Zehn Siege in Serie: Verstappen im Ferrari-Land zum Rekord

Monza - Weltmeister Max Verstappen hat in Monza den zehnten Sieg in Serie gefeiert und damit einen Rekord in der Formel 1 aufgestellt. Der Niederländer ließ der Konkurrenz am Sonntag beim Großen Preis von Italien keine Chance und gewann überlegen vor seinem Red-Bull-Teamkollegen Sergio Perez. Das Ferrari-Duo Carlos Sainz, der von der Pole gestartet war, und Charles Leclerc musste sich beim Heimrennen auf dem Hochgeschwindigkeitskurs mit den Plätzen drei und vier begnügen.

Söder will Aiwanger trotz Vorwürfen im Amt belassen

München (Bayern) - Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hält trotz der Vorwürfe rund um ein antisemitisches Flugblatt an seinem Stellvertreter Hubert Aiwanger (Freie Wähler) fest. Eine Entlassung wäre aus seiner Sicht nicht verhältnismäßig, sagte Söder am Sonntag in München. Der CSU-Chef übte allerdings Kritik an Aiwangers Krisenmanagement. Söder beteuerte zugleich, an der Koalition mit den Freien Wählern festhalten zu wollen. "Es wird definitiv in Bayern kein Schwarz-Grün geben."

Kiew meldet Zerstörung russischen Bootes im Schwarzen Meer

Kiew (Kyjiw) - Die ukrainische Marine hat nach Militärangaben ein russisches Kriegsboot an der Schwarzmeer-Küste zerstört. Die feindliche Besatzung sei im Nordwesten des Schwarzen Meeres an Land gegangen, sechs Besatzer seien getötet und zwei verletzt worden, teilte die ukrainische Marine am Sonntag im Nachrichtenkanal Telegram mit. Auf einem ebenfalls veröffentlichten Video war aus Drohnenperspektive aus der Luft zu sehen, wie Menschen das Boot entladen und Dinge ans Ufer bringen.

Indiens Sonnensonde "intakt" - Mondrover im Schlafmodus

Neu-Delhi - Eine indische Sonde zur Erforschung der Sonne ist auf dem Weg zu ihrer Einsatzposition. Das Gerät namens Aditya-L1 war am Samstagmorgen vom Weltraumbahnhof Satish Dhawan an der Küste des Bundesstaates Andhra Pradesh gestartet. "Der Satellit ist intakt und funktioniert ordnungsgemäß", schrieb die indische Weltraumbehörde Isro am Sonntag auf der Plattform X, früher Twitter.

Dutzende Verletzte durch Wirbelsturm "Haikui" in Taiwan

Taipeh - Durch den Taifun "Haikui" sind in Taiwan Dutzende Menschen verletzt worden. Der Sturm brachte am Sonntag Böen von bis zu 190 Stundenkilometern sowie heftige Regenfälle mit sich. Er entwurzelte Bäume, schnitt tausende Haushalte auf der Insel von der Stromversorgung ab und sorgte für die Streichung hunderter Flüge. Im Vorfeld waren mehr als 7.000 Menschen aus Hochrisikogebieten in Sicherheit gebracht worden.

Doskozil auf Distanz zur Bundes-SPÖ

Eisenstadt/Wien - Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) hat am Sonntag eine seiner (seit der Niederlage gegen Andreas Babler im Rennen um die SPÖ-Obmannschaft selten gewordenen) bundespolitischen Wortmeldungen abgegeben. Im Interview mit der "Krone" blieb er bei seinem Rückzug aus dieser Arena und kritisierte Gagen von Spitzengewerkschaftern sowie die Festlegung der Bundespartei auf die 32-Stunden-Woche. Auch am "Mateschitz-Bashing" stieß er sich.

Flugprobleme führen in Deutschland zu Klagsflut

Berlin - Die Zahl der Entschädigungsklagen wegen verspäteter oder ausgefallener Flüge ist in Deutschland sprunghaft gestiegen. Nach einem Bericht der Deutschen Richterzeitung haben die für Verbraucherklagen gegen Fluggesellschaften zuständigen Amtsgerichte heuer bis Ende Juli bereits 70.000 neue Fälle erreicht - so viele wie im Gesamtjahr 2022. Falls sich der Aufwärtstrend fortsetze, würden die Gerichte 2023 rund 120.000 Neuzugänge bewältigen müssen, mehr als im Rekordjahr 2019.

