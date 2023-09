Weinernte dürfte heuer unterdurchschnittlich ausfallen

Wien - Die heimischen Winzerinnen und Winzer erwarten heuer eine leicht unterdurchschnittliche Weinernte. Die Menge dürfte sich bei rund 2,3 Mio. Hektolitern einpendeln, berichtete der Präsident des Österreichischen Weinbauverbands, Johannes Schmuckenschlager, am Montag bei einer Pressekonferenz. Als Gründe für den vergleichsweise geringeren Ertrag führte der ÖVP-Parlamentarier Probleme mit Pilzinfektionen sowie starke Regengüsse in der Blütezeit an.

Putin und Erdogan treffen einander in Sotschi

Sotschi - Die Verhandlungen zwischen Russlands Präsident Wladimir Putin und seinem türkischen Amtskollegen Recep Tayyip Erdogan über das Getreideabkommen haben begonnen. Der Kremlchef nahm seinen Gast am Montagmittag vor seiner Residenz in Sotschi am Schwarzen Meer in Empfang, wie Fernsehbilder zeigten. Erdogan ist nach Russland gereist, um für eine Wiederbelebung des Abkommens zur Ausfuhr von ukrainischem Getreide zu werben.

Polaschek: Alle Schulstunden werden gehalten

Wien - Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) hat zum Schulbeginn im Osten Österreichs seine Zusicherung wiederholt, dass trotz des akuten Lehrermangels im neuen Schuljahr alle Schulstunden gehalten werden können. Eine Zahl, wie viele Lehrkräfte österreichweit fehlen, wollte er bei einer Pressekonferenz am Montag auch auf Nachfrage nicht nennen. Im neuen Schuljahr will Polaschek einen besonderen Schwerpunkt auf die Förderung der Lesekompetenz legen.

Schulstart - NEOS fordern Abbau der Bürokratie in Schulen

Wien - Die NEOS haben den Schulstart im Osten Österreichs für eine Protestaktion vor dem Bildungsministerium genutzt. Sie forderten Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) zum Abbau der überbordenden Bürokratie in den Schulen auf. "Das Bürokratiemonster gehört eingefangen", sagte NEOS-Klubobfrau Beate Meinl-Reisinger bei der Pressekonferenz Montagfrüh am Minoritenplatz. Mit einer Petition wollen die NEOS den Druck auf Polaschek erhöhen.

Höhergebildete leben länger und bekommen weniger Kinder

Wien - Menschen mit höherer Schulbildung haben eine deutlich höhere Lebenserwartung. Das hat eine Erhebung der Statistik Austria ergeben. Heute 35-jährige Männer mit Hochschulabschluss werden demnach im Schnitt 84,2 Jahre alt, jene mit Pflichtschulabschluss nur 76,6. Bei Frauen ist der Unterschied nicht ganz so groß, mit gerundet 87 zu 83 Jahren aber immer noch deutlich.

Protest: Wolfs-Zaun vor Kärntner Landesregierung aufgestellt

Klagenfurt - Mitglieder des Vereins gegen Tierfabriken (VGT) haben am Montagvormittag einen Herdenschutzzaun vor der Kärntner Landesregierung aufgestellt, um erneut gegen die im Bundesland geltende Wolfsverordnung zu protestieren. In Kombination mit Behirtung und Herdenschutzhunden sei ein solcher Zaun die beste Maßnahme gegen Wölfe, so die Tierschützer. "Der beste Herdenschutz sind und bleiben Abschüsse", konterte hingegen die Landwirtschaftskammer.

Ryanair mit Passagierrekord von 18,9 Millionen Fluggästen

Dublin - Der irische Billigflieger Ryanair hat im August mit 18,9 Millionen Fluggästen einen eigenen Passagierrekord aufgestellt. Die Airline flog damit um rund 12 Prozent mehr Menschen als vor einem Jahr, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Im August 2019 und damit vor der Coronapandemie, die den Luftverkehr massiv bremste, waren es nur 14,9 Millionen.

Klimabonus wird ab Dienstag ausbezahlt

Wien - Am morgigen Dienstag startet die Auszahlung des heurigen Klimabonus. Je nachdem, wo man wohnt, bekommt man zwischen 110 und 220 Euro, Kinder die Hälfte. Ein Antrag ist dafür nicht notwendig. Die Kontoüberweisungen sollen laut Klimaschutzministerium in der zweiten Septemberwoche abgeschlossen sein, die postalische Zustellung soll bis Ende Oktober erfolgen.

