Teichtmeister zu zwei Jahren bedingter Haft verurteilt

Wien/Österreich-weit - Der ehemalige Burgschauspieler Florian Teichtmeister ist Dienstagmittag am Wiener Straflandesgericht wegen Besitzes und Herstellung von zehntausenden Dateien mit Missbrauchsdarstellungen von Kindern und Jugendlichen zu zwei Jahren Haft verurteilt und in ein forensisch-therapeutisches Zentrum eingewiesen worden. Der 43-Jährige bekam sowohl die Haftstrafe als auch die Unterbringung im Maßnahmenvollzug unter Setzung einer fünfjährigen Probezeit bedingt nachgesehen.

Israelischer Präsident lobt Wiens Kampf gegen Antisemitismus

Wien - Der israelische Staatspräsident Yitzhak (Isaac) Herzog hat am Dienstag bei einem Besuch in Wien Österreichs Kampf gegen Antisemitismus gelobt. Der "kompromisslose Kampf gegen Antisemitismus" der österreichischen Regierung solle "Beispiel" für andere Länder sein, sagte Herzog in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Israel schätze das "sehr". Herzog erinnerte auch an den Holocaust. "Die Narben sind tief."

Einweisung von Sohn nach Tötung von Vater in Tirol

Innsbruck - Ein 39-Jähriger ist am Dienstag am Landesgericht Innsbruck rechtskräftig wegen der Tötung seines Vaters in ein forensisch-therapeutisches Zentrum eingewiesen worden. Die Geschworenen stellten einstimmig fest, dass der Mann im September 2022 seinen 63-jährigen Vater in Innsbruck mit mindestens 37 Stich- und Schnittverletzungen mit einem Messer getötet hatte. Sie folgten aber mehrheitlich den Ausführungen der Gerichtspsychiaterin, wonach der 39-Jährige unzurechnungsfähig war.

ÖBB und Deutsche Bahn bauen Fern- und Nachtzugangebot aus

Wien/Berlin - Bahnreisen wird immer beliebter - auch zwischen Deutschland und Österreich. Heuer erwarten die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) und die Deutsche Bahn (DB) gut 7 Millionen Reisende zwischen den beiden Ländern. Das sind 40 Prozent mehr Fahrgäste als noch vor fünf Jahren. Um der steigenden Nachfrage nachzukommen, bauen die beiden Bahnunternehmen ihr grenzüberschreitendes Fernverkehrsangebot zwischen den Nachbarländern aus, wie sie am Dienstag mitteilten.

Regierung will 50.000 zusätzliche Kinderbetreuungsplätze

Wien - 4,5 Milliarden Euro sollen bis 2030 in den Ausbau der Kinderbetreuung investiert werden, hat Familienministerin Susanne Raab eine Ankündigung von Bundeskanzler Karl Nehammer (beide ÖVP) bei einem Pressegespräch bekräftigt. Damit will man 50.000 zusätzliche Plätze schaffen. Mit dem Plan gehe man nun in die Finanzausgleichsverhandlungen zwischen Bund und Ländern, sagte Raab, die eine "echte Wahlmöglichkeit" bei der Gestaltung des Familienalltags garantieren will.

Kein Preis-Sturzflug auf Immobilienmarkt

Wien - Die Immobilienpreise haben sich seit Mitte des letzten Jahres trotz hoher Inflation und den damit verbundenen hohen Zinsen stabil gezeigt. "Die Unsicherheit ist groß. Sicher ist nur eines: Der Markt steht am Scheideweg", sagte Raiffeisen-Research-Ökonom Matthias Reith in einer Pressekonferenz am Dienstag. Nach Jahren mit deutlichen Preiszuwächsen erwarte man eine "kontrollierte Abnahme" der Preise.

Extremes Unwetter in Ostgriechenland forderte Todesopfer

Athen - Wegen der schweren Unwetter und der starken Regenfälle vor allem in Mittelgriechenland sind am Dienstag vielerorts Fahrverbote verhängt worden. Der griechische Zivilschutz schickte am Mittag eine entsprechende Warn-SMS unter anderem an die Bewohner der Hafenstadt Volos und der Sporaden-Insel Skiathos. Dort hatte es in der Nacht zum Dienstag so stark geregnet, dass Autos von den Wassermassen mitgerissen wurden. Ein Mann kam in den Fluten ums Leben.

Babler im Burgenland ohne Landesprominenz

Pinkafeld - SPÖ-Parteichef Andreas Babler sieht die Sozialdemokratie trotz jüngster Querschüsse aus dem Burgenland geeint. In zentralen inhaltlichen Fragen stehe man sich "ganz nahe", betonte er bei einem Termin im Rahmen seiner "Comeback-Tour" am Dienstag in Pinkafeld (Bezirk Oberwart). Babler besuchte dort das SOS Kinderdorf. Dass er im Burgenland von keinem Landespolitiker empfangen wurde, kränke ihn nicht, meinte er gegenüber Journalisten.

Wiener Börse im Verlauf mit Zuwächsen

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Dienstag im Verlauf mit Zuwächsen präsentiert. Der ATX stand gegen 14.30 Uhr um 0,50 Prozent im Plus bei 3.195,16 Punkten. Im europäischen Umfeld gestaltete sich der Handel hingegen verhaltener. Für eine trübe Anlegerstimmung sorgten schwache Einkaufsmanagerindizes aus dem chinesischen Dienstleistungssektor, die die jüngsten Hoffnungen auf eine Besserung am Immobilienmarkt wieder in den Hintergrund rücken ließen.

red