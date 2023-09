Zahl der Arbeitslosen im August gestiegen

Wien - Die abkühlende Konjunktur treibt die Arbeitslosigkeit in Österreich weiter in die Höhe. Ende August 2023 waren 320.759 Personen beim AMS arbeitslos oder in Schulung gemeldet, das sind um 11.328 mehr als noch im Vorjahr, teilte das Arbeits- und Wirtschaftsministerium am Freitag in einer Aussendung mit. Die Arbeitslosenquote stieg auf 6,1 Prozent. Im Vorjahresmonat war sie noch bei 5,9 Prozent gelegen. Leicht gesunken ist im August hingegen die Zahl der offenen Stellen.

Putin empfängt Erdogan - Neustart für Getreideabkommen?

Kiew (Kyjiw) - Mitten im Ukraine-Krieg will der russische Präsident Wladimir Putin direkt mit dem türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan verhandeln. Bei dem Treffen soll es am Montag um den Neustart des Abkommens gehen, das ukrainische Getreideexporte über das Schwarze Meer sichert. Militärisch versucht die Ukraine weiter, Russland mit Drohnen-Angriffen unter Druck zu setzen - teils offenbar mit neuartigen Papp-Drohnen.

Söder nennt Aiwanger-Entschuldigung überfällig

München - Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat die Entschuldigung seines Stellvertreters Hubert Aiwanger in der Affäre um ein altes antisemitisches Flugblatt als überfällig bezeichnet. Gleichzeitig erhöhte er am Freitag den zeitlichen Druck auf den Freie-Wähler-Chef, die 25 an ihn gestellten Fragen nun rasch schriftlich zu beantworten. "Am besten noch heute", wie Söder am Rande eines Termins im mittelfränkischen Bechhofen sagte.

Russland stellt neue Atomrakete in Dienst

Moskau - Russland hat nach offiziellen Angaben die neue leistungsstarke Interkontinentalrakete RS-28 Sarmat in Dienst gestellt. Das sagte der Leiter der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos, Juri Borissow, am Freitag im Fernsehen, wie russische Agenturen meldeten. Zuvor hatte Präsident Wladimir Putin im Juni davon gesprochen, dass die Atomrakete bald in Dienst gehen werde.

BVwG: Matejka-Nachfolger sieht "rechtsstaatlichen Skandal"

Wien - Der Nachfolger von Sabine Matejka in der Funktion als Präsident der Vereinigung der österreichischen Richterinnen und Richter (RiV), Georg Kanduth, hat am Freitag massive Kritik an der bis dato noch nicht erfolgten Besetzung der Spitze des Bundesverwaltungsgerichts (BVwG) geübt. Kanduth sprach gegenüber dem Ö1-"Mittagsjournal" von einem "rechtsstaatlichen Skandal". Matejka hatte tags zuvor den Hut genommen und als Grund die ausbleibende Bestellung genannt.

Verfahren wegen Schulpflichtverletzung vervielfacht

Wien - Seit der Corona-Pandemie ist die Zahl der Verwaltungsstrafverfahren wegen Schulpflichtverletzungen stark gestiegen. Heuer mussten sich die Landesverwaltungsgerichte bis August mit 724 Fällen befassen, das sind fast fünfmal so viele wie 2022 und fast 14-mal so viele wie 2019 (53), wie der "Standard" (Freitagausgabe) berichtet. Hintergrund ist der massive Anstieg an Schulabmeldungen ab Herbst 2021 und daraus folgende Straferkenntnisse, die nun von Eltern beeinsprucht werden.

U-Haft in Graz für zwei jugendliche Zechpreller

Graz/Linz - Über zwei jugendliche Zechpreller, die in Linz eine Wirtin überfahren haben sollen und gegen die deshalb wegen Mordversuchs ermittelt wird, ist am Donnerstagnachmittag die Untersuchungshaft verhängt worden. Das zuständige Landesgericht für Strafsachen Graz sah sowohl bei der 16-Jährigen als auch bei dem 17-Jährigen dringenden Tatverdacht gegeben, berichtete die Staatsanwaltschaft Graz auf APA-Anfrage am Freitag.

Wiener Börse schließt mit Kursgewinnen

Wien - Die Wiener Börse hat am Freitag und nach der Veröffentlichung wichtiger US-Wirtschaftsdaten fester geschlossen. Der Leitindex ATX stieg um 0,53 Prozent auf 3.170,81 Punkte. Im Frühhandel hatten gute Wirtschaftsdaten aus China die Stimmung etwas aufgehellt, mit Spannung erwartete US-Daten lieferten am Nachmittag keine größeren Impulse. Ölwerte konnten klar zulegen - Schoeller-Bleckmann schlossen mit plus 3,7 Prozent an der Spitze der Kursgewinner, OMV gewannen 3,3 Prozent.

