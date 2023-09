Karner kritisiert FPÖ-Video, will Perspektive für Ukrainer

Wien - Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) befürwortet eine Verlängerung des Vertriebenen-Status für Ukrainer und will in Österreich gestrandeten Flüchtlingen aus dem von Russland überfallenen Land auch eine längerfristige Perspektive geben. Weiters stellt der Minister im APA-Interview klar, dass die Pläne für das Hitler-Geburtshaus bestehen bleiben, er das viel kritisierte Video der Jungen FPÖ "grauslig" findet und härtere Strafen für die "Klimakleber" begrüßen würde.

Ukraine schoss 22 russische Drohnen in Region Odessa ab

Kiew (Kyjiw) - Die Ukraine hat nach eigenen Angaben mehrere russische Drohnenangriffe in der Region Odessa abgewehrt. 22 Shahed-Drohnen aus iranischer Produktion seien dabei zerstört worden, teilte die ukrainische Luftwaffe am Sonntag im Onlinedienst Telegram mit. Insgesamt habe Russland bei den nächtlichen Angriffswellen 25 Drohnen eingesetzt.

Heuer rund 97.000 Taferlklassler

Wien - Das neue Schuljahr, das am morgigen Montag in Ostösterreich und eine Woche darauf in den anderen Bundesländern startet, bringt erneut etwas mehr Taferlklassler und auch ein leichtes Plus bei den Gesamtschülerzahlen. 97.000 Volksschülerinnen und Volksschüler werden laut Schätzung der Statistik Austria ihren ersten Schultag erleben. Das sind 1,9 Prozent mehr als im vorigen Schuljahr. Insgesamt dürfte die Schülerzahl um 0,9 Prozent auf 1,15 Mio. steigen.

Biden besichtigt Sturmschäden in Florida

Jacksonville (Florida) - US-Präsident Joe Biden ist nach Florida gereist, um sich vor Ort ein Bild von den Verwüstungen durch Hurrikan "Idalia" zu machen. Nach einem Rundflug über das Gebiet erhielt Biden in Live Oak einen Lagebericht von lokalen Beamten. Die Stadt wurde von dem Hurrikan schwer getroffen. Biden sagte, niemand mit Verstand könne bezweifeln, dass der Klimawandel voranschreite. Er versprach den Opfern des Sturms Hilfeleistungen durch die Bundesregierung.

Papst trifft in Mongolei Vertreter verschiedener Religionen

Ulaanbaatar (Ulan Bator) - Papst Franziskus hat bei einem interreligiösen Treffen in der Mongolei zur Harmonie zwischen den Glaubensrichtungen aufgerufen. Gerade Religionen hätten die Aufgabe, das friedliche Miteinander in einer von Streit und Zwietracht zerrissenen Welt zu fördern, sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche am Sonntag. Würden Verantwortungsträger auf Begegnung und Dialog setzen, "so wäre dies ein entscheidender Beitrag zur Beendigung der Konflikte, die Leid über alle Völker bringen".

Hunderte demonstrieren gegen Rassismus in Zypern

Limassol - Einen Tag nach Attacken gegen Migranten und Flüchtlinge sind am Samstagabend in der zypriotischen Hafenstadt Limassol Hunderte Menschen auf die Straßen gegangen, um gegen Faschismus und Rassismus zu demonstrieren. "Zerschlagt den Faschismus - in Limassol und überall", skandierten die Demonstranten. Die Demonstration verlief nach Angaben der Polizei friedlich, berichtete der zypriotische Rundfunk (RIK) am Sonntag.

Polizei sperrt nach Regen Zugang zu Burning-Man-Festival

Reno (Nevada) - Zehntausende Besucher des Wüsten-Festivals Burning Man im US-Bundessstaat Nevada sitzen nach heftigen Regenfällen fest. Alle Zugänge zum Gelände seien gesperrt, teilte der Sheriff von Washoe County am Samstag mit. Die Organisatoren baten die Bewohner der während des einwöchigen Festivals errichteten Wüstenstadt Black Rock City, Nahrung und Wasser zu sparen. Auch ein temporärer Flughafen bleibe geschlossen, hieß es am Samstag.

