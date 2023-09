Marktplatz beschossen: 16 Tote in ukrainischer Stadt

Kiew (Kyjiw) - Durch russischen Beschuss eines Marktplatzes in der ostukrainischen Stadt Kostjantyniwka sind offiziellen Angaben zufolge mindestens 16 Menschen getötet worden. "Darunter ist auch ein Kind", teilte Ministerpräsident Denys Schmyhal am Mittwoch auf Telegram mit. Mehr als 30 weitere Menschen wurden laut Angaben der Behörden verletzt.

Blinken in Kiew: Fortschritte ukrainischer Gegenoffensive

Kiew (Kyjiw) - Bei seinem Besuch in der Ukraine hat US-Außenminister Antony Blinken seinen Kollegen Dmytro Kuleba in der Hauptstadt Kiew zu Gesprächen getroffen. "Wir haben gute Fortschritte bei der Gegenoffensive gesehen", hob Blinken einer Mitteilung zufolge bei der Begrüßung hervor. Ziel seiner Reise sei es, sicherzustellen, dass Kiew alles Notwendige für die laufende Offensive habe.

Mittel für Rettungsorganisationen werden aufgestockt

Wien - Die Mittel für die Rettungsorganisationen werden aufgestockt. Das hat die Regierung bei ihrem ersten Ministerrat nach der Sommerpause beschlossen. Rettungs- und Zivilschutzorganisationen erhalten bis Ende 2028 insgesamt 22 Millionen Euro pro Jahr zusätzlich, wie Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) und Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) am Mittwoch nach der Regierungssitzung im Bundeskanzleramt ankündigten.

Schwarzarbeit: SPÖ und Gewerkschaft für mehr Gegenmaßnahmen

Wien - Zuletzt sind vor allem Security-Bereich und in der Gastronomie zahlreiche Fälle von Schwarzarbeit aufgeflogen. Das wollen die zuständige Gewerkschaft vida und die SPÖ nicht auf sich sitzen lassen. Sie orten ein "betrügerisches Geschäftsmodell mit System" mancher Firmen. Dieses schade Arbeitnehmenden, Steuerzahlern und ehrlichen Firmen gleichermaßen. Die Regierung müsse strengere Regeln einführen. Die Wirtschaftskammer kritisierte "polemische Pauschalverurteilungen".

Teichtmeister-Urteil bereits in Rechtskraft erwachsen

Wien/Österreich-weit - Die Staatsanwaltschaft Wien akzeptiert in der Causa Teichtmeister das erstinstanzliche Urteil, das das Landesgericht für Strafsachen am Dienstag über Ex-Burgschauspieler Florian Teichtmeister verhängt hat. "Wir werden keine Rechtsmittel anmelden", teilte Behördensprecherin Nina Bussek am Mittwochnachmittag auf APA-Anfrage mit. Damit bleibt es bei zwei Jahren bedingt für das Beschaffen von rund 76.000 Dateien mit Missbrauchsdarstellungen von Kindern und Jugendlichen.

Tote bei Überflutungen in Türkei, Griechenland und Bulgarien

Athen/Istanbul/Sofia - Bei schweren Überschwemmungen im Zuge starker Regenfälle sind im Nordwesten der Türkei bisherigen Angaben zufolge mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. In der Provinz Kirklareli nahe der Grenze zu Bulgarien und Griechenland starben drei Menschen, drei weitere wurden vermisst, wie lokale Medien am Mittwoch berichteten. Dort waren am Dienstagabend Häuser überflutet worden. In Griechenland stieg die Opferzahl indes auf zwei, in Bulgarien auf drei.

SPÖ beschloss Konzepte für Vermögenssteuern

Wien - Die SPÖ hat am Mittwoch in einem Parteivorstand einstimmig ihr Konzept für eine höhere Vermögensbesteuerung beschlossen. Demnach sind wie schon bei bisherigen Plänen Vermögen und Erbschaften bis zu einer Million Euro ausgenommen. Neu ist, dass zusätzlich das Eigenheim großteils aus der Bemessungsgrundlage ausgeklammert wird. "Es ist höchste Zeit, dass wir die Superreichen zur Kasse bitten", findet Parteichef Andreas Babler.

Suchaktion nach Bewaffnetem in Kärnten beendet

St. Georgen /Längsee - Eine groß angelegte Suchaktion der Polizei nach einem möglicherweise bewaffneten Mann ist am Mittwoch im Bezirk St. Veit an der Glan angelaufen. Gesucht wird nach einem Mann, der in Verdacht steht, ein "Strafrechtsdelikt mit möglicherweise sexuellem Inhalt" begangen zu haben, bestätigte die Polizei auf APA-Anfrage entsprechende Medienberichte. Die Suchaktion wurde am Nachmittag ohne Ergebnis beendet, sie soll am Donnerstag fortgesetzt werden.

