Selenskyj wechselt Verteidigungsminister aus

Kiew (Kyjiw) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wechselt seinen Verteidigungsminister Olexij Resnikow aus. Er werde dem Parlament den Chef des staatlichen Vermögensfonds, Rustem Umerow, als Nachfolger vorschlagen, teilte Selenskyj am Sonntag in seiner in Kiew verbreiteten allabendlichen Videobotschaft mit. Der Schritt war seit Längerem erwartet worden. Resnikow habe 550 Tage auf dem Posten des Ministers seit Beginn des russischen Angriffskriegs verbracht.

Putin und Erdogan treffen sich in Sotschi

Sotschi - Der russische Präsident Wladimir Putin und der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan treffen sich am Montag zu Gesprächen in Sotschi am Schwarzen Meer. Bei dem Treffen geht es um bilaterale und um internationale Fragen, wie der Kreml mitteilte. Ein wichtiges Thema ist die von Erdogan geforderte Rückkehr zu dem Abkommen zur Verschiffung von ukrainischem Getreide über das Schwarze Meer. Ankara betont immer wieder, dass das Abkommen wichtig für die Versorgung der Welt sei.

Kiew meldet Zerstörung russischen Bootes im Schwarzen Meer

Kiew (Kyjiw) - Die ukrainische Marine hat nach Militärangaben ein russisches Kriegsboot an der Schwarzmeer-Küste zerstört. Die feindliche Besatzung sei im Nordwesten des Schwarzen Meeres an Land gegangen, sechs Besatzer seien getötet und zwei verletzt worden, teilte die ukrainische Marine am Sonntag im Nachrichtenkanal Telegram mit. Auf einem ebenfalls veröffentlichten Video war aus Drohnenperspektive aus der Luft zu sehen, wie Menschen das Boot entladen und Dinge ans Ufer bringen.

Im Osten beginnt die Schule

Wien - Für rund 502.000 Schülerinnen und Schüler in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland beginnt am Montag das neue Unterrichtsjahr. Darunter sind auch rund 42.500 Taferlklassler, die erstmals in einem Klassenzimmer Platz nehmen. In den ersten Klassen der Volksschulen, AHS-Unterstufen und Mittelschulen gibt es heuer neue Lehrpläne. Weitere Neuerung: Die Pflegeschulen sind keine Schulversuche mehr, sondern Teil des Regelschulsystems.

Dutzende Verletzte durch Wirbelsturm "Haikui" in Taiwan

Taipeh - Durch den Taifun "Haikui" sind in Taiwan Dutzende Menschen verletzt worden. Der Sturm brachte am Sonntag Böen von bis zu 190 Stundenkilometern sowie heftige Regenfälle mit sich. Er entwurzelte Bäume, schnitt tausende Haushalte auf der Insel von der Stromversorgung ab und sorgte für die Streichung hunderter Flüge. Im Vorfeld waren mehr als 7.000 Menschen aus Hochrisikogebieten in Sicherheit gebracht worden.

Übergangspräsident wird in Gabun vereidigt

Libreville - Nach dem Militärputsch in Gabun wird am Montag der neue Machthaber General Brice Oligui Nguema vor dem Verfassungsgericht des Landes als Übergangspräsident vereidigt. Der 48-Jährige soll das kleine zentralafrikanische Land führen, nachdem das Militär den langjährigen Staatschef Ali Bongo Ondimba nach dessen fragwürdigem Wahlsieg abgesetzt hatte. Nguema kündigte bereits an, die nach dem Putsch aufgelösten staatlichen Institutionen demokratischer gestalten zu wollen.

Erster Afrika-Klimagipfel startet in Nairobi

Nairobi - Der erste Afrika-Klimagipfel beginnt am Montag in Kenias Hauptstadt Nairobi. Während des dreitägigen Treffens soll der Ausbau erneuerbarer Energien und die Finanzierung von Klimaschutzprojekten in Afrika im Vordergrund stehen. Auf dem vom kenianischen Präsidenten William Ruto und der Afrikanischen Union ausgerichteten Spitzentreffen werden afrikanische Staatschefs sowie Vertreter anderer Regierungen und der Vereinten Nationen erwartet.

Festnahmen nach erneuter Koranschändung in Schweden

Stockholm - Nach gewaltsamen Auseinandersetzungen im Zuge einer erneuten Koran-Schändung in Schweden sind etwa zehn Menschen festgenommen worden. Wie die schwedische Polizei am Sonntag mitteilte, war die Protestveranstaltung von dem irakischen Flüchtling Salwan Momika organisiert worden, der den Koran in den vergangenen Monaten wiederholt auf verschiedene Weisen öffentlichkeitswirksam geschändet und damit Massenproteste in muslimisch geprägten Ländern ausgelöst hatte.

