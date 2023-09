Teichtmeister legte vor Gericht umfassendes Geständnis ab

Wien/Österreich-weit - Nicht ganz pünktlich - exakt um 9.49 Uhr - hat am Wiener Landesgericht der Prozess gegen Ex-Burgschauspieler Florian Teichtmeister begonnen, dem der Besitz und die Herstellung von insgesamt 76.000 Dateien mit Missbrauchsdarstellungen von Kindern und Jugendlichen vorgeworfen wird. Der Angeklagte bekannte sich schuldig, alle Vorwürfe seien richtig, sagte der 43-Jährige. "Niemand wusste von all dem", betonte Teichtmeister.

Israelischer Präsident Herzog zu Gast in Wien

Wien - Der israelische Präsident Yitzhak (Isaac) Herzog ist am Dienstagvormittag von Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Inneren Burghof mit militärischen Ehren empfangen worden. Er wurde von seiner Frau Michal Herzog zu dem offiziellen Besuch nach Wien begleitet. Nach Pressestatements gedenken die beiden Staatsoberhäupter mit einer Kranzniederlegung an der Shoah-Namensmauer im Ostarrichi-Park der im Holocaust ermordeten jüdischen Kinder, Frauen und Männer aus Österreich.

Anstieg der Asylanträge in Europa

Brüssel - In der EU, Norwegen und der Schweiz sind in den ersten sechs Monaten 2023 rund 519.000 Asylanträge verzeichnet worden - und somit 28 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Den am Dienstag von der EU-Asylagentur (EUAA) veröffentlichten Zahlen zufolge entfiel mit rund 30 Prozent der größte Anteil der bis Ende Juni gestellten Asylanträge auf Deutschland (154.677). Es folgen Spanien (86.786), Frankreich (81.158), Italien (62.484) und Österreich (22.990). In Ungarn waren es 22.

Firmenstimmung im Euroraum so schlecht wie zuletzt 2020

London - Die Unternehmensstimmung im Euroraum hat sich im August weiter eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global fiel zum Vormonat um 1,9 Punkte auf 46,7 Zähler, wie S&P am Dienstag in London nach einer zweiten Umfragerunde mitteilte. Eine erste Erhebung wurde um 0,3 Punkte nach unten revidiert. Experten hatten im Schnitt mit einer Bestätigung der Erstschätzung gerechnet.

EU-Diplomat seit mehr als 500 Tagen im Iran in Haft

Cadiz - Ein europäischer Diplomat ist seit mehr als einem Jahr im Iran in Haft. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell sagte am Dienstag am Rande eines Ministertreffens im spanischen C�diz, der schwedische Staatsbürger werde seit über 500 Tagen im Iran "illegal festgehalten". Die EU-Institutionen setzten sich gemeinsam mit der schwedischen Regierung auf allen Ebenen für seine Freilassung ein.

Italiens Klima wird tropischer: Mango-Anbau boomt

Rom - Das Klima in Italien wird tropischer. So boomt im Stiefelstaat die Produktion exotischer Früchte. Auf Sizilien hat die Mango-Ernte begonnen. Auf der Insel ist die Zahl der Hektar, auf denen diese tropischen Früchte angebaut werden, auf über tausend gestiegen, berichtete der Landwirtschaftsverband Coldiretti. Als Folge des Klimawandels werden Olivenbäume verstärkt auch in Norditalien angepflanzt.

Sommerreiseverkehr 2023 mit 537 Staus

Wien - Im heurigen Sommerreiseverkehr hat der ÖAMTC 537 Staus verzeichnet. Das entspreche einem leichten Rückgang von zwei Prozent gegenüber 2022. Im Vergleich zur Zeit "vor Corona" aber "ergibt sich ein mehrjähriger Rückgang um rund 14 Prozent", so die Fachleute am Dienstag. Dieser sei "durch Veränderungen im Reiseverhalten vor allem der deutschen Urlaubenden erklärbar": Immer öfter würden die stauanfälligen Wochenenden, wenn möglich, gemieden.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red