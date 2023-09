Teichtmeister legte vor Gericht umfassendes Geständnis ab

Wien/Österreich-weit - Nicht ganz pünktlich - exakt um 9.49 Uhr - hat am Wiener Landesgericht der Prozess gegen Ex-Burgschauspieler Florian Teichtmeister begonnen, dem der Besitz und die Herstellung von insgesamt 76.000 Dateien mit Missbrauchsdarstellungen von Kindern und Jugendlichen vorgeworfen wird. Der Angeklagte bekannte sich schuldig, alle Vorwürfe seien richtig, sagte der 43-Jährige. Das Urteil wird um 13.15 Uhr verkündet.

Israelischer Präsident lobt Wiens Kampf gegen Antisemitismus

Wien - Der israelische Staatspräsident Yitzhak (Isaac) Herzog hat am Dienstag bei einem Besuch in Wien Österreichs Kampf gegen Antisemitismus gelobt. Der "kompromisslose Kampf gegen Antisemitismus" der österreichischen Regierung solle "Beispiel" für andere Länder sein, sagte Herzog in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Israel schätze das "sehr". Herzog erinnerte auch an den Holocaust. "Die Narben sind tief."

Freispruch im Prozess um Drogentod von 19-Jähriger

Wien - Am Wiener Landesgericht ist am Dienstag der Prozess gegen einen 18-Jährigen, der in der Nacht zum 6. Dezember 2022 eine durch Drogen beeinträchtige 19-Jährige in Wien sexuell missbraucht und nach Verlust ihres Bewusstseins im Stich gelassen haben soll, abgeschlossen worden. Das Gericht sprach den Jugendlichen am frühen Nachmittag von allen Anklagepunkten mangels an Beweisen frei. Die junge Frau war damals im Eingangsbereich einer Wohnanlage in Döbling tot aufgefunden worden.

Kein Preis-Sturzflug auf Immobilienmarkt

Wien - Die Immobilienpreise haben sich trotz gegenteiliger Befürchtungen zuletzt laut Raiffeisen "überraschend resilient" gezeigt. Nachdem sich Wohneigentum im vierten Quartal 2022 merklich verbilligte, bremste sich der Rückgang im ersten Halbjahr 2023 klar ein. Heuer und 2024 wird nun mit moderaten Preisrückgängen gerechnet. Die Entwicklung wird vor allem durch Preissteigerungen bei neuen Wohnungen getragen. Und: Die Nachfrage ist sehr gedämpft, Finanzierungen sind eingebrochen.

Anstieg der Asylanträge in Europa

Brüssel - In der EU, Norwegen und der Schweiz sind in den ersten sechs Monaten 2023 rund 519.000 Asylanträge verzeichnet worden - und somit 28 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Den am Dienstag von der EU-Asylagentur (EUAA) veröffentlichten Zahlen zufolge entfiel mit rund 30 Prozent der größte Anteil der bis Ende Juni gestellten Asylanträge auf Deutschland (154.677). Es folgen Spanien (86.786), Frankreich (81.158), Italien (62.484) und Österreich (22.990). In Ungarn waren es 22.

Versprochener Kindergarten-Ausbau - SPÖ und ÖGB skeptisch

Wien - Auf seine Ankündigung im ORF-"Sommergespräch", bis 2030 gemeinsam mit Ländern und Gemeinden 4,5 Mrd. Euro in Kinderbetreuung zu investieren, hat Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) am Dienstag von SPÖ und den Gewerkschaften skeptische Reaktionen geerntet. Während man dort einen "Marketingschmäh" befürchtet, wurden die Pläne vom Koalitionspartner Grüne und anderen Playern wie dem Gemeindebund oder der Industriellenvereinigung erfreut registriert.

Mordprozess in Tirol nach Bluttat an Vater

Innsbruck - Ein 39-Jähriger hat sich am Dienstag am Innsbrucker Landesgericht wegen Mordes verantworten müssen. Ihm wurde vorgeworfen, im September 2022 seinen Vater in der Landeshauptstadt mit einem Kampfmesser und mindestens 37 Stich- und Schnittverletzungen getötet zu haben. Der Angeklagte tauchte noch am selben Abend bei einer Polizeiinspektion auf und gab an, einen Mord begangen zu haben. Im Prozess wies er jede Schuld von sich und plädierte auf Zurechnungsunfähigkeit.

Firmenstimmung im Euroraum so schlecht wie zuletzt 2020

London - Die Unternehmensstimmung im Euroraum hat sich im August weiter eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global fiel zum Vormonat um 1,9 Punkte auf 46,7 Zähler, wie S&P am Dienstag in London nach einer zweiten Umfragerunde mitteilte. Eine erste Erhebung wurde um 0,3 Punkte nach unten revidiert. Experten hatten im Schnitt mit einer Bestätigung der Erstschätzung gerechnet.

