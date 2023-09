Zwei Österreicher bei Griechenland-Überschwemmungen vermisst

Volos - Zwei Österreicher gelten bei den schweren Überschwemmungen in Griechenland als vermisst. "Zum aktuellen Zeitpunkt müssen wir leider bestätigen, dass zwei österreichische Staatsbürger am von den Unwettern stark betroffenen Pilion vermisst werden. Die österreichische Botschaft in Athen und das Honorarkonsulat in Volos stehen in laufendem Kontakt mit den lokalen Behörden, um die Suche nach den Vermissten bestmöglich zu unterstützen", so das Außenministerium gegenüber der APA.

Sechsjähriges Mädchen bei Ausflug tödlich verunglückt

Bad Ischl - Ein sechsjähriges Mädchen ist am Donnerstagabend bei einem Ausflug zum Hohenzoller Wasserfall im Gemeindegebiet Bad Ischl tödlich verunglückt. Das Kind spielte im Bachbett des Saiherbachs, wo sich ein Steinblock gelöst haben dürfte und gemeinsam mit dem Mädchen umgestürzt war, wie die Landespolizeidirektion Oberösterreich am Freitag mitteilte. Die Sechsjährige aus dem Bezirk Salzburg-Land erlitt dabei schwere Verletzungen.

Ab Oktober gilt neues Dauermodell für die Kurzarbeit

Wien - Ohne großes Aufsehen haben sich Regierung und Sozialpartner auf ein neues Kurzarbeit-Dauermodell per 1. Oktober verständigt. In den Grundzügen folgt die Regelung dann wieder den Vor-Corona-Bestimmungen. Der ÖGB peilt allerdings weiter die in der Pandemie gängige Ersatzrate von bis zu 90 Prozent des Nettoeinkommens an. Eine entsprechende Mustervereinbarung der Sozialpartner befinde sich noch in finaler Abstimmung, erklärte der Gewerkschaftsbund gegenüber der APA.

ÖGK will vom Bund Geld für Ärzte-Gesamtvertrag

Wien - In den Verhandlungen zum Finanzausgleich, die am Freitag in die nächste Runde gehen, wird um eine Reform im Gesundheitssystem gerungen. Aus der Sozialversicherung kommt dazu eine weitere Forderung: Der Bund solle nicht nur neue Planstellen finanzieren, sondern auch Mittel für die Schaffung des überfälligen bundesweiten Gesamtvertrags mit den Ärzten bereitstellen. Nur mit mehr Geld lasse sich die Umstellung auf ein einheitliches, erweitertes Leistungsspektrum bewerkstelligen.

Ex-Trump-Berater Peter Navarro verurteilt

Washington - Der einstige Berater von Ex-US-Präsident Donald Trump, Peter Navarro, ist vor einem Bundesgericht in Washington wegen Missachtung des Kongresses verurteilt worden. Das meldeten Medien am Donnerstag. Die Geschworenen befanden den 74-Jährigen demnach für schuldig, weil er sich weigerte, Dokumente herauszugeben und vor einem Untersuchungsausschuss des Repräsentantenhauses zum Angriff auf das US-Kapitol am 6. Jänner 2021 auszusagen.

20 Prozent mehr rechtsextreme Straftaten im 1. Halbjahr 2023

Wien - Die Zahl der rechtsextremen Straftaten ist im ersten Halbjahr 2023 wieder gestiegen. Laut Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) wurden 386 Tathandlungen mit rechtsextremem Hintergrund verzeichnet. Das geht aus einer Beantwortung einer SPÖ-Anfrage an Karner hervor. Im Vergleichszeitraum 2022 waren es gesamt 322 rechtsextreme Straftaten. Das bedeutet einen Anstieg um 20 Prozent, betonte die SPÖ gegenüber der APA.

