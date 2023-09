Putin bremst bei Getreide-Abkommen, Erdogan hoffnungsvoll

Sotschi - Russlands Präsident Wladimir Putin knüpft eine Wiederbelebung des Abkommens zum Export ukrainischen Getreides an Bedingungen. Die westlichen Sanktionen gegen russische Nahrungs- und Düngemittel müssten aufgehoben werden, dann sei Russland zur Erneuerung der Vereinbarung bereit, sagte Putin nach einem Treffen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan am Montag in Sotschi am Schwarzen Meer. Erdogan äußerte sich zuversichtlich, dass das Abkommen gerettet werden könne.

Für Putin ukrainische Gegenoffensive "gescheitert"

Sotschi - Der russische Präsident Wladimir Putin hat die Gegenoffensive der Ukraine zur Befreiung ihrer von Moskau besetzten Gebiete erneut als "gescheitert" bezeichnet. "Da ist nichts festgefahren, das ist gescheitert", sagte Putin am Montag in der Schwarzmeer-Stadt Sotschi bei einer Pressekonferenz mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Er widersprach damit den von Ukraine berichteten Fortschritten bei der Offensive.

Polaschek: Alle Schulstunden werden gehalten

Wien - Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) hat zum Schulbeginn in Ostösterreich seine Zusicherung wiederholt, dass trotz des akuten Lehrermangels im neuen Schuljahr alle Schulstunden gehalten werden können. Eine Zahl, wie viele Lehrkräfte österreichweit fehlen, wollte er bei einer Pressekonferenz am Montag auch auf Nachfrage nicht nennen. Im neuen Schuljahr will Polaschek einen Schwerpunkt auf die Förderung der Lesekompetenz legen. Kritik an Polaschek kam von der Opposition.

Forscher-Bericht zeigt "rasche Zunahme" invasiver Arten

Wien/Bonn - Die Globalisierung, der Klimawandel und der Rückgang der Artenvielfalt öffnet neue Nischen, in die Lebewesen drängen, die dort eigentlich nicht hingehören - sogenannte gebietsfremde Arten oder "Neobiota". In seinem am Montag veröffentlichten Bericht weist der Weltbiodiversitätsrat (IPBES) eindringlich auf die Problematik hin. So listet das Gremium über 37.000 Neobiota auf, von denen 3.500 als "invasiv" - also als Gefahr - gelten. Deren Einfluss hat zuletzt "rasch zugenommen".

Sicherheit wird Thema beim Teichtmeister-Prozess

Österreich-weit/Wien - Der Prozess gegen Ex-Burg-Schauspieler Florian Teichtmeister, der am Dienstag am Wiener Landesgericht über die Bühne gehen wird, wirft auch Sicherheitsfragen auf. Nachdem am vergangenen Wochenende im Geburtsort der Mutter Teichtmeisters von vorgeblichen Kinderschützern, die großteils der rechten Szene zuzurechnen waren, eine Demonstration stattgefunden hat, bei der ein Galgen mitgeführt wurde, ist man am Landesgericht und bei der Polizei in erhöhter Alarmbereitschaft.

Österreicher will Kosmetikfirma L'Occitane ganz haben

Hongkong/Wien/Paris - Der Handel mit Aktien der französischen Kosmetikfirma L'Occitane an der Börse von Hongkong ist am Montag erneut vorerst ausgesetzt worden. Grund ist eine Ankündigung, dass der Hauptaktionär, der 76 Jahre alte Österreicher Reinhold Geiger, auch die restlichen Anteile an dem Unternehmen kaufen könnte. Börsenkreisen zufolge erwägt L'Occitane auch, die Aktien künftig an einer europäischen Börse zu handeln.

General Oligui ist Übergangspräsident von Gabun

Libreville - Nach dem Militärputsch in Gabun hat der neue Machthaber Brice Oligui Nguema am Montag vor dem Verfassungsgericht des Landes seinen Eid als Übergangspräsident abgelegt. Der 48-jährige General kündigte "freie, transparente und glaubwürdige Wahlen" an, ohne jedoch ein Datum zu nennen.

