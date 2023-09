Mehr als eine Milliarde Dollar weitere US-Hilfe für Ukraine

Kiew (Kyjiw) - Bei seinem Besuch in der Ukraine hat US-Außenminister Antony Blinken weitere US-Hilfe für Kiew in Höhe von mehr als einer Milliarde Dollar (931,88 Mio. Euro) angekündigt. 665,5 Millionen davon seien Hilfe für das Militär und den Schutz der Zivilbevölkerung, sagte Blinken am Mittwoch bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem ukrainischen Außenminister Dmytro Kuleba in Kiew.

Österreichs Privatjets flogen am liebsten zur C�te d'Azur

Wien - Erneut hat Greenpeace die österreichische Privatjet-Branche unter die Lupe genommen und deren Kurs in Richtung diverser Urlaubsdestinationen aufgelistet. Traumdestination aller privater Passagiere in Maschinen mit österreichischen Kennzeichen war im August 2023 demnach die mondäne C�te d'Azur bzw. der dortige Flughafen Nizza. Dort wurden 297 Starts und Landungen registriert, gefolgt von Wien (200 Starts und Landungen) und Salzburg (176 Starts und Landungen).

Expertinnen gegen Strafverschärfungen aufgrund Teichtmeister

Österreich-weit - Die rechtskräftige Verurteilung des früheren Burgschauspielers Florian Teichtmeister, der sich 76.000 Dateien mit Missbrauchsdarstellungen von Kindern und Jugendlichen verschafft hatte, zu einer zweijährigen Freiheitsstrafe auf Bewährung sowie einer bedingt nachgesehenen Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum, hat erneut eine Diskussion um die Strafen für Sexualstraftäter entfacht. Namhafte Expertinnen sehen in einer Anhebung der Strafen keinen Sinn.

Suchaktion nach Bewaffnetem in Kärnten: Mann tot

St. Georgen /Längsee - Ein 56-jähriger Kärntner, nach dem am Mittwoch mittels groß angelegter Suchaktion der Polizei gefahndet worden war, ist am Abend tot aufgefunden worden. Der Mann hatte in einem Waldstück im Bezirk St. Veit an der Glan Suizid begangen, teilte die Polizei mit.

Mindestens 31 Tote durch Zyklon im Süden Brasiliens

Brasilia - Die Zahl der Todesopfer durch einen Zyklon im Süden Brasiliens ist auf mindestens 31 gestiegen. Es seien "vier weitere Todesfälle" bestätigt worden, sagte am Mittwoch der Gouverneur des Bundesstaats Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Demnach handelt es sich um das Unwetter mit den meisten Toten in der Geschichte des Bundesstaats. Allein in der am stärksten betroffenen Ortschaft Mucum waren am Dienstag 15 Leichen gefunden worden.

Zahlreiche türkise Promis bei Premiere von"Kurz - Der Film"

Wien - Die Premiere des zweiten Films über Ex-ÖVP-Chef Sebastian Kurz hat am Mittwochabend zahlreiche türkise Prominenz ins Wiener Artis-Kino gelockt. Neben dem Altkanzler selbst schritten u.a. auch die Ex-ÖVP-Minister Gernot Blümel und Elisabeth Köstinger zur offiziellen Erstaufführung von "Kurz - Der Film". Kurz selbst wies Mutmaßungen, der Film könnte eventuell sein Polit-Comeback einläuten, klar zurück: "Nein, definitiv nicht", sagte er auf eine entsprechende Frage.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red