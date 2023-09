Tote bei Überflutungen in Türkei, Griechenland und Bulgarien

Athen/Istanbul/Sofia - Bei den schweren Unwettern in Mittelgriechenland waren am Mittwoch weitere Todesopfer zu beklagen. Die Feuerwehr barg die Leiche einer Frau im Dorf Paltsi östlich der Hafenstadt Volos - am Abend die eines Mannes nahe der mittelgriechischen Stadt Karditsa. Damit stieg die Zahl der Todesopfer in Griechenland auf drei. In der Türkei gab es Stand Mittwoch sieben Todesfälle; weitere 31 Menschen seien verletzt worden, hieß es.

Marktplatz beschossen: 16 Tote in ukrainischer Stadt

Kiew (Kyjiw) - Durch russischen Beschuss eines Marktplatzes in der ostukrainischen Stadt Kostjantyniwka sind offiziellen Angaben zufolge mindestens 16 Menschen getötet worden. "Darunter ist auch ein Kind", teilte Ministerpräsident Denys Schmyhal am Mittwoch auf Telegram mit. Mehr als 30 weitere Menschen wurden laut Angaben der Behörden verletzt.

Schwarzarbeit: SPÖ und Gewerkschaft für mehr Gegenmaßnahmen

Wien - Zuletzt sind vor allem Security-Bereich und in der Gastronomie zahlreiche Fälle von Schwarzarbeit aufgeflogen. Das wollen die zuständige Gewerkschaft vida und die SPÖ nicht auf sich sitzen lassen. Sie orten ein "betrügerisches Geschäftsmodell mit System" mancher Firmen. Dieses schade Arbeitnehmenden, Steuerzahlern und ehrlichen Firmen gleichermaßen. Die Regierung müsse strengere Regeln einführen. Die Wirtschaftskammer kritisierte "polemische Pauschalverurteilungen".

Teichtmeister-Urteil bereits in Rechtskraft erwachsen

Wien/Österreich-weit - Die Staatsanwaltschaft Wien akzeptiert in der Causa Teichtmeister das erstinstanzliche Urteil, das das Landesgericht für Strafsachen am Dienstag über Ex-Burgschauspieler Florian Teichtmeister verhängt hat. "Wir werden keine Rechtsmittel anmelden", teilte Behördensprecherin Nina Bussek am Mittwochnachmittag auf APA-Anfrage mit. Damit bleibt es bei zwei Jahren bedingt für das Beschaffen von rund 76.000 Dateien mit Missbrauchsdarstellungen von Kindern und Jugendlichen.

SPÖ beschloss Konzepte für Vermögenssteuern

Wien - Die SPÖ hat am Mittwoch in einem Parteivorstand einstimmig ihr Konzept für eine höhere Vermögensbesteuerung beschlossen. Demnach sind wie schon bei bisherigen Plänen Vermögen und Erbschaften bis zu einer Million Euro ausgenommen. Neu ist, dass zusätzlich das Eigenheim großteils aus der Bemessungsgrundlage ausgeklammert wird. "Es ist höchste Zeit, dass wir die Superreichen zur Kasse bitten", findet Parteichef Andreas Babler.

Polizei darf Klimaaktivisten nicht nackt durchsuchen

Wien - Die Durchsuchung des völlig nackten Körpers von Aktivistinnen und Aktivisten der "Letzten Generation" durch die Polizei ist rechtswidrig. Das hat das Verwaltungsgericht Wien festgestellt. Auslöser für die rechtskräftige Entscheidung war die Beschwerde eines Aktivisten der "Letzten Generation" im Frühjahr wegen Unverhältnismäßigkeit. Ein Beamte hatte den 24-Jährigen am 20. Februar gezwungen im Polizeianhaltezentrum (PAZ) Rossauer Lände seine Unterwäsche hinunterzuziehen.

Zahlreiche Tote bei Unwettern im Süden von Brasilien

Porto Alegre - Die Zahl der Toten bei schweren Unwettern durch einen Zyklon im Süden von Brasilien ist auf mindestens 28 gestiegen. 27 Menschen seien im Bundesstaat Rio Grande do Sul ums Leben gekommen, teilte die örtliche Regierung am Mittwoch mit. Eine weitere Person starb im benachbarten Bundesstaat Santa Catarina.

Wiens Schanigärten dürfen ganzjährig geöffnet bleiben

Wien - In Wien dürfen die Schanigärten künftig ganzjährig geöffnet bleiben - ohne dass zwischen Sommer- und Winterbetrieb unterschieden wird. Stadt und Wirtschaftskammer Wien haben sich auf eine entsprechende Regelung geeinigt, wie am Mittwoch in einer Aussendung mitgeteilt wurde. Genaugenommen handelt es sich um die Fortschreibung einer Sondererlaubnis. Denn während der Coronapandemie war der Weiterbetrieb über den Winter bereits möglich.

