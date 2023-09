Brunner bietet den Ländern zusätzliche Mittel

Wien - Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) will neue Dynamik in die stockenden Finanzausgleichsverhandlungen bringen und hat daher den Ländern heute einen neuen Vorschlag vorgelegt. Dieser sieht einen Zukunftsfonds, über den zielgebunden zusätzliche Mittel fließen sollen, hieß es auf APA-Anfrage aus dem Ressort. Diese sollen den Bereichen Kinderbetreuung, Wohnen und Klima/Umwelt zu Gute kommen. Über die Höhe der Dotierung schweigt man sich freilich noch aus.

Griechische Dörfer nach Hochwasser von Außenwelt getrennt

Athen - Im griechischen Katastrophengebiet versuchen Rettungskräfte weiterhin, Menschen aus überschwemmten Dörfern in Sicherheit zu bringen. Insgesamt seien bisher fast 2.000 Menschen gerettet worden, sagte Feuerwehrsprecher Vasilios Vathrakogiannis am Freitag dem Nachrichtensender ERTnews. Die Zahl der Toten lag bis Freitagmorgen weiterhin bei sechs. Zwei Österreicher gelten seit den Überschwemmungen in Griechenland als vermisst, die Gesamtzahl ist indes nach wie vor unklar.

RH fordert bessere Sicherung von Eisenbahnkreuzungen

Wien - Das Risiko, bei einem Unfall auf Eisenbahnkreuzungen getötet zu werden, ist im Schnitt 14-mal höher als bei einem Unfall im Straßenverkehr. Von 2017 bis 2021 ereigneten sich 376 Unfälle auf Bahnübergängen der Unternehmen Graz-Köflacher Bahn und Busbetrieb GmbH (GKB), ÖBB-Infrastruktur AG und Salzburger Lokalbahn. Dabei wurden 45 Menschen getötet und 81 schwer verletzt. Der Rechnungshof (RH) fordert nun in einem Bericht mehr Tempo bei der Sicherheit von Eisenbahnkreuzungen.

Hongkong meldet schwerste Regenfälle seit 140 Jahren

Hongkong - Die schwersten Regenfälle seit knapp 140 Jahren haben in Hongkong für massive Überschwemmungen gesorgt. Am Freitag waren zahlreiche Straßen und U-Bahn-Stationen in der Millionenmetropole überflutet, die Schulen blieben geschlossen. Auch die Hongkonger Börse setzte den Handel komplett aus. Krankenhäuser meldeten mehr als 80 Verletzte. Regierungsangaben zufolge werden die "extremen" Wetterbedingungen noch bis 18.00 Uhr (Ortszeit, 12.00 Uhr MESZ) vorhalten.

Todesopfer bei Angriff auf Krywyj Rih in der Ukraine

Kiew (Kyjiw) - Bei erneuten russischen Drohnen- und Raketenangriffen auf die Ukraine sind in der Nacht offiziellen Angaben nach mindestens ein Mensch getötet und zwölf weitere verletzt worden. "Einschlag in Krywyj Rih. Die Rakete zielte auf ein Verwaltungsgebäude", teilte Serhij Lyssak, der Militärgouverneur des Gebietes Dnipropetrowsk, am Freitag auf Telegram mit. Durch den Treffer seien mindestens eine Person getötet und neun weitere verletzt worden, schrieb er.

Metaller-KV - Gewerkschaft: Lohnforderung sicher zweistellig

Wien - Die Produktionsgewerkschaft PRO-GE schlägt vor dem Start der Metaller-Lohnrunde ihre Pflöcke ein: Die prozentuelle Forderung nach einem Lohnplus ist sicher zweistellig und Arbeitszeitverkürzung ein Thema, so PRO-GE-Chef Reinhold Binder. Die von den Arbeitgebern angedachten Einmalzahlungen seien bestenfalls "Schnittlauch am Butterbrot", es gehe um eine nachhaltige Erhöhung, "und die kann niemals unter der rollierenden Inflation sein", betonte Binder heute gegenüber "Ö1".

Afrikanische Union laut Michel vor Aufnahme in G20-Gruppe

Neu-Delhi/Addis Abeba - Die Afrikanische Union steht nach Angaben von EU-Ratspräsident Charles Michel vor einer Aufnahme in die G20-Gruppe der wichtigen Industrie- und Schwellenländer. Es gebe Konsens darüber, der Afrikanischen Union den Beitritt zur G20 zu ermöglichen, sagte der Belgier am Freitag vor dem Beginn des diesjährigen G20-Gipfels in Neu Delhi. Dies sei ein "gutes Signal". Er freue sich darauf, die AU als permanentes Mitglied willkommen zu heißen.

Ein Jahr nach Tod: Charles erinnert die Queen

Balmoral - Der britische König Charles III. hat zum ersten Todestag seiner Mutter eine Botschaft herausgegeben. "Wir erinnern uns mit großer Zuneigung an ihr langes Leben, ihren hingebungsvollen Dienst und all das, was sie so vielen von uns bedeutete", schrieb der 74-Jährige in einer Mitteilung, die am Freitag veröffentlicht wurde. An seine Untertanen gerichtet, betonte er: "Ich bin auch zutiefst dankbar für die Liebe und Unterstützung, die meiner Frau und mir gegenüber erwiesen wurde."

