Eisenstadt/Wien - Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) hat am Sonntag eine seiner (seit der Niederlage gegen Andreas Babler im Rennen um die SPÖ-Obmannschaft selten gewordenen) bundespolitischen Wortmeldungen abgegeben. Im Interview mit der "Krone" blieb er bei seinem Rückzug aus dieser Arena und kritisierte Gagen von Spitzengewerkschaftern sowie die Festlegung der Bundespartei auf die 32-Stunden-Woche. Auch am "Mateschitz-Bashing" stieß er sich.

München - Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hält an seinem Stellvertreter Hubert Aiwanger (Freie Wähler) fest. Eine Entlassung wäre aus seiner Sicht nicht verhältnismäßig, sagte Söder am Sonntag bei einer Pressekonferenz in München. Vor seiner Entscheidung habe er ein langes Gespräch mit Aiwanger geführt. "Wir werden in Bayern die bürgerliche Koalition fortsetzen können", sagte Söder. Aiwanger bezeichnete die Vorwürfe als gescheiterte politische Kampagne gegen ihn.

Kiew (Kyjiw) - Bei ihrer Gegenoffensive haben die ukrainischen Streitkräfte nach Angaben des Brigadegenerals Oleksander Tarnawskyj in der Region Saporischschja die erste und stärkste von mehreren russischen Verteidigungslinien durchbrochen. Die ukrainischen Verteidiger befänden sich jetzt zwischen der ersten und der zweiten Verteidigungslinie der Russen im Süden, sagte der Kommandeur der im Gebiet Saporischschja eingesetzten Truppen in einem Interview des "Observer".

Ulaanbaatar (Ulan Bator) - Zum Abschluss seines Besuchs in der Mongolei hat Papst Franziskus die Katholiken des Landes sowie asiatische Pilger ermutigt, in ihrem Glauben voranzugehen. Das Oberhaupt der katholischen Kirche bezeichnete sie bei einer Heiligen Messe in der "Steppe-Arena" von Ulan Bator als "gute Christen und rechtschaffene Bürger". Sie sollten sich der "Nähe und Unterstützung der ganzen Kirche" sicher sein. Das "Volk Gottes in der Mongolei" sei ihm sehr lieb, so der 86-Jährige.

Reno (Nevada) - Zehntausende Besucher des Wüsten-Festivals "Burning Man" im US-Bundesstaat Nevada haben nach heftigen Regenfällen am Wochenende festgesessen. Alle Zugänge zum Gelände seien gesperrt, teilte der Sheriff von Washoe County am Samstag (Ortszeit) mit. Die Organisatoren baten die Besucher, Nahrung und Wasser zu sparen. "Wenn ihr zu viel habt, teilt mit euren Nachbarn."

Taipeh - Früher als erwartet hat der mächtige Taifun "Haikui" Taiwan erreicht. Der Wirbelsturm sei gegen 15.40 Uhr (Ortszeit, 09.40 Uhr MESZ) im Landkreis Taitung im Osten der Insel auf Land getroffen, teilte der Wetterdienst am Sonntag mit. Er komme "rascher voran als erwartet". Die Behörden hatten im Vorfeld vor einer "beträchtlichen Bedrohung" durch den Durchzug des ersten Taifuns seit vier Jahren gewarnt.

Seoul/Pjöngjang - Nach dem Ende groß angelegter Militärmanöver der USA mit Südkorea hat Nordkorea erneut mit einem potenziellen Angriff mit Atomwaffen gedroht. Die selbst ernannte Atommacht bestätigte am Sonntag, einen Tag zuvor zwei militärische Lenkflugkörper abgefeuert zu haben. Zweck der Übung sei es gewesen, einen "taktischen Atomangriff" zu simulieren, berichteten die Staatsmedien. Nordkoreas Feinde sollten dadurch gewarnt werden.

Limassol - Nach Attacken gegen Migranten und Flüchtlinge sind in der zypriotischen Hafenstadt Limassol Hunderte Menschen gegen Rassismus auf die Straßen gegangen. "Zerschlagt den Faschismus - in Limassol und überall", skandierten die Demonstranten am Samstagabend. Die Demonstration verlief nach Angaben der Polizei friedlich, wie der zypriotische Rundfunk (RIK) berichtete. Die Lage blieb am Sonntag angespannt. Die Polizei war im gesamten Stadtzentrum von Limassol präsent.

