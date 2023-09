Höhergebildete leben länger und bekommen weniger Kinder

Wien - Menschen mit höherer Schulbildung haben eine deutlich höhere Lebenserwartung. Das hat eine Erhebung der Statistik Austria ergeben. Heute 35-jährige Männer mit Hochschulabschluss werden demnach im Schnitt 84 Jahre alt, jene mit Pflichtschulabschluss nur 76. Bei Frauen ist der Unterschied nicht ganz so groß, mit 87 zu 83 Jahren aber immer noch deutlich.

Putin und Erdogan treffen einander in Sotschi

Sotschi - Der russische Präsident Wladimir Putin und der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan treffen sich am Montag zu Gesprächen in Sotschi am Schwarzen Meer. Dabei wird es um bilaterale und um internationale Fragen gehen, wie der Kreml mitteilte. Ein wichtiges Thema der Gespräche, die am Mittag beginnen sollen, ist die von Erdogan geforderte Rückkehr zu dem Abkommen zur Verschiffung von ukrainischem Getreide über das Schwarze Meer. Dies ist wichtig für die Versorgung der Welt.

Ukrainischer Verteidigungsminister Resnikow tritt zurück

Kiew (Kyjiw) - Der ukrainische Verteidigungsminister Oleksij Resnikow hat am Montag dem Parlament nach eigenen Angaben sein Rücktrittsschreiben eingereicht. Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte am Sonntag entschieden, Resnikow mit dem Leiter des wichtigsten Privatisierungsfonds der Ukraine, Rustem Umerow, zu ersetzen. Das Parlament muss der Personalie noch zustimmen.

UN-Kommission sieht russische Kriegsverbrechen in Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Wien - Die im März 2022 vom Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen eingesetzte und in Wien angesiedelte "Unabhängige Internationale Untersuchungskommission zur Ukraine" hat eine große Anzahl von Kriegsverbrechen durch Russland gefunden und untersucht zudem einige Fälle, die als Verbrechen gegen die Menschlichkeit qualifiziert werden könnten. Für Völkermord sahen die drei Kommissionsmitglieder am Montag bei einer Pressekonferenz in Kiew indes bisher keine ausreichenden Belege.

Schulstart - NEOS fordern Abbau der Bürokratie in Schulen

Wien - Die NEOS haben den Schulstart im Osten Österreichs für eine Protestaktion vor dem Bildungsministerium genutzt. Sie forderten Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) zum Abbau der überbordenden Bürokratie in den Schulen auf. "Das Bürokratiemonster gehört eingefangen", sagte NEOS-Klubobfrau Beate Meinl-Reisinger bei der Pressekonferenz Montagfrüh am Minoritenplatz. Mit einer Petition wollen die NEOS den Druck auf Polaschek erhöhen.

Taifun "Haikui" wütet in Taiwan - Warnung auch für China

Taipeh/Peking - Bei heftigem Regen und Sturm sind in Taiwan mindestens 116 Menschen durch den Taifun "Haikui" zu Schaden gekommen. Betroffen waren unter anderem Auto- und Motorrollerfahrer, die bei Verkehrsunfällen durch umstürzende Bäume verletzt wurden, wie Taiwans Notfallzentrale am Montag mitteilte. In rund 260.000 Haushalten fiel nach Behördenangaben der Strom aus. 8.000 Menschen wurden in Sicherheit gebracht. Etwas mehr als 1.900 Menschen kamen in öffentlichen Einrichtungen unter.

Zehntausende sitzen bei Burning-Man-Festival im Schlamm fest

Carson City (Nevada) - Nach sintflutartigen Regenfällen sitzen in der Wüste von Nevada weiter zehntausende Besucher des legendären Burning-Man-Festivals im Schlamm fest. Die Behörden in dem US-Staat forderten die Menschen am Sonntag (Ortszeit) auf, vorerst auf dem riesigen Veranstaltungsgelände in Black Rock City zu bleiben. Eigentlich sollte das Festival im Laufe des Montags enden. Allerdings wurde befürchtet, dass die Zu- und Abfahrtswege noch bis Dienstag oder Mittwoch blockiert sein könnten.

Migräne häufig in Bevölkerung und muss ernstgenommen werden

Wien - Weltweit leiden rund 13 Prozent der Bevölkerung an Migräne, in Österreich sind das mehr als eine Million Menschen. Es gibt jedoch gut wirksame und gut verträgliche Medikamente, informierte die österreichische Kopfschmerzgesellschaft am Montag. Deren Präsidentin, Sonja-Maria Tesar, mahnte anlässlich des Welt-Kopfschmerztages am 5. September, Migräne immer ernst zu nehmen und den Arzt oder die Ärztin aufzusuchen. Der Weg bis zur richtigen Diagnose und Therapie sei oft lang.

