Mehr als eine Milliarde Dollar weitere US-Hilfe für Ukraine

Kiew (Kyjiw) - Bei seinem Besuch in der Ukraine hat US-Außenminister Antony Blinken weitere US-Hilfe für Kiew in Höhe von mehr als einer Milliarde Dollar (931,88 Mio. Euro) angekündigt. 665,5 Millionen davon seien Hilfe für das Militär und den Schutz der Zivilbevölkerung, sagte Blinken am Mittwoch bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem ukrainischen Außenminister Dmytro Kuleba in Kiew.

Mietkosten um 8,1 Prozent über Vorjahr

Wien - Die Mieten in Österreich sind in diesem Frühjahr erneut gestiegen. Im 2. Quartal 2023 waren durchschnittlich 9,3 Euro pro Quadratmeter inklusive Betriebskosten zu bezahlen, das sind um 8,1 Prozent mehr als vor einem Jahr. "Der Anstieg geht vor allem auf inflationsbedingte Mieterhöhungen aufgrund von Wertsicherungsklauseln im Mietvertrag und auf die Anhebung der Richtwertmieten zurück", erklärte Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas.

Überschwemmungen-Lage in Griechenland spitzt sich weiter zu

Volos - Die Hochwassersituation in den von Starkregen betroffenen Gegenden Mittelgriechenlands verschärft sich weiter. In der Region Thessalien regnete es weiterhin - das Wasser habe das Land in zwei geteilt, berichteten griechische Medien. So ist seit Dienstagabend die wichtigste Autobahn des Landes zwischen Athen und Thessaloniki auf einer Strecke von 200 Kilometern gesperrt.

Gipfel von Pazifik-Anrainern mit USA, China, Russland

Jakarta - US-Vizepräsidentin Kamala Harris, der chinesische Ministerpräsident Li Qiang und der russische Außenminister Sergej Lawrow haben am Donnerstag an einem Gipfel von Pazifik-Anrainerstaaten in Jakarta teilgenommen. Das ASEAN-plus-drei-Treffen in der indonesischen Hauptstadt bietet eine seltene Gelegenheit für direkte diplomatische Kontakte auf höchster Ebene zwischen den drei rivalisierenden Staaten. An den Gesprächen sind insgesamt 18 Staaten beteiligt.

AK sieht bei den Sparzinsen leichten Trend nach oben

Wien - Die Arbeiterkammer (AK) hat gute Nachrichten für Sparer: Die Zinsen steigen - wenn auch noch spärlich. "Aber es tut sich was in der Zinslandschaft", so AK-Expertin Gabriele Zgubic. Für das täglich fällige Sparbuch gibt es demnach aktuell eine jährliche Verzinsung zwischen 0,001 bis 2,00 Prozent, der Mittelwert liege bei 0,40 Prozent. Wer sich für ein Kapitalsparbuch/Festgeld mit 60 Monaten Bindung entscheidet, erhalte 2,00 bis 3,40 Prozent Verzinsung (Median: 2,675 Prozent).

Armenien warnt vor Gefahr neuen Krieges mit Aserbaidschan

Stepanakert/Jerewan (Eriwan)/Baku - Die Lage zwischen den beiden Ex-Sowjetrepubliken Armenien und Aserbaidschan hat sich nach Einschätzung Jerewans stark zugespitzt und droht, militärisch zu eskalieren. "Aserbaidschan hat im Verlauf der letzten Tage Streitkräfte entlang der Kontaktlinie mit Berg-Karabach und an der Grenze zu Armenien zusammengezogen", sagte der armenische Regierungschef Nikol Paschinjan am Donnerstag laut örtlichen Medien. Die beiden Kaukasus-Staaten kämpfen seit Jahrzehnten um Berg-Karabach.

US-Regierung hob Ölbohrrechte im Norden Alaskas auf

Washington - US-Präsident Joe Biden geht gegen die Ölförderung in weiten Teilen Alaskas vor. Die US-Regierung hat jetzt Bohrrechte in einem Naturschutzgebiet im Norden des Bundesstaates aufgehoben, die Anfang 2021 vergeben worden waren. Außerdem schlug das Innenministerium neue Regeln vor, die Erdöl- und Gas-Bohrungen in Teilen des an Bodenschätzen reichen Nationalen Erdöl-Reservoirs untersagen.

87 Verkehrstote im heurigen Sommer

Wien - Während der Sommermonate steigt die Zahl der Verkehrstoten den Statistiken zufolge stets an. Auch 2023 gab es aufgrund des schönen Wetters sowie des verstärkten Ausflugs- und Reiseverkehrs im Juli und August wieder mehr Unfälle und Verkehrstote auf Österreichs Straßen, berichtete der ÖAMTC in einer Aussendung am Donnerstag. Insgesamt verunglückten in den beiden Sommermonaten demnach 87 Personen tödlich. Vergangenes Jahr wurden im gleichen Zeitraum 89 Tote verzeichnet.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red