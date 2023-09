22 Jahre Haft für Proud-Boys-Anführer Tarrio

Washington - Der ehemalige Anführer der rechtsradikalen US-Miliz Proud Boys, Enrique Tarrio, ist am Dienstag wegen seiner Rolle beim Sturm auf das US-Kapitol im Jänner 2021 zu 22 Jahren Gefängnis verurteilt worden. "Jener Tag hat unsere zuvor ungebrochene Tradition friedlicher Machtübergaben gebrochen", sagte Richter Timothy Kelly bei der fast vierstündigen Strafmaßverkündung in Washington. Es handelt sich um die bisher höchste Strafe im Zusammenhang mit dem Sturm auf das Kapitol.

Der Ministerrat ist zurück

Wien - Der Ministerrat beendet am Mittwoch seine Sommerpause und kommt nach gut einem Monat wieder zu einer Sitzung zusammen. Die Themen für die Besprechung der Regierung waren vorerst nicht offiziell. Es dürfte aber unter anderem um eine stärkere Finanzierung der Blaulichtorganisationen durch den Bund gehen. Das Pressefoyer nach dem Ministerrat bestreiten Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) und Sozialminister Johannes Rauch (Grüne).

Raketenangriff auf Kiew abgewehrt

Kiew (Kyjiw) - Russland hat Kiew erneut aus der Luft angegriffen. Die Luftabwehr habe aber alle russischen Raketen bei dem Angriff am frühen Morgen abschießen können, bevor sie ihr Ziel erreichten, teilt die Militärverwaltung über Telegram mit. Bisherigen Erkenntnissen zufolge gebe es keine Schäden und Opfer. Der Luftalarm wurde nach einer Stunde wieder aufgehoben.

21 Tote durch Zyklon im Süden Brasiliens

Brasilia - Beim Durchzug eines Zyklons sind nach Behördenangaben im Süden Brasiliens mindestens 21 Menschen ums Leben gekommen. In der Ortschaft Mucum seien 15 Leichen gefunden worden, womit sich die Gesamtzahl der Opfer auf 21 erhöht habe, sagte am Dienstag der Gouverneur des Bundesstaats Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Es handele sich um das Unwetter mit den meisten Toten in der Geschichte des Bundesstaats.

Schallenberg: "Klimakleber" tun sich keinen Gefallen

Wien - Außenminister Alexander Schallenberg steht Klimaaktivisten, die mit Klebeaktionen den Verkehr blockieren, wie das übrige ÖVP-Regierungsteam ablehnend gegenüber. "Ich glaube, diese sehr kleine Gruppe tut ihren eigenen Anliegen keinen Gefallen", erklärte Schallenberg im APA-Interview. Er betonte "als Jurist": "Der Zweck heiligt nicht alle Mittel." Niemand stehe über dem Gesetz, "daher ist es richtig, dass entsprechende Maßnahmen auch in Angriff genommen werden."

Ars Electronica Festival startet in Linz

Linz - Das Ars Electronica Festival 2023 "Who Owns the truth?" startet heute, Mittwoch, in Linz und bringt bis zum Sonntag über 1.000 Mitwirkende in die PostCity am Hauptbahnhof. In den Themensymposien geht man der Wahrheit technologisch, ökologisch und aus demokratie-politischen Gesichtspunkten nach. Pionierarbeit leistet das Founding Lab des IDSA (Institute of Digital Sciences Austria) und der Ars Electronica mit dem Ziel, eine interdisziplinäre digitale Uni für Linz zu entwerfen.

