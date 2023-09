Hörl fordert Aus für "Lufthunderter" auf Tiroler A12

Innsbruck/Salzburg - Der Tiroler ÖVP-Wirtschaftsbundchef und Abg. Franz Hörl hat ein Aus für den "Lufthunderter" auf der Inntalautobahn (A12) gefordert. Wenn die Rechtsgrundlage aufgrund stark verbesserter Messwerte fehle, sei auch das Tempolimit abzuschaffen, so Hörl gegenüber der APA. Er mahnte eine analoges Vorgehen wie in Salzburg ein, wo das nach dem Immissionsschutzgesetz-Luft (IG-Luft) flexible Tempo-100-Limit auf der Tauernautobahn zwischen Salzburg und Golling aufgehoben werden soll.

Schwere Ausschreitungen gegen Migranten auf Zypern

Limassol - Nach einer Demonstration gegen Flüchtlinge und Migranten hat es am Freitagabend in der zypriotischen Hafenstadt Limassol schwere Ausschreitungen gegeben. Rund 350 vermummte mutmaßliche Rechtsextreme - manche Medien berichteten von bis zu 500 - griffen Geschäfte von Migranten und die Menschen selbst an, warfen Brandsätze und Steine und zündeten Mülltonnen an, wie die Zeitung "Cyprus Times" am Samstag berichtete. Die Polizei setzte Tränengas ein, fünf Menschen wurden verletzt.

Hongkong kehrt nach Taifun "Saola" zur Normalität zurück

Hongkong - Die Finanzmetropole Hongkong hat den Taifun "Saola" ohne größere Schäden überstanden. Wie die Behörden am Samstag meldeten, haben sich 75 Personen aufgrund von Verletzungen in Krankenhäusern behandeln lassen. Weitere 511 Bewohner haben in den 40 Notunterkünften der Stadt während der Nachtstunden Zuflucht gesucht. Ebenfalls wurden mehrere Hundert umgestürzte Bäume sowie ein Erdrutsch gemeldet. Todesopfer hat es laut Angaben der Behörden keine gegeben.

Gabuns neuer Machthaber kündigt Demokratisierung an

Libreville - Nach dem Militärputsch im zentralafrikanischen Gabun hat der neue Machthaber, General Brice Oligui Nguema, eine Demokratisierung der staatlichen Institutionen zugesagt. Ihre am Mittwoch während des Staatsstreichs beschlossene Auflösung sei "vorübergehend", sagte Oligui am Freitag in einer im Staatsfernsehen ausgestrahlten Rede. "Es geht darum, sie neu zu organisieren, um sie demokratischer zu machen." Drei Tage nach dem Putsch wurden die Grenzen des Landes wieder geöffnet.

Brände in Nordostgriechenland toben fast unvermindert weiter

Athen - Die großen Waldbrände im Waldgebiet Dadia nahe der griechisch-türkischen Grenze sind weiterhin nicht unter Kontrolle. Am Samstag kämpften rund 600 Feuerwehrleute mit 122 Löschzügen sowie acht Löschflugzeuge und zwei Hubschrauber gegen die Flammen, wie die Tageszeitung "Kathimerini" berichtete. In der unwegsamen, dicht bewaldeten und bergigen Region wehen weiter starke Winde, ständig brechen neue Brände aus.

NEOS bereit über Erbschaftssteuer zu reden

Wien - NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger kann sich unter Umständen eine - zuletzt wieder von der SPÖ geforderte - Erbschaftssteuer vorstellen, im Gegensatz zu Vermögenssteuern auf Substanz. Im Gegenzug dürfe aber die Steuerlast nicht steigen, im Idealfall würde sie sinken, sagte sie am Samstag in der Ö1-Interviewreihe "Im Journal zu Gast". Die ÖVP wertete dies als Signal für eine kommende Ampelkoalition.

Schon 19 Tote bei Legionellenausbruch in Polen

Warschau - Bei einem großen Legionellenausbruch in der polnischen Stadt Rzeszow und der umliegenden Region sind bereits 19 Menschen gestorben. Alle Verstorbenen hätten auch andere Erkrankungen gehabt, teilte das örtliche Gesundheitsamt am Samstag mit. Die Zahl der mit dem Bakterium infizierten Menschen sei auf 160 gestiegen. Die meisten von ihnen, nämlich 107, stammen demnach aus Rzeszow selbst. Die Stadt mit rund 196.000 Einwohnern liegt rund 250 Kilometer südlich von Warschau.

15-Jähriger flüchtet vor Polizei und kracht in Lkw

Höchst/Dornbirn - Ein 15-jähriger Autofahrer ist in der Nacht auf Samstag in Vorarlberg durch mehrere Orte vor der Polizei geflüchtet und schließlich in Höchst (Bezirk Bregenz) in einen Sattelschlepper gekracht. Die Polizei hatte den Jugendlichen in Dornbirn anhalten wollen, weil dieser zu schnell unterwegs gewesen war, berichtete die Polizei. Die Flucht führte den Pkw-Lenker quer durch Lustenau bis nach Höchst. Zum Zeitpunkt des Unfalls war der 15-Jährige offenbar mit 120 km/h unterwegs.

