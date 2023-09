16 Tote durch russischen Angriff auf Markt in Ostukraine

Kiew (Kyjiw) - Beim russischen Bombardement eines Marktes und umliegender Läden im ostukrainischen Kostjantyniwka sind nach ukrainischen Angaben von Mittwoch mindestens 16 Menschen getötet worden. Außerdem habe es zahlreiche Verletzte gegeben, teilte Präsident Wolodymyr Selenskyj in Onlinenetzwerken mit. Die Zahl der Opfer könne noch steigen. Innenminister Ihor Klymenko bezifferte die Zahl der Verletzten mit 28. Unter den Todesopfern war laut Ministerpräsident Denys Schmyhal auch ein Kind.

Ukrainisches Parlament bestätigt neuen Verteidigungsminister

Kiew (Kyjiw) - Das ukrainische Parlament hat der Ernennung von Rustem Umerow zum neuen Verteidigungsminister zugestimmt. Das Parlament habe mit großer Mehrheit den Vorschlag von Präsident Wolodymyr Selenskyj angenommen, teilte ein Abgeordneter am Mittwoch in Kiew mit. Der bisherige Leiter des wichtigsten Privatisierungsfonds der Ukraine löst Olexij Resnikow ab, der von Selenskyj entlassen worden war.

Mittel für Rettungsorganisationen werden aufgestockt

Wien - Die Mittel für die Rettungsorganisationen werden aufgestockt. Das hat die Regierung bei ihrem ersten Ministerrat nach der Sommerpause beschlossen. Rettungs- und Zivilschutzorganisationen erhalten bis Ende 2028 insgesamt 22 Millionen Euro pro Jahr zusätzlich, wie Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) und Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) am Mittwoch nach der Regierungssitzung im Bundeskanzleramt ankündigten.

Schwarzarbeit: SPÖ und Gewerkschaft für mehr Gegenmaßnahmen

Wien - Zuletzt sind vor allem Security-Bereich und in der Gastronomie zahlreiche Fälle von Schwarzarbeit aufgeflogen. Das wollen die zuständige Gewerkschaft vida und die SPÖ nicht auf sich sitzen lassen. Sie orten ein "betrügerisches Geschäftsmodell mit System" mancher Firmen. Dieses schade Arbeitnehmenden, Steuerzahlern und ehrlichen Firmen gleichermaßen. Die Regierung müsse strengere Regeln einführen. Die Wirtschaftskammer kritisierte "polemische Pauschalverurteilungen".

Tote bei Überflutungen in Türkei, Griechenland und Bulgarien

Athen/Istanbul/Sofia - Bei schweren Überschwemmungen im Zuge starker Regenfälle sind im Nordwesten der Türkei bisherigen Angaben zufolge mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. In der Provinz Kirklareli nahe der Grenze zu Bulgarien und Griechenland starben drei Menschen, drei weitere wurden vermisst, wie lokale Medien am Mittwoch berichteten. Dort waren am Dienstagabend Häuser überflutet worden. In Griechenland stieg die Opferzahl indes auf zwei, in Bulgarien auf drei.

SPÖ beschloss Konzepte für Vermögenssteuern

Wien - Die SPÖ hat am Mittwoch in einem Parteivorstand ihr Konzept für eine höhere Vermögensbesteuerung beschlossen. Demnach sind wie schon bei bisherigen Plänen Vermögen und Erbschaften bis zu einer Million Euro ausgenommen. Neu ist, dass zusätzlich das Eigenheim großteils aus der Bemessungsgrundlage ausgeklammert wird.

EU-Klimawandeldienst registrierte bisher heißesten Sommer

Reading - Der Sommer 2023 war global gesehen der mit Abstand heißeste seit Beginn der Aufzeichnungen 1940. Das teilte der EU-Erdbeobachtungsprogramm Copernicus am Mittwoch für die drei Monate Juni bis August mit. Die mittlere Temperatur habe in dem Zeitraum bei 16,77 Grad und damit 0,66 Grad über dem Durchschnitt gelegen, noch einmal deutlich höher als im bisherigen Rekordjahr 2019 mit 16,48 Grad.

Polizei darf Klimaaktivisten nicht nackt durchsuchen

Wien - Die Durchsuchung des völlig nackten Körpers von Aktivistinnen und Aktivisten der "Letzten Generation" durch die Polizei ist rechtswidrig. Das hat das Verwaltungsgericht Wien festgestellt. Auslöser für den Gerichtsentscheid war die Beschwerde eines Aktivisten der "Letzten Generation" im heurigen Frühjahr wegen Unverhältnismäßigkeit. Ein Beamte hatte den 24-Jährigen am 20. Februar gezwungen im Polizeianhaltezentrum (PAZ) Rossauer Lände seine Unterwäsche hinunterzuziehen.

Wiener Börse schwächer im Verlauf

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Mittwochnachmittag klar im Minus präsentiert. Der ATX gab um 0,69 Prozent auf 3.171 Punkte nach. Damit wurde die jüngste Gewinnstrecke am heimische Markt mit 3 Plustagen in Folge vorerst beendet. Auch an den europäischen Leitbörsen ging es mit den Aktienkursen abwärts. Die klaren Handelsimpulse wurden jedoch vermisst. Der jüngste Höhenflug der Ölpreise hat die Inflations- und damit Konjunktursorgen zuletzt wieder angeheizt und belastete damit.

