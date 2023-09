Teichtmeister zu zwei Jahren bedingter Haft verurteilt

Wien/Österreich-weit - Der ehemalige Burgschauspieler Florian Teichtmeister ist Dienstagmittag am Wiener Straflandesgericht wegen Besitzes und Herstellung von zehntausenden Dateien mit Missbrauchsdarstellungen von Kindern und Jugendlichen zu zwei Jahren Haft verurteilt und in ein forensisch-therapeutisches Zentrum eingewiesen worden. Der 43-Jährige bekam sowohl die Haftstrafe als auch die Unterbringung im Maßnahmenvollzug unter Setzung einer fünfjährigen Probezeit bedingt nachgesehen.

Israelischer Präsident lobt Wiens Kampf gegen Antisemitismus

Wien - Der israelische Staatspräsident Yitzhak (Isaac) Herzog hat am Dienstag bei einem Besuch in Wien Österreichs Kampf gegen Antisemitismus gelobt. Der "kompromisslose Kampf gegen Antisemitismus" der österreichischen Regierung solle "Beispiel" für andere Länder sein, sagte Herzog in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Israel schätze das "sehr". Herzog erinnerte auch an den Holocaust. "Die Narben sind tief."

Einweisung von Sohn nach Tötung von Vater in Tirol

Innsbruck - Ein 39-Jähriger ist am Dienstag am Landesgericht Innsbruck rechtskräftig wegen der Tötung seines Vaters in ein forensisch-therapeutisches Zentrum eingewiesen worden. Die Geschworenen stellten einstimmig fest, dass der Mann im September 2022 seinen 63-jährigen Vater in Innsbruck mit mindestens 37 Stich- und Schnittverletzungen mit einem Messer getötet hatte. Sie folgten aber mehrheitlich den Ausführungen der Gerichtspsychiaterin, wonach der 39-Jährige unzurechnungsfähig war.

ÖBB und Deutsche Bahn bauen Fern- und Nachtzugangebot aus

Wien/Berlin - Bahnreisen wird immer beliebter - auch zwischen Deutschland und Österreich. Heuer erwarten die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) und die Deutsche Bahn (DB) gut 7 Millionen Reisende zwischen den beiden Ländern. Das sind 40 Prozent mehr Fahrgäste als noch vor fünf Jahren. Um der steigenden Nachfrage nachzukommen, bauen die beiden Bahnunternehmen ihr grenzüberschreitendes Fernverkehrsangebot zwischen den Nachbarländern aus, wie sie am Dienstag mitteilten.

Regierung will 50.000 zusätzliche Kinderbetreuungsplätze

Wien - 4,5 Milliarden Euro sollen bis 2030 in den Ausbau der Kinderbetreuung investiert werden, hat Familienministerin Susanne Raab eine Ankündigung von Bundeskanzler Karl Nehammer (beide ÖVP) bei einem Pressegespräch bekräftigt. Damit will man 50.000 zusätzliche Plätze schaffen. Mit dem Plan gehe man nun in die Finanzausgleichsverhandlungen zwischen Bund und Ländern, sagte Raab, die eine "echte Wahlmöglichkeit" bei der Gestaltung des Familienalltags garantieren will.

Neuer Corona-Impfstoff kommende Woche verfügbar

Wien - Die ersten angepassten Impfstoffe gegen das Coronavirus sind am Dienstag in Österreich eingetroffen. Das teilte das Gesundheitsministerium der APA mit. In den nächsten Tagen werden sie auch in die Bundesländer ausgeliefert und sollten im Laufe der kommenden Woche an den jeweiligen Impfstellen verfügbar sein. Insgesamt sollen im Herbst 1,9 Millionen Dosen zur Verfügung stehen.

Extremes Unwetter in Ostgriechenland forderte Todesopfer

Athen - Ein Sturmtief hat Mittelgriechenland unter Wasser gesetzt. Wo es neulich noch brannte, verwandeln sich nun Bäche in reißende Flüsse. Menschen müssen mit Schlauchbooten gerettet werden, es gibt bereits einen Toten. Die Wassermassen, die das Sturmtief "Daniel" seit Montagabend über Mittelgriechenland ausschüttet, übertreffen alle Vorhersagen. Autos wurden von den Fluten einfach weggetragen, wie zahlreiche Videos in sozialen Netzwerken und griechischen Medien zeigten.

Versprochener Kindergarten-Ausbau - SPÖ und ÖGB skeptisch

Wien - Auf seine Ankündigung im ORF-"Sommergespräch", bis 2030 gemeinsam mit Ländern und Gemeinden 4,5 Mrd. Euro in Kinderbetreuung zu investieren, hat Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) am Dienstag von SPÖ und den Gewerkschaften skeptische Reaktionen geerntet. Während man dort einen "Marketingschmäh" befürchtet, wurden die Pläne vom Koalitionspartner Grüne und anderen Playern wie dem Gemeindebund oder der Industriellenvereinigung erfreut registriert.

