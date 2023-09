Weiterer "Proud Boys"-Anführer muss 18 Jahre in Haft

Washington - Ein früherer Anführer der rechtsextremen "Proud Boys" muss für seine Rolle beim Sturm auf das US-Kapitol laut US-Medien für 18 Jahre in Haft. Ethan Nordean war demnach während des Prozesses von Ermittlern als Antreiber des gewalttätigen Marschs auf das US-Parlamentsgebäude am 6. Jänner 2021 bezeichnet worden. Richter Timothy Kelly vom Bundesbezirksgericht der US-Hauptstadt Washington verurteilte ihn laut "Washington Post" zur bisher längsten Strafe eines Mitglieds der Gruppe.

55 Verletzte in Hongkong nach Taifun "Saola"

Hongkong - Im Zuge des Taifuns "Saola" haben sich in Hongkong bisher 55 Menschen aufgrund von Verletzungen in Krankenhäusern behandeln lassen. Wie die Hongkonger Behörden am Samstag in der Früh berichteten, hätten zudem rund 500 weitere Bewohner wegen des Sturms Zuflucht in Notunterkünften gesucht. Ebenfalls meldeten die Hongkonger rund 80 Fälle von umgestürzten Bäumen und etwa ein Dutzend Fälle von Überschwemmungen. Erdrutsche habe es nach aktuellem Kenntnisstand jedoch nicht gegeben.

USA: "Deutliche Fortschritte" der Ukraine bei Saporischschja

Kiew (Kyjiw)/Washington - Die ukrainischen Streitkräfte haben nach Angaben der US-Regierung bei ihrer Gegenoffensive im südlichen Gebiet Saporischschja in den vergangenen 72 Stunden "deutliche Fortschritte" gemacht. Das sagte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats, John Kirby, am Freitag in Washington. Diese habe es "in der südlichen Vorstoßlinie aus dem Gebiet Saporischschja heraus" gegeben. Zudem habe Kiew einige Erfolge gegen die zweite russische Verteidigungslinie erzielt.

Aiwanger hat Söders Fragen beantwortet

München - Die Aufarbeitung der Affäre um Bayerns Vize-Regierungschef Hubert Aiwanger und ein antisemitisches Flugblatt aus Schulzeiten steuert auf den entscheidenden Höhepunkt zu: Der Freie-Wähler-Chef hat Fragen von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) zu den im Raum stehenden Vorwürfen nun schriftlich beantwortet. Aiwangers Antworten wurden nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur in München am Freitagabend übermittelt. Die bayerische Staatskanzlei bestätigte den Eingang.

Papst trifft in Mongolei Politiker und Geistliche

Ulaanbaatar (Ulan Bator) - Nach seiner Ankunft in der Mongolei und einem ersten Tag ohne Termine setzt Papst Franziskus am Samstag seinen Besuch mit mehreren Veranstaltungen und Begegnungen fort. Auf dem Süchbaatar-Platz im Zentrum der mongolischen Hauptstadt Ulan Bator wird das Oberhaupt der katholischen Kirche in der Früh (9.00 Uhr Ortszeit/3.00 Uhr MESZ) bei der offiziellen Willkommenszeremonie begrüßt.

Ehemaliger Harrods-Besitzer Mohamed Al Fayed tot

London - Mohamed Al Fayed, der ehemalige Besitzer des Londoner Edelkaufhauses Harrods und des Fußballclubs Fulham FC, ist tot. Der ägyptische Geschäftsmann starb im Alter von 94 Jahren, wie Fulham am Freitagabend auf seiner Webseite mitteilte. Weltweit war Al Fayed auch durch die Liaison seines ältesten Sohnes Dodi Al Fayed mit der verstorbenen Prinzessin Diana bekannt. Die beiden starben am 31. August 1997 in einem Autounfall in Paris.

