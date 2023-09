Ukrainischer Verteidigungsminister Resnikow tritt zurück

Kiew (Kyjiw) - Der ukrainische Verteidigungsminister Oleksij Resnikow hat am Montag dem Parlament nach eigenen Angaben sein Rücktrittsschreiben eingereicht. Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte am Sonntag entschieden, Resnikow mit dem Leiter des wichtigsten Privatisierungsfonds der Ukraine, Rustem Umerow, zu ersetzen. Das Parlament muss der Personalie noch zustimmen.

Putin und Erdogan treffen einander in Sotschi

Sotschi - Der russische Präsident Wladimir Putin und der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan treffen sich am Montag zu Gesprächen in Sotschi am Schwarzen Meer. Dabei wird es um bilaterale und um internationale Fragen gehen, wie der Kreml mitteilte. Ein wichtiges Thema der Gespräche, die am Mittag beginnen sollen, ist die von Erdogan geforderte Rückkehr zu dem Abkommen zur Verschiffung von ukrainischem Getreide über das Schwarze Meer. Dies ist wichtig für die Versorgung der Welt.

Schulstart - NEOS fordern Abbau der Bürokratie in Schulen

Wien - Die NEOS haben den Schulstart im Osten Österreichs für eine Protestaktion vor dem Bildungsministerium genutzt. Sie forderten Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) zum Abbau der überbordenden Bürokratie in den Schulen auf. "Das Bürokratiemonster gehört eingefangen", sagte NEOS-Klubobfrau Beate Meinl-Reisinger bei der Pressekonferenz Montagfrüh am Minoritenplatz. Mit einer Petition wollen die NEOS den Druck auf Polaschek erhöhen.

Erster Afrika-Klimagipfel startet in Nairobi

Nairobi - Der erste Afrika-Klimagipfel beginnt am Montag in Kenias Hauptstadt Nairobi. Während des dreitägigen Treffens soll der Ausbau erneuerbarer Energien und die Finanzierung von Klimaschutzprojekten in Afrika im Vordergrund stehen. Auf dem vom kenianischen Präsidenten William Ruto und der Afrikanischen Union ausgerichteten Spitzentreffen werden afrikanische Staatschefs sowie Vertreter anderer Regierungen und der Vereinten Nationen erwartet.

Finanzierung des VKI bis 2025 gesichert

Wien - Die Finanzierung des Vereins für Konsumenteninformation (VKI) ist für die nächsten Jahre gesichert. Das Sozialministerium fördert den VKI zumindest bis 2025 mit 4,8 Mio. Euro jährlich, ging aus einer Aussendung am Montag hervor. Mit dem Geld schickt der VKI Abmahnungen, führt Musterprozesse und Verbandsklagen gegen Unternehmen und setzt so die Rechte von Konsumentinnen und Konsumenten durch.

Fünf Klimaproteste zu Schulbeginn

Innsbruck/Wien/Graz - Klimaaktivistinnen und -aktivisten der "Letzten Generation Österreich" haben pünktlich zum Schulbeginn am Montag in fünf österreichischen Städten den Frühverkehr blockiert. In Wien wurde am Kärntner Ring, Höhe Schwarzenbergplatz, und in Graz der Dietrichsteinplatz versperrt. In Klagenfurt stellten sich Demonstranten auf die Villacherstraße, in Innsbruck marschierten Menschen auf der Innstraße. In Wels wurde zum ersten Mal protestiert.

Bericht des Weltbiodiversitätsrats zu invasiven Arten

Wien/Bonn - Am Montag veröffentlicht der Weltbiodiversitätsrat (IPBES) seinen neuen "Bericht zu invasiven gebietsfremden Arten". Darin arbeiten Forscherinnen und Forscher aus 49 Ländern weltweit insgesamt mehr als 13.000 wissenschaftliche Beiträge zum Thema eingeschleppte Arten und damit verbundene Phänomene wie dem weltweiten Artenschwund auf. Die finalen Abstimmungen zu dem umfassenden Papier erfolgten in den vergangenen Tagen bei der IPBES-Vollversammlung in Bonn.

Tote bei Bombenanschlag in Myanmar

Yangon (Rangun) - Bei einem mutmaßlichen Bombenanschlag auf ein Regierungsgebäude in Myanmar sind mindestens fünf Regierungs- und Sicherheitsbeamte getötet worden. Elf Polizisten seien bei dem Anschlag in der Stadt Myawady an der Grenze zu Thailand verletzt worden, fünf von ihnen schwer, sagten Militärvertreter am Montag der Nachrichtenagentur AFP. Bei den fünf Toten handelte es sich demnach um einen Militäroffizier, zwei Polizisten und zwei Verwaltungsbeamte.

