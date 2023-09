Forscher-Bericht zeigt "rasche Zunahme" invasiver Arten

Wien/Bonn - Die Globalisierung, der Klimawandel und der Rückgang der Artenvielfalt öffnet neue Nischen, in die Lebewesen drängen, die dort eigentlich nicht hingehören - sogenannte gebietsfremde Arten oder "Neobiota". In seinem am Montag veröffentlichten Bericht weist der Weltbiodiversitätsrat (IPBES) eindringlich auf die Problematik hin. So listet das Gremium über 37.000 Neobiota auf, von denen 3.500 als "invasiv" - also als Gefahr - gelten. Deren Einfluss hat zuletzt "rasch zugenommen".

Erster Afrika-Klimagipfel in Nairobi gestartet

Nairobi - Der erste Afrika-Klimagipfel hat am Montag in Kenias Hauptstadt Nairobi begonnen. Während des dreitägigen Treffens soll der Ausbau erneuerbarer Energien und die Finanzierung von Klimaschutzprojekten in Afrika im Vordergrund stehen. Kenias Präsident William Ruto bezeichnete den Kampf gegen die globale Erderwärmung als einmalige Chance für den Kontinent Milliarden-Investitionen anzuziehen. Lange Zeit hätten die Staaten Afrikas die Klimakrise nur als Problem angesehen.

Treffen von Putin und Erdogan in Sotschi

Sotschi - Russlands Präsident Wladimir Putin und sein türkischer Amtskollege Recep Tayyip Erdogan ringen bei ihrem Treffen in Sotschi am Schwarzen Meer am Montag um das Schwarzmeer-Getreideabkommen. Erdogan ist nach Russland gereist, um für eine Wiederbelebung des Abkommens zur Ausfuhr von ukrainischem Getreide zu werben. Dieser war von Russland im Juli ausgesetzt worden.

Weinernte dürfte heuer unterdurchschnittlich ausfallen

Wien - Die heimischen Winzerinnen und Winzer erwarten heuer eine leicht unterdurchschnittliche Weinernte. Die Menge dürfte sich bei rund 2,3 Mio. Hektolitern einpendeln, berichtete der Präsident des Österreichischen Weinbauverbands, Johannes Schmuckenschlager, am Montag bei einer Pressekonferenz. Als Gründe für den vergleichsweise geringeren Ertrag führte der ÖVP-Parlamentarier Probleme mit Pilzinfektionen sowie starke Regengüsse in der Blütezeit an.

Polaschek: Alle Schulstunden werden gehalten

Wien - Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) hat zum Schulbeginn im Osten Österreichs seine Zusicherung wiederholt, dass trotz des akuten Lehrermangels im neuen Schuljahr alle Schulstunden gehalten werden können. Eine Zahl, wie viele Lehrkräfte österreichweit fehlen, wollte er bei einer Pressekonferenz am Montag auch auf Nachfrage nicht nennen. Im neuen Schuljahr will Polaschek einen besonderen Schwerpunkt auf die Förderung der Lesekompetenz legen.

Höhergebildete leben länger und bekommen weniger Kinder

Wien - Menschen mit höherer Schulbildung haben eine deutlich höhere Lebenserwartung. Das hat eine Erhebung der Statistik Austria ergeben. Heute 35-jährige Männer mit Hochschulabschluss werden demnach im Schnitt 84,2 Jahre alt, jene mit Pflichtschulabschluss nur 76,6. Bei Frauen ist der Unterschied nicht ganz so groß, mit gerundet 87 zu 83 Jahren aber immer noch deutlich.

Schule: Für Muslime typische Gewänder in Frankreich verboten

Paris - Zum Beginn des neuen Schuljahres ist in Frankreich das Verbot langer Gewänder in Kraft getreten, die als typisch für Muslime gelten. "In einigen Schulen sind Schülerinnen heute dennoch mit Abaya (bodenlangen Überkleidern) erschienen, und man hat ihnen erklärt, dass sie die Schule nicht mit Zeichen betreten dürfen, die auf ihre Religion hinweisen", sagte Bildungsminister Gabriel Attal am Montag.

Sonderführungen zum "Hitler-Balkon"

Wien - Das Haus der Geschichte Österreich (hdgö) nimmt kurzfristig zwei Sonderführungen zum "Hitler-Balkon" ins Programm - aus aktuellem Anlass, wie am Montag betonte wurde. Direktorin Monika Sommer führt am 7. und 14. September unter dem Titel "(K)ein Hitler-Balkon. Zu einer offenen Wunde der Zeitgeschichte" zum Altan der Neuen Burg. Dieser war zuletzt auch in einem Video der Freiheitlichen Jugend gezeigt worden, was für heftige Kritik gesorgt hatte.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red