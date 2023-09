Karner kritisiert FPÖ-Video, will Perspektive für Ukrainer

Wien - Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) befürwortet eine Verlängerung des Vertriebenen-Status für Ukrainer und will in Österreich gestrandeten Flüchtlingen aus dem von Russland überfallenen Land auch eine längerfristige Perspektive geben. Weiters stellt der Minister im APA-Interview klar, dass die Pläne für das Hitler-Geburtshaus bestehen bleiben, er das viel kritisierte Video der Jungen FPÖ "grauslig" findet und härtere Strafen für die "Klimakleber" begrüßen würde.

Heuer rund 97.000 Taferlklassler

Wien - Das neue Schuljahr, das am morgigen Montag in Ostösterreich und eine Woche darauf in den anderen Bundesländern startet, bringt erneut etwas mehr Taferlklassler und auch ein leichtes Plus bei den Gesamtschülerzahlen. 97.000 Volksschülerinnen und Volksschüler werden laut Schätzung der Statistik Austria ihren ersten Schultag erleben. Das sind 1,9 Prozent mehr als im vorigen Schuljahr. Insgesamt dürfte die Schülerzahl um 0,9 Prozent auf 1,15 Mio. steigen.

44 misshandelte Hunde in OÖ entdeckt

Ansfelden/Linz - In einem Haus in Ansfelden (Bezirk Linz-Land) sind am Freitag 44 verwahrloste Hunde entdeckt worden. Vermutet wird, dass die ausgehungerten Hunde bei illegalen Hundekämpfen eingesetzt wurden. Die Landespolizeidirektion Oberösterreich bestätigte am Samstag gegenüber der APA einen Bericht des ORF Oberösterreich, wonach die Tiere offenbar misshandelt worden waren. Ein 45-jähriger Bewohner wurde festgenommen. Die Beamten fanden bei dem Mann auch Waffen und Drogen.

Papst trifft in Mongolei Vertreter verschiedener Religionen

Ulaanbaatar (Ulan Bator) - Papst Franziskus setzt am Sonntag seinen Besuch in der Mongolei fort und trifft mit Vertretern verschiedener Glaubensrichtungen zusammen. Das ostasiatische Land ist religiös von Buddhismus und Schamanismus geprägt. Bei der Begegnung am Vormittag (10.00 Uhr Ortszeit/4.00 MESZ) im Hun-Theater in der Nähe der mongolischen Hauptstadt wird neben den anderen Religionsführern auch der Pfarrer der russisch-orthodoxen Kirche in Ulan Bator erwartet.

Biden besichtigt Sturmschäden in Florida

Jacksonville (Florida) - US-Präsident Joe Biden ist nach Florida gereist, um sich vor Ort ein Bild von den Verwüstungen durch Hurrikan "Idalia" zu machen. Nach einem Rundflug über das Gebiet erhielt Biden in Live Oak einen Lagebericht von lokalen Beamten. Die Stadt wurde von dem Hurrikan schwer getroffen. Biden sagte, niemand mit Verstand könne bezweifeln, dass der Klimawandel voranschreite. Er versprach den Opfern des Sturms Hilfeleistungen durch die Bundesregierung.

Demonstranten im Niger fordern französischen Truppenabzug

Niamey - Im Niger haben am Samstag zehntausende Demonstranten einen Abzug der französischen Truppen gefordert. Sie versammelten sich vor einem französischen Militärstützpunkt in der Hauptstadt Niamey. Einige Demonstranten schlitzten die Kehle einer in französischen Farben gekleideten Ziege auf, andere trugen Särge, die mit der Trikolore bedeckt waren. Auf Transparenten wurde der Abzug Frankreichs gefordert. Nigrische Soldaten schauten den Protesten zu.

