Teichtmeister-Prozess unter regem Interesse begonnen

Wien/Österreich-weit - Nicht ganz pünktlich - exakt um 9.49 Uhr - hat am Wiener Landesgericht der Prozess gegen Ex-Burgschauspieler Florian Teichtmeister begonnen, dem der Besitz und die Herstellung von insgesamt 76.000 Dateien mit Missbrauchsdarstellungen von Kindern und Jugendlichen vorgeworfen wird. Der Große Schwurgerichtssaal war bis auf den letzten Platz gefüllt, auch auf der Galerie drängten sich am Verfahren Interessierte. Der Angeklagte betrat über einen Seiteneingang den Saal.

Nehammer will 4,5 Milliarden in Kinderbetreuung pumpen

Wien - Bundeskanzler Karl Nehammer strebt eine Kinderbetreuungsoffensive an. Bis 2030 sollen gemeinsam mit den Ländern 4,5 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt werden, um die Betreuungslücke im Alter zwischen ein und drei Jahren zu schließen, kündigte der ÖVP-Obmann im ORF-"Sommergespräch" an. Eine Regierung mit der FPÖ schloss Nehammer aus, sollte Herbert Kickl deren Chef bleiben oder ein Regierungsamt anstreben.

Israelischer Präsident Herzog zu Gast in Wien

Wien - Der israelische Präsident Yitzhak (Isaac) Herzog wird am Dienstagvormittag von Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Inneren Burghof mit militärischen Ehren empfangen. Nach Pressestatements gedenken die beiden Staatsoberhäupter mit einer Kranzniederlegung an der Shoah-Namensmauer im Ostarrichi-Park der im Holocaust ermordeten jüdischen Kinder, Frauen und Männer aus Österreich.

Islamisten-Gruppe in Oberösterreich zerschlagen

Linz/St. Pölten - Im Bezirk Linz-Land ist eine zehnköpfige radikal-islamistische Gruppe zerschlagen worden, wie die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) berichtet. Neun Männer und eine Frau im Alter von 15 bis 23 Jahren sollen sich demnach für die Terrororganisationen "Islamischer Staat" (IS) und "Emirat Kaukasus" engagiert haben. Ein 18-Jähriger ist in U-Haft.

Rolling Stones kündigen neues Album "Hackney Diamonds" an

London - Erst Gerüchte, die die legendäre britische Band Rolling Stones selbst anfachte - jetzt ist es raus: Die Musiker um Frontman Mick Jagger (80) bringen ein neues Album heraus. Über dieses "neue Album, die neue Musik und eine neue Ära" wollen sie an diesem Mittwoch mit US-Talkshowmoderator Jimmy Fallon sprechen, wie die Stones auf ihrem Instagram-Account am Montagabend ankündigten. Das 31. Studioalbum heißt demnach "Hackney Diamonds".

Vorarlberg will Wolf per Verordnung erlegen lassen

Bregenz - Der in Vorarlberg erlassene Entnahmebescheid für einen Wolf im hinteren Klostertal bzw. Silbertal (Bez. Bludenz) ist vom Landesverwaltungsgericht aufgehoben worden. Die Umweltorganisationen WWF und Ökobüro hatten Beschwerde eingelegt, wie Landesrat Christian Gantner (ÖVP) am Dienstag mitteilte. Gantner will nun "so rasch es geht" eine Lösung im Verordnungsweg schaffen. Schon in der nächsten Landtagssitzung am 4. Oktober werde ein entsprechender Antrag eingebracht.

"Barbie" weltweit erfolgreichster Film des Jahres

New York - Der Film "Barbie" hat weltweit bereits rund 1,4 Milliarden US-Dollar (1,3 Milliarden Euro) eingespielt. Er ist damit der momentan erfolgreichste Film des Jahres - vor "Der Super Mario Bros. Film" und "Oppenheimer". Das berichten mehrere US-Medien unter Berufung auf das Branchenportal "Box Office Mojo".

