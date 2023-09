Nehammer will 4,5 Milliarden in Kinderbetreuung pumpen

Wien - Bundeskanzler Karl Nehammer strebt eine Kinderbetreuungsoffensive an. Bis 2030 sollen gemeinsam mit den Ländern 4,5 Milliarden zur Verfügung gestellt werden, um die Betreuungslücke im Alter zwischen ein und drei Jahren zu schließen, kündigte der ÖVP-Obmann im ORF-"Sommergespräch" an. Eine Regierung mit der FPÖ schloss Nehammer aus, sollte Herbert Kickl deren Chef bleiben oder ein Regierungsamt anstreben.

Reges mediales Interesse beim Teichtmeister-Prozess

Wien/Österreich-weit - Am Dienstag muss sich Ex-Burgschauspieler Florian Teichtmeister wegen Besitzes und Herstellung von insgesamt 76.000 Dateien mit Missbrauchsdarstellungen von Kindern und Jugendlichen am Wiener Landesgericht verantworten. Die Verhandlung geht unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen über die Bühne. Polizisten - auch in zivil - werden den Innen- und Außenbereich des Gerichts sichern, um einen geregelten Prozessablauf zu gewährleisten. Es wird ein reges Medieninteresse erwartet.

Israelischer Präsident Herzog zu Gast Wien

Wien - Der israelische Präsident Yitzhak (Isaac) Herzog besucht am Dienstag Wien. Herzog wird um 10.00 Uhr mit militärischen Ehren von Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Inneren Burghof empfangen. Nach Pressestatements gedenken die beiden Staatsoberhäupter mit einer Kranzniederlegung bei der Shoah-Namensmauer im Ostarrichi-Park der im Holocaust ermordeten jüdischen Kinder, Frauen und Männer aus Österreich.

Kim Jong-un will Putin im September besuchen

Moskau - Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un will einem Bericht der "New York Times" zufolge nach Russland reisen, um dort mit Präsident Wladimir Putin über Waffenlieferungen zu verhandeln. Moskau gehe es darum, sich Nachschub an Waffen und Munition für den Angriffskrieg gegen die Ukraine zu sichern, berichtete die Zeitung am Montag unter Berufung auf nicht namentlich genannte Beamte aus den USA und der Regierung von Verbündeten. Das Treffen soll in Wladiwostok stattfinden.

Selenskyj besucht Soldaten an Front in Donezk

Donezk - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat nach eigenen Angaben die Front in der umkämpften Region Donezk im Osten des Landes besucht. Er veröffentlichte am Montag ein Video, das ihn bei einem Treffen mit Kommandanten und Soldaten zeigt. Wo genau die Aufnahmen entstanden, blieb unklar. "Wir besuchen die Kampfbrigaden, die als Teil der operativen und taktischen Gruppe Donezk die Ukraine verteidigen", schrieb Selenskyj im Onlinedienst Telegram.

Starker Regen in Griechenland - Nach dem Feuer droht Flut

Athen - Starke Regenfälle haben am Montag das Waldbrandrisiko in Griechenland gesenkt. Zum ersten Mal seit gut drei Monaten gab der griechische Zivilschutz für weite Teile des Landes Entwarnung. Allerdings kommen mit Tief "Daniel" neue Sorgen - die vor Überschwemmungen, Erdrutschen und in Folge Stromausfällen. So soll es etwa in Mittelgriechenland in der Nacht auf Dienstag sehr stark regnen.

Mordprozess in Innsbruck nach Bluttat an Vater

Innsbruck - Ein 39-Jähriger muss sich am Dienstag am Innsbrucker Landesgericht wegen Mordes verantworten. Ihm wird vorgeworfen, im September 2022 seinen Vater mit einem Kampfmesser und mindestens 37 Stich- und Schnittverletzungen getötet zu haben. Der 63-Jährige wurde tot in seiner Wohnung in Innsbruck aufgefunden, nachdem sich Verwandte Sorgen gemacht hatten. Der Angeklagte tauchte noch am selben Abend bei einer Polizeiinspektion auf und gab an, einen Mord begangen zu haben.

ÖBB und DB präsentieren neue Verbindungen

Wien/Berlin - Die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) stellen gemeinsam mit der Deutschen Bahn (DB) am Dienstagnachmittag (15:30 Uhr) in Berlin ihr neues Fernzug-Angebot zwischen den beiden Nachbarn vor. Gelten wird dieses ab dem kommenden Fahrplanwechsel im Dezember. Es geht dabei auch ums Nachtzugangebot, das kurz- und mittelfristig erweitert werden soll.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red