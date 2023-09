Mehr als eine Milliarde Dollar weitere US-Hilfe für Ukraine

Kiew (Kyjiw) - Bei seinem Besuch in der Ukraine hat US-Außenminister Antony Blinken weitere US-Hilfe für Kiew in Höhe von mehr als einer Milliarde Dollar (931,88 Mio. Euro) angekündigt. 665,5 Millionen davon seien Hilfe für das Militär und den Schutz der Zivilbevölkerung, sagte Blinken am Mittwoch bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem ukrainischen Außenminister Dmytro Kuleba in Kiew.

Gipfel von Pazifik-Anrainern mit USA, China, Russland

Jakarta - US-Vizepräsidentin Kamala Harris, der chinesische Ministerpräsident Li Qiang und der russische Außenminister Sergej Lawrow haben am Donnerstag an einem Gipfel von Pazifik-Anrainerstaaten in Jakarta teilgenommen. Das ASEAN-plus-drei-Treffen in der indonesischen Hauptstadt bietet eine seltene Gelegenheit für direkte diplomatische Kontakte auf höchster Ebene zwischen den drei rivalisierenden Staaten. An den Gesprächen sind insgesamt 18 Staaten beteiligt.

AK sieht bei den Sparzinsen leichten Trend nach oben

Wien - Die Arbeiterkammer (AK) hat gute Nachrichten für Sparer: Die Zinsen steigen - wenn auch noch spärlich. "Aber es tut sich was in der Zinslandschaft", so AK-Expertin Gabriele Zgubic. Für das täglich fällige Sparbuch gibt es demnach aktuell eine jährliche Verzinsung zwischen 0,001 bis 2,00 Prozent, der Mittelwert liege bei 0,40 Prozent. Wer sich für ein Kapitalsparbuch/Festgeld mit 60 Monaten Bindung entscheidet, erhalte 2,00 bis 3,40 Prozent Verzinsung (Median: 2,675 Prozent).

Autobahn in Griechenland wegen Flut auf 200 km gesperrt

Volos - Wegen der schweren Regenfälle und Überschwemmungen in Griechenland ist die wichtigste Autobahnverbindung des Landes zwischen Athen und Thessaloniki seit dem späten Mittwochabend auf gut 200 Kilometern gesperrt. Auch die Bahn stellte die Zugfahrten zwischen den beiden Städten ein, wie griechische Medien Donnerstagfrüh berichteten. In Mittelgriechenland ist die Situation weiterhin dramatisch - es regnete die ganze Nacht.

87 Verkehrstote im heurigen Sommer

Wien - Während der Sommermonate steigt die Zahl der Verkehrstoten den Statistiken zufolge stets an. Auch 2023 gab es aufgrund des schönen Wetters sowie des verstärkten Ausflugs- und Reiseverkehrs im Juli und August wieder mehr Unfälle und Verkehrstote auf Österreichs Straßen, berichtete der ÖAMTC in einer Aussendung am Donnerstag. Insgesamt verunglückten in den beiden Sommermonaten demnach 87 Personen tödlich. Vergangenes Jahr wurden im gleichen Zeitraum 89 Tote verzeichnet.

Bereits 37 Tote nach Unwettern im Süden Brasiliens

Brasilia - Bei den schweren Unwettern im Süden von Brasilien sind jüngsten Angaben der Behörden zufolge mindestens 37 Menschen ums Leben gekommen. Eine weitere Person starb im benachbarten Bundesstaat Santa Catarina. Es gebe große Zerstörung in der betroffenen Region, ganze Gemeinden stünden unter Wasser, sagte der Gouverneur von Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, am Mittwochabend (Ortszeit). Man müsse mit weiteren Toten rechnen. Zudem werden erneut schwere Regenfälle vorhergesagt.

Österreichs Privatjets flogen am liebsten zur C�te d'Azur

Wien - Erneut hat Greenpeace die österreichische Privatjet-Branche unter die Lupe genommen und deren Kurs in Richtung diverser Urlaubsdestinationen aufgelistet. Traumdestination aller privater Passagiere in Maschinen mit österreichischen Kennzeichen war im August 2023 demnach die mondäne C�te d'Azur bzw. der dortige Flughafen Nizza. Dort wurden 297 Starts und Landungen registriert, gefolgt von Wien (200 Starts und Landungen) und Salzburg (176 Starts und Landungen).

Mexikos Oberster Gerichtshof entkriminalisiert Abtreibungen

Mexiko-Stadt - Mexikos Oberster Gerichtshof hat Abtreibungen landesweit entkriminalisiert. Es sei verfassungswidrig, Freiheitsstrafen für den Abbruch von Schwangerschaften zu verhängen, entschied das Gericht am Mittwoch. Das Parlament wurde angewiesen, die seit 1931 geltenden Strafen aus dem Strafgesetzbuch zu streichen. Die Kriminalisierung von Abtreibungen verletze die Menschenrechte von Frauen.

