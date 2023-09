Teichtmeister legte vor Gericht umfassendes Geständnis ab

Wien/Österreich-weit - Nicht ganz pünktlich - exakt um 9.49 Uhr - hat am Wiener Landesgericht der Prozess gegen Ex-Burgschauspieler Florian Teichtmeister begonnen, dem der Besitz und die Herstellung von insgesamt 76.000 Dateien mit Missbrauchsdarstellungen von Kindern und Jugendlichen vorgeworfen wird. Der Angeklagte bekannte sich schuldig, alle Vorwürfe seien richtig, sagte der 43-Jährige. "Niemand wusste von all dem", betonte Teichtmeister.

Israelischer Präsident Herzog zu Gast in Wien

Wien - Der israelische Präsident Yitzhak (Isaac) Herzog ist am Dienstagvormittag von Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Inneren Burghof mit militärischen Ehren empfangen worden. Er wurde von seiner Frau Michal Herzog zu dem offiziellen Besuch nach Wien begleitet. Nach Pressestatements gedenken die beiden Staatsoberhäupter mit einer Kranzniederlegung an der Shoah-Namensmauer im Ostarrichi-Park der im Holocaust ermordeten jüdischen Kinder, Frauen und Männer aus Österreich.

Auch oö. Verkehrslanderat sägt am "Lufthunderter"

Linz - Nach entsprechenden Plänen in Salzburg, das flexible Tempo-100-Limit nach dem Immissionsschutzgesetz-Luft (IG-Luft) aufzuheben, sägt auch der oberösterreichische Verkehrslandesrat Günther Steinkellner (FPÖ) am von seiner Partei stets heftig kritisierten "Lufthunderter". Er plädierte am Dienstag dafür zu prüfen, ob das seit 2008 bestehende Tempolimit auf der Westautobahn (A1) zwischen dem Knoten Linz und der niederösterreichischen Grenze noch nötig sei.

Anstieg der Asylanträge in Europa

Brüssel - In der EU, Norwegen und der Schweiz sind in den ersten sechs Monaten 2023 rund 519.000 Asylanträge verzeichnet worden - und somit 28 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Den am Dienstag von der EU-Asylagentur (EUAA) veröffentlichten Zahlen zufolge entfiel mit rund 30 Prozent der größte Anteil der bis Ende Juni gestellten Asylanträge auf Deutschland (154.677). Es folgen Spanien (86.786), Frankreich (81.158), Italien (62.484) und Österreich (22.990). In Ungarn waren es 22.

Islamisten-Gruppe in Oberösterreich zerschlagen

Linz/St. Pölten - Im Bezirk Linz-Land ist eine zehnköpfige radikal-islamistische Gruppe zerschlagen worden, wie die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) berichtet. Neun Männer und eine Frau im Alter von 15 bis 23 Jahren sollen sich demnach für die Terrororganisationen "Islamischer Staat" (IS) und "Emirat Kaukasus" engagiert haben. Ein 18-Jähriger ist in U-Haft.

Mordprozess in Innsbruck nach Bluttat an Vater

Innsbruck - Ein 39-Jähriger hat sich am Dienstag am Innsbrucker Landesgericht wegen Mordes verantworten müssen. Ihm wurde vorgeworfen, im September 2022 seinen Vater in der Landeshauptstadt mit einem Kampfmesser und mindestens 37 Stich- und Schnittverletzungen getötet zu haben. Der Angeklagte tauchte noch am selben Abend bei einer Polizeiinspektion auf und gab an, einen Mord begangen zu haben. Im Prozess wies er jede Schuld von sich und sah eine Zurechnungsunfähigkeit.

"Barbie" weltweit erfolgreichster Film des Jahres

New York - Der Film "Barbie" hat weltweit bereits rund 1,4 Milliarden US-Dollar (1,3 Milliarden Euro) eingespielt. Er ist damit der momentan erfolgreichste Film des Jahres - vor "Der Super Mario Bros. Film" und "Oppenheimer". Das berichten mehrere US-Medien unter Berufung auf das Branchenportal "Box Office Mojo".

