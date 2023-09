Weiterer "Proud Boys"-Anführer muss 18 Jahre in Haft

Washington - Ein früherer Anführer der rechtsextremen "Proud Boys" muss für seine Rolle beim Sturm auf das US-Kapitol laut US-Medien für 18 Jahre in Haft. Ethan Nordean war demnach während des Prozesses von Ermittlern als Antreiber des gewalttätigen Marschs auf das US-Parlamentsgebäude am 6. Jänner 2021 bezeichnet worden. Richter Timothy Kelly vom Bundesbezirksgericht der US-Hauptstadt Washington verurteilte ihn laut "Washington Post" zur bisher längsten Strafe eines Mitglieds der Gruppe.

Gabuns neuer Machthaber kündigt Demokratisierung an

Libreville - Nach dem Militärputsch im zentralafrikanischen Gabun hat der neue Machthaber, General Brice Oligui Nguema, eine Demokratisierung der staatlichen Institutionen zugesagt. Ihre am Mittwoch während des Staatsstreichs beschlossene Auflösung sei "vorübergehend", sagte Oligui am Freitag in einer im Staatsfernsehen ausgestrahlten Rede. "Es geht darum, sie neu zu organisieren, um sie demokratischer zu machen."

Moskau: Mehrere Seedrohnenangriffe auf Krim-Brücke abgewehrt

Moskau - Russland hat nach offiziellen Angaben drei Seedrohnenangriffe auf die Krim-Brücke abgewehrt. Die ukrainischen Marinedrohnen seien rechtzeitig in den Gewässern des Schwarzen Meeres entdeckt und zerstört worden, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau in der Nacht auf Samstag via Telegram mit. Demnach hatte sich ein erster Angriff am späten Freitagabend ereignet, zwei weitere folgten am frühen Samstag Moskauer Zeit. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig prüfen.

Taifun "Saola" im Süden Chinas auf Land getroffen

Hongkong - Der Taifun "Saola" hat den Süden Chinas erreicht, nachdem er zuvor Hongkong gestreift und dort Verwüstungen angerichtet hatte. "Saola" sei am Samstag gegen 3:30 Uhr (22.30 MESZ am Freitag) südlich der chinesischen Stadt Zhuhai in der Provinz Guangdong auf Land getroffen, erklärte die chinesische Wetterbehörde. Vor dem Erreichen Hongkongs hatte sich "Saola" bereits abgeschwächt. Fast 900.000 Menschen waren zuvor aus gefährdeten chinesischen Gebieten evakuiert worden.

Kickl gewann Klage gegen ORF wegen "Regierungsbande"-Sager

Wien - FPÖ-Chef Herbert Kickl hat mit einer Unterlassungsklage gegen den ORF vor dem Handelsgericht in erster Instanz Recht bekommen. Anlass war die Bezeichnung "die ganze blaue Regierungsbande", die im Rahmen eines "ZiB-Magazin"-Beitrags im Mai 2022 mit dem Titel "Ministerkarussell dreht sich weiter" gefallen war. Kickl werde damit "unrichtigerweise eines unehrenhaften Verhaltens bezichtigt und sein Ruf als Politiker geschädigt", heißt es in dem der APA vorliegenden Urteil.

Indien schickt Mission Richtung Sonne

Neu-Delhi - Indien hat eine Mission in Richtung Sonne geschickt, die diese genauer untersuchen soll. Die Mission namens Aditya-L1 startete am Samstag kurz vor 12.00 Uhr (Ortszeit) vom Weltraumbahnhof Satish Dhawan bei der Küste des Bundesstaates Andhra Pradesh. "Start normal", hieß es. Die Sonde soll rund vier Monate (125 Tage) unterwegs sein, bis sie voraussichtlich eine rund 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernte Umlaufbahn um die Sonne erreicht.

Radfahrer schwebt nach Unfall in Tirol in Lebensgefahr

Oberndorf/Innsbruck - Bei einem schweren Verkehrsunfall im Tiroler Oberndorf (Bezirk Kitzbühel) ist am Freitagabend ein 63-jähriger Radfahrer frontal von einem entgegenkommenden Pkw erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Der Pkw-Fahrer hatte gerade versucht, ein vor ihm fahrendes Auto zu überholen, teilte die Polizei mit. Der Radfahrer wurde über das Auto geschleudert und blieb reglos liegen. Nachkommende Lenker und der darauf eintreffende Notarzt schafften es, den Mann wiederzubeleben.

Burgenlands Dunst skeptisch zu SPÖ-Chef Bablers Ideen

Eisenstadt - Die scheidende burgenländische Landtagspräsidentin Verena Dunst (SPÖ) wird Landesparteichef Hans Peter Doskozil weiterhin im SPÖ-Bundesparteipräsidium und im Vorstand vertreten. Und dort will sie mit dem Parteivorsitzenden Andreas Babler auch durchaus kritische Gespräche über seine Vorschläge führen. "Ich finde viele Dinge an ihm gut, aber er muss für seine Ideen Mehrheiten finden und das sehe ich derzeit nicht", stellte sie im APA-Interview fest.

