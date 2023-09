Russischer Angriff auf Getreideexporthafen Ismajil

Ankara - Wenige Stunden vor dem Spitzen-Treffen zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und seinem türkischen Amtskollegen Recep Tayyip Erdogan hat Russland einen der derzeit wichtigsten Getreideexporthäfen des Landes mit Drohnen angegriffen. Etwa 17 Drohnen seien während des dreieinhalbstündigen Angriffs abgeschossen worden, aber einige hätten ihr Ziel getroffen, teilt der Gouverneur der Region Odessa, Oleh Kiper, über den Kurznachrichtendienst Telegram mit.

Putin und Erdogan treffen einander in Sotschi

Sotschi - Der russische Präsident Wladimir Putin und der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan treffen sich am Montag zu Gesprächen in Sotschi am Schwarzen Meer. Dabei wird es um bilaterale und um internationale Fragen gehen, wie der Kreml mitteilte. Ein wichtiges Thema der Gespräche, die am Mittag beginnen sollen, ist die von Erdogan geforderte Rückkehr zu dem Abkommen zur Verschiffung von ukrainischem Getreide über das Schwarze Meer. Dies ist wichtig für die Versorgung der Welt.

Im Osten beginnt die Schule

Wien - Für rund 502.000 Schülerinnen und Schüler in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland beginnt am Montag das neue Unterrichtsjahr. Darunter sind auch rund 42.500 Taferlklassler, die erstmals in einem Klassenzimmer Platz nehmen. In den ersten Klassen der Volksschulen, AHS-Unterstufen und Mittelschulen gibt es heuer neue Lehrpläne. Weitere Neuerung: Die Pflegeschulen sind keine Schulversuche mehr, sondern Teil des Regelschulsystems.

Haushaltsenergiepreise im Juli um 1,2 Prozent unter Vorjahr

Wien - Die Preise für Haushaltsenergie sind im Juli leicht zurückgegangen. Der Energiepreisindex (EPI) sank im Jahresvergleich um 1,2 Prozent und lag damit erstmals seit Februar 2021 unter dem Vorjahreswert, wie die Energieagentur in einer Aussendung mitteilte. Der Grund dafür sind vor allem die gesunkenen Preise für Heizöl, Diesel und Superbenzin. Gegenüber dem Vormonat verzeichnete der EPI zum dritten Mal in Folge einen leichten Rückgang von 0,7 Prozent.

Erster Afrika-Klimagipfel startet in Nairobi

Nairobi - Der erste Afrika-Klimagipfel beginnt am Montag in Kenias Hauptstadt Nairobi. Während des dreitägigen Treffens soll der Ausbau erneuerbarer Energien und die Finanzierung von Klimaschutzprojekten in Afrika im Vordergrund stehen. Auf dem vom kenianischen Präsidenten William Ruto und der Afrikanischen Union ausgerichteten Spitzentreffen werden afrikanische Staatschefs sowie Vertreter anderer Regierungen und der Vereinten Nationen erwartet.

Bericht des Weltbiodiversitätsrats zu invasiven Arten

Wien/Bonn - Am Montag veröffentlicht der Weltbiodiversitätsrat (IPBES) seinen neuen "Bericht zu invasiven gebietsfremden Arten". Darin arbeiten Forscherinnen und Forscher aus 49 Ländern weltweit insgesamt mehr als 13.000 wissenschaftliche Beiträge zum Thema eingeschleppte Arten und damit verbundene Phänomene wie dem weltweiten Artenschwund auf. Die finalen Abstimmungen zu dem umfassenden Papier erfolgten in den vergangenen Tagen bei der IPBES-Vollversammlung in Bonn.

