Brände in Nordostgriechenland toben fast unvermindert weiter

Athen - Die großen Waldbrände im Waldgebiet Dadia nahe der griechisch-türkischen Grenze sind weiterhin nicht unter Kontrolle. Am Samstag kämpften rund 600 Feuerwehrleute mit 122 Löschzügen sowie acht Löschflugzeuge und zwei Hubschrauber gegen die Flammen, wie die Tageszeitung "Kathimerini" berichtete. In der unwegsamen, dicht bewaldeten und bergigen Region wehen weiter starke Winde, ständig brechen neue Brände aus.

Indien schickt Mission Richtung Sonne

Neu-Delhi - Indien hat eine Mission in Richtung Sonne geschickt, die diese genauer untersuchen soll. Die Mission namens Aditya-L1 startete am Samstag kurz vor 12.00 Uhr (Ortszeit) vom Weltraumbahnhof Satish Dhawan bei der Küste des Bundesstaates Andhra Pradesh. "Start normal", hieß es. Die Sonde soll rund vier Monate (125 Tage) unterwegs sein, bis sie voraussichtlich eine rund 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernte Umlaufbahn um die Sonne erreicht.

Taifun "Saola" im Süden Chinas auf Land getroffen

Hongkong - Der Taifun "Saola" hat den Süden Chinas erreicht, nachdem er zuvor Hongkong gestreift und dort Verwüstungen angerichtet hatte. "Saola" sei am Samstag gegen 3:30 Uhr (22.30 MESZ am Freitag) südlich der chinesischen Stadt Zhuhai in der Provinz Guangdong auf Land getroffen, erklärte die chinesische Wetterbehörde. Vor dem Erreichen Hongkongs hatte sich "Saola" bereits abgeschwächt. Fast 900.000 Menschen waren zuvor aus gefährdeten chinesischen Gebieten evakuiert worden.

Ärzte bekommen mehr Geld für Eltern-Kind-Pass-Untersuchungen

Wien/Salzburg - Die Honorare von Ärztinnen und Ärzten für Eltern-Kind-Pass-Untersuchungen werden rückwirkend ab 1. Jänner erhöht. Die Bundesregierung hat die Budgetmittel dafür, insgesamt 19,75 Millionen Euro pro Jahr, nun freigegeben, nachdem sich Sozialversicherung und Ärztekammer im Frühjahr auf die neuen Tarife geeinigt hatten, hieß es in einer Aussendung am Samstag. Die erste Erhöhung der Honorare nach fast 30 Jahren beträgt im Durchschnitt rund 75 Prozent.

Moskau: Mehrere Seedrohnenangriffe auf Krim-Brücke abgewehrt

Moskau - Russland hat laut eigenen Angaben drei Seedrohnenangriffe auf die Krim-Brücke abgewehrt. Die ukrainischen Marinedrohnen seien rechtzeitig in den Gewässern des Schwarzen Meeres entdeckt und zerstört worden, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau in der Nacht auf Samstag mit. Demnach hatte sich ein erster Angriff am späten Freitagabend ereignet, zwei weitere folgten am frühen Samstag Moskauer Zeit. Auch ein Drohnenangriff in der Grenzregion Belgorod sei abgewehrt worden.

Gabuns neuer Machthaber kündigt Demokratisierung an

Libreville - Nach dem Militärputsch im zentralafrikanischen Gabun hat der neue Machthaber, General Brice Oligui Nguema, eine Demokratisierung der staatlichen Institutionen zugesagt. Ihre am Mittwoch während des Staatsstreichs beschlossene Auflösung sei "vorübergehend", sagte Oligui am Freitag in einer im Staatsfernsehen ausgestrahlten Rede. "Es geht darum, sie neu zu organisieren, um sie demokratischer zu machen."

15-Jähriger flüchtet vor Polizei und kracht in Lkw

Höchst/Dornbirn - Ein 15-jähriger Autofahrer ist in der Nacht auf Samstag in Vorarlberg durch mehrere Orte vor der Polizei geflüchtet und schließlich in Höchst (Bezirk Bregenz) in einen Sattelschlepper gekracht. Die Polizei hatte den Jugendlichen in Dornbirn anhalten wollen, weil dieser zu schnell unterwegs gewesen war, berichtete die Polizei. Die Flucht führte den Pkw-Lenker quer durch Lustenau bis nach Höchst. Zum Zeitpunkt des Unfalls war der 15-Jährige offenbar mit 120 km/h unterwegs.

Schwere Ausschreitungen gegen Migranten auf Zypern

Limassol - Nach einer Demonstration gegen Flüchtlinge und Migranten hat es am Freitagabend in der zypriotischen Hafenstadt Limassol schwere Ausschreitungen gegeben. Rund 350 Vermummte griffen Geschäfte von Migranten und die Menschen selbst an, warfen Brandsätze und Steine und zündeten Mülltonnen an, wie die Zeitung "Cyprus Times" am Samstag berichtete. Die Polizei setzte Tränengas ein, fünf Menschen wurden verletzt, es gab 13 Festnahmen.

