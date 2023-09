Hörl fordert Aus für "Lufthunderter" auf Tiroler A12

Innsbruck/Salzburg - Der Tiroler ÖVP-Wirtschaftsbundchef und Abg. Franz Hörl hat ein Aus für den "Lufthunderter" auf der Inntalautobahn (A12) gefordert. Wenn die Rechtsgrundlage aufgrund stark verbesserter Messwerte fehle, sei auch das Tempolimit abzuschaffen, so Hörl gegenüber der APA. Er mahnte eine analoges Vorgehen wie in Salzburg ein, wo das nach dem Immissionsschutzgesetz-Luft (IG-Luft) flexible Tempo-100-Limit auf der Tauernautobahn zwischen Salzburg und Golling aufgehoben werden soll.

44 misshandelte Hunde in OÖ entdeckt

Ansfelden/Linz - In einem Haus in Ansfelden (Bezirk Linz-Land) sind am Freitag 44 verwahrloste Hunde entdeckt worden. Vermutet wird, dass die ausgehungerten Hunde bei illegalen Hundekämpfen eingesetzt wurden. Die Landespolizeidirektion Oberösterreich bestätigte am Samstag gegenüber der APA einen Bericht des ORF Oberösterreich, wonach die Tiere offenbar misshandelt worden waren. Ein 45-jähriger Bewohner wurde festgenommen. Die Beamten fanden bei dem Mann auch Waffen und Drogen.

NEOS bereit über Erbschaftssteuer zu reden

Wien - NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger kann sich unter Umständen eine - zuletzt wieder von der SPÖ geforderte - Erbschaftssteuer vorstellen, im Gegensatz zu Vermögenssteuern auf Substanz. Im Gegenzug dürfe aber die Steuerlast nicht steigen, im Idealfall würde sie sinken, sagte sie am Samstag in der Ö1-Interviewreihe "Im Journal zu Gast". Die ÖVP wertete dies als Signal für eine kommende Ampelkoalition.

Gabuns neuer Militärmachthaber verspricht Demokratie

Libreville - Nach dem Putsch in Gabun hat der neue Militärmachthaber versprochen, das Land zu mehr Demokratie zu führen. Die Suspendierung aller staatlichen Institutionen sei eine vorübergehende Maßnahme, sagte Brice Oligui Nguema in der Nacht auf Samstag im Staatsfernsehen. "Es geht darum, sie neu zu organisieren, um sie demokratischer zu machen", so Nguema. Konkrete Schritte dafür oder einen Zeitplan für Neuwahlen verkündete er jedoch nicht.

Flugblatt-Affäre: Aiwanger sieht keinen Entlassungsgrund

München (Bayern) - Eine Woche nach Beginn der Affäre um Bayerns Vizeregierungschef Hubert Aiwanger und ein antisemitisches Flugblatt aus seiner Schulzeit ist nun wieder Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Zug. Der Freie-Wähler-Vorsitzende hat Söders Fragenkatalog zu den Vorgängen schriftlich beantwortet und sieht danach "überhaupt keinen Grund für einen Rücktritt oder eine Entlassung", wie er der "Bild am Sonntag" sagte. Der 52-Jährige forderte ein Ende der "Hexenjagd".

Mehr als 150 Verletzte bei Eritreer-Protest in Israel

Tel Aviv - Bei schweren Zusammenstößen zwischen Israels Polizei und Migranten aus Eritrea sind in der Küstenstadt Tel Aviv mehr als 150 Menschen verletzt worden. Hunderte Eritreer hätten am Samstag gegen eine regierungsfreundliche eritreische Veranstaltung protestiert, meldeten israelische Medien. Mindestens 19 Demonstranten seien schwer verletzt worden, berichtete die Zeitung "Haaretz" unter Berufung auf Rettungskräfte.

Kind von Rasenmäher schwer verletzt

Oberwart - Ein Kleinkind ist am Samstagnachmittag im Bezirk Oberwart mit seiner Hand in das laufende Mähwerk eines Rasentraktors gekommen. Das dreijährige Mädchen erlitt dabei schwere Verletzungen an der linken Hand, Lebensgefahr besteht laut Angaben der Landespolizeidirektion Burgenland nicht. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde das Kind mit dem Hubschrauber in die Kinderchirurgie des Krankenhauses Graz geflogen, hieß es weiters.

Radfahrer starb nach Kollision mit Pkw in Tirol

Oberndorf/Innsbruck - Bei einem schweren Verkehrsunfall im Tiroler Oberndorf (Bezirk Kitzbühel) ist am Freitagabend ein 63-jähriger Radfahrer frontal von einem entgegenkommenden Pkw erfasst und tödlich verletzt worden. Der Pkw-Fahrer hatte gerade versucht, ein vor ihm fahrendes Auto zu überholen, teilte die Polizei mit. Der Radfahrer wurde über das Auto geschleudert und blieb reglos liegen. Vor Ort konnte der Mann noch wiederbelebt werden. Er verstarb jedoch am Samstagvormittag im Krankenhaus.

