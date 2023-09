Zwei Österreicher bei Griechenland-Überschwemmungen vermisst

Volos - Zwei Österreicher gelten bei den schweren Überschwemmungen in Griechenland als vermisst. "Zum aktuellen Zeitpunkt müssen wir leider bestätigen, dass zwei österreichische Staatsbürger am von den Unwettern stark betroffenen Pilion vermisst werden. Die österreichische Botschaft in Athen und das Honorarkonsulat in Volos stehen in laufendem Kontakt mit den lokalen Behörden, um die Suche nach den Vermissten bestmöglich zu unterstützen", so das Außenministerium gegenüber der APA.

Metaller-KV-Verhandlungen unter "schwierigen Vorzeichen"

Wien - Wegen der hohen Inflation und der unsicheren Wirtschaftslage stehen die Metaller-KV-Verhandlungen heuer unter "besonders schwierigen Vorzeichen", hieß es heute von der Arbeitgeberseite. "Wir können nur verteilen, was wir erwirtschaften", sagte der Obmann der Metalltechnischen Industrie in der Wirtschaftskammer, Christian Knill. "Unsere Aufgabe ist nicht, die Kaufkraft in Österreich zu gewährleisten."

Jahresabschlüsse: Verfahren gegen Signa-Gesellschaften

Wien/Innsbruck - Die Signa Prime AG und die Signa Development AG des Tiroler Investors Rene Benko haben ihre Jahresabschlüsse für das Jahr 2021 trotz verstrichener Einreichungsfrist noch nicht im Firmenbuch offengelegt. Im Falle der beiden Unternehmen sind daher wegen Verstößen gegen die Einreichungspflichten für 2021 jeweils Zwangsstrafverfahren anhängig, wie ein Sprecher des Landesgerichts Innsbruck auf APA-Anfrage erklärte. Die Signa war für eine Stellungnahme vorerst nicht erreichbar.

Wiener Taxilenker stahl Uhren um 600.000 Euro von Fahrgästen

Wien - Die Wiener Polizei hat in der Nacht auf Montag einen Taxifahrer gefasst, der von mindestens 39 Kundinnen und Kunden hochpreisige Uhren im Gesamtwert von rund 600.000 Euro gestohlen haben soll. Der 33-Jährige wurde bereits in Untersuchungshaft genommen, hieß es am Donnerstag bei einer Pressekonferenz. Er soll seit einem Jahr in seinen regulären Nachtdiensten immer wieder die starke Alkoholisierung seiner Opfer ausgenützt haben. Die Ermittler gehen von weiteren Betroffenen aus.

Wiener Polizeiinspektionen ab Oktober im reduzierten Betrieb

Wien - Nur mehr 29 Wiener Polizeiinspektionen werden ab 1. Oktober 24 Stunden in Betrieb sein. Die Pressestelle der Wiener Landespolizeidirektion hat am Donnerstag die Ende August durch einen "Kurier"-Bericht bekannt gewordenen Pläne unter anderem damit begründet, dass Bedarf der Bevölkerung an 81 Polizeiinspektionen, die rund um die Uhr für Parteienverkehr geöffnet sind, nicht mehr in diesem Ausmaß gegeben sei. Zwischen 19.00 und 7.00 Uhr sei die Zahl der Amtshandlungen gering.

Vermögenssteuer lässt Hausrat aus

Wien - Die SPÖ hat am Donnerstag in einem Hintergrundgespräch weitere Details zu ihrem neuen Vermögenssteuer-Modell präsentiert. So wird man etwa das Vermögen selbst angeben müssen, geprüft werden würde stichprobenartig. Nicht einbezogen ist Hausrat. Wertvolle Gemälde oder ähnliches würden also nicht unter die Millionärsabgabe fallen. Wofür die erhofften Einnahmen von über fünf Milliarden fließen sollen, will die SPÖ bis zu ihrem Parteitag im November präzisieren.

Urteile gegen Führerschein-Schummler vom OGH aufgehoben

Graz/Wien - In mehreren Bundesländern sind in den vergangenen Jahren groß angelegte Schwindeleien bei Führerscheinprüfungen aufgeflogen. Prüflinge, die der deutschen Sprache oft eingeschränkt mächtig waren, erschienen mit in ihrer Kleidung versteckten Minikameras und In-Ear-Kopfhörern und ließen sich von außen via Handy die richtigen Antworten einsagen. Etliche Fälle wurden strafrechtlich abgeurteilt - ehe sich nun herausstellte, dass das Vorgehen strafrechtlich gar nicht zu ahnden ist.

Wiener Börse tendiert im Verlauf schwächer

Wien - Der heimische Leitindex ATX verlor am Donnerstagnachmittag um 0,95 Prozent und notierte bei 3.145,46 Zählern. Auch das europäische Umfeld drehte zum Teil wieder ins Minus. An den US-Börsen zeichnet sich ein negativer Handelsstart ab. Angesichts der dünnen Meldungslage zu den Unternehmen standen weiterhin Konjunkturdaten im Fokus der Investoren. Zuletzt hatten US-Zins- und europäische Konjunktursorgen die Stimmung getrübt.

