Regierung will 50.000 zusätzliche Kinderbetreuungsplätze

Wien - 4,5 Milliarden Euro sollen bis 2030 in den Ausbau der Kinderbetreuung investiert werden, hat Familienministerin Susanne Raab eine Ankündigung von Bundeskanzler Karl Nehammer (beide ÖVP) bei einem Pressegespräch bekräftigt. Damit will man 50.000 zusätzliche Plätze schaffen. Mit dem Plan gehe man nun in die Finanzausgleichsverhandlungen zwischen Bund und Ländern, sagte Raab, die eine "echte Wahlmöglichkeit" bei der Gestaltung des Familienalltags garantieren will.

Israelischer Präsident lobt Wiens Kampf gegen Antisemitismus

Wien - Der israelische Staatspräsident Yitzhak (Isaac) Herzog hat am Dienstag bei einem Besuch in Wien Österreichs Kampf gegen Antisemitismus gelobt. Der "kompromisslose Kampf gegen Antisemitismus" der österreichischen Regierung solle "Beispiel" für andere Länder sein, sagte Herzog in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Israel schätze das "sehr". Herzog erinnerte auch an den Holocaust. "Die Narben sind tief."

Sohn wird nach Tötung von Vater in Tirol eingewiesen

Innsbruck - Ein 39-Jähriger ist am Dienstag am Innsbrucker Landesgericht rechtskräftig wegen der Tötung seines Vaters in ein forensisch-therapeutisches Zentrum eingewiesen worden. Die Geschworenen stellten einstimmig fest, dass der Mann im September 2022 seinen 63-jährigen Vater mit mindestens 37 Stich- und Schnittverletzungen mit einem Kampfmesser getötet hatte. Sie folgten aber mehrheitlich den Ausführungen der Gerichtspsychiaterin, wonach der 39-Jährige unzurechnungsfähig war.

Anstieg der Asylanträge in Europa

Brüssel - In der EU, Norwegen und der Schweiz sind in den ersten sechs Monaten 2023 rund 519.000 Asylanträge verzeichnet worden - und somit 28 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Den am Dienstag von der EU-Asylagentur (EUAA) veröffentlichten Zahlen zufolge entfiel mit rund 30 Prozent der größte Anteil der bis Ende Juni gestellten Asylanträge auf Deutschland (154.677). Es folgen Spanien (86.786), Frankreich (81.158), Italien (62.484) und Österreich (22.990). In Ungarn waren es 22.

Freispruch im Prozess um Drogentod von 19-Jähriger

Wien - Am Wiener Landesgericht ist am Dienstag der Prozess gegen einen 18-Jährigen, der in der Nacht zum 6. Dezember 2022 eine durch Drogen beeinträchtige 19-Jährige in Wien sexuell missbraucht und nach Verlust ihres Bewusstseins im Stich gelassen haben soll, abgeschlossen worden. Das Gericht sprach den Jugendlichen am frühen Nachmittag von allen Anklagepunkten mangels an Beweisen frei. Die junge Frau war damals im Eingangsbereich einer Wohnanlage in Döbling tot aufgefunden worden.

Versprochener Kindergarten-Ausbau - SPÖ und ÖGB skeptisch

Wien - Auf seine Ankündigung im ORF-"Sommergespräch", bis 2030 gemeinsam mit Ländern und Gemeinden 4,5 Mrd. Euro in Kinderbetreuung zu investieren, hat Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) am Dienstag von SPÖ und den Gewerkschaften skeptische Reaktionen geerntet. Während man dort einen "Marketingschmäh" befürchtet, wurden die Pläne vom Koalitionspartner Grüne und anderen Playern wie dem Gemeindebund oder der Industriellenvereinigung erfreut registriert.

Wiener Ärztekammer fordert 30 Prozent mehr Gehalt

Wien - Die Wiener Ärztekammer fordert mehr Geld. Sie hat sich am Dienstag dafür ausgesprochen, die Gehälter der Medizinerinnen und Mediziner in den städtischen Spitälern der Bundeshauptstadt um 30 Prozent zu erhöhen. Anlass für den Vorstoß ist laut Kammer der Auftakt der Gehaltsverhandlungen zwischen Stadt und Gewerkschaft. Letztere wird aufgefordert, das Ergebnis einer Urabstimmung zu unterziehen. Unabhängig davon will die Ärztekammer selbst eine solche durchführen.

Firmenstimmung im Euroraum so schlecht wie zuletzt 2020

London - Die Unternehmensstimmung im Euroraum hat sich im August weiter eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global fiel zum Vormonat um 1,9 Punkte auf 46,7 Zähler, wie S&P am Dienstag in London nach einer zweiten Umfragerunde mitteilte. Eine erste Erhebung wurde um 0,3 Punkte nach unten revidiert. Experten hatten im Schnitt mit einer Bestätigung der Erstschätzung gerechnet.

