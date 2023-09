Der Ministerrat ist zurück

Wien - Der Ministerrat beendet am Mittwoch seine Sommerpause und kommt nach gut einem Monat wieder zu einer Sitzung zusammen. Die Themen für die Besprechung der Regierung waren vorerst nicht offiziell. Es dürfte aber unter anderem um eine stärkere Finanzierung der Blaulichtorganisationen durch den Bund gehen. Das Pressefoyer nach dem Ministerrat bestreiten Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) und Sozialminister Johannes Rauch (Grüne).

22 Jahre Haft für Proud-Boys-Anführer Tarrio

Washington - Der ehemalige Anführer der rechtsradikalen US-Miliz Proud Boys, Enrique Tarrio, ist am Dienstag wegen seiner Rolle beim Sturm auf das US-Kapitol im Jänner 2021 zu 22 Jahren Gefängnis verurteilt worden. "Jener Tag hat unsere zuvor ungebrochene Tradition friedlicher Machtübergaben gebrochen", sagte Richter Timothy Kelly bei der fast vierstündigen Strafmaßverkündung in Washington. Es handelt sich um die bisher höchste Strafe im Zusammenhang mit dem Sturm auf das Kapitol.

Immobilienverkäufe im Halbjahr stark rückläufig

Wien - Der Immobilienmarkt in Österreich ist im ersten Halbjahr im Vergleich zur Vorjahresperiode stark geschrumpft. Gut ein Fünftel weniger Objekte wechselten den Besitzer. So wenige Immobilienverkäufe wurden zuletzt 2015 im Grundbuch registriert. Der Wert der Transaktionen fiel sogar fast um ein Viertel auf 16,6 Mrd. Euro, geht aus dem Remax-Immobilienspiegel für das erste Halbjahr hervor. Besonders die bei Familien beliebten Doppel- und Reihenhäuser seien stark rückläufig.

Tote bei Überschwemmungen in Istanbul und Griechenland

Athen - Bei Überschwemmungen nach heftigen Regenfällen sind in der türkischen Millionenmetropole Istanbul mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Mehrere seien verletzt worden, sagte Innenminister Ali Yerlikaya Mittwochfrüh. Am Vorabend war es zu sturzartigen Regenfällen in zwei nördlichen Bezirken gekommen. Straßen verwandelten sich in reißende Flüsse und Autos wurden weggespült. Keine Entwarnung gab es auch bei den Unwettern in Griechenland, die ein weiteres Opfer forderten.

Russland räumt Rückzug aus Robotyne ein

Kiew (Kyjiw) - Russland hat erstmals einen Rückzug aus der Ortschaft Robotyne im Südosten der Ukraine eingeräumt - über eine Woche nachdem die Ukraine die Rückeroberung gemeldet hatte. Die russische Armee habe die Siedlung aus taktischen Gründen aufgegeben, sagte der von Russland eingesetzte Verwalter der besetzten Region Saporischschja, Jewgeni Balizki, dem Medienportal RBC. Bei einem russischen Drohnenangriff auf den Donau-Hafen der Stadt Ismajil ist indes ein Mensch getötet worden.

Bildungsressort und Lehrer reden über Bürokratieabbau

Wien - Bildungsministerium und Pflichtschullehrergewerkschaft versuchen sich derzeit auf ein Maßnahmenpaket zum Bürokratieabbau an den Schulen zu einigen. Die Lehrervertreter hatten im Juli per Resolution mit gewerkschaftlichen Maßnahmen gedroht, sollten sich die Arbeitsbedingungen des Lehrpersonals nicht deutlich verbessern. In einer Sitzung der Bundesleitung am gestrigen Dienstag wurden die Vorschläge des Ministeriums vorgestellt und einstimmig beschlossen, weiter zu verhandeln.

