bei denen der Beton verwendet wurde, berichtete die BBC. Zuvor war ein Balken eingestürzt, der als sicher galt.

Wiener Börse nach US-Daten weiterhin fester

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Freitagnachmittag und nach Vorlage des US-Arbeitsmarktberichts weiterhin fester gezeigt. Der ATX reagierte kaum auf die US-Daten und kletterte um 0,61 Prozent auf 3.173,27 Punkte. In Wien blieb es meldungsseitig vor dem Wochenende sehr ruhig, mit Blick auf die Branchentafel konnten Ölwerte klar zulegen - Schoeller-Bleckmann gewannen 3,7 Prozent und OMV stiegen 3 Prozent nach oben. Sehr fest zeigten sich auch Versicherer.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red