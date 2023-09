Zwei Österreicher weiter in Griechenland vermisst

Athen - Die zwei Österreicher, die sich auf der von den schweren Unwettern stark betroffenen Halbinsel Pilion in Griechenland aufgehalten haben, werden weiter vermisst. "Die österreichische Botschaft in Athen bzw. das Honorarkonsulat in Volos stehen in laufendem Kontakt mit den griechischen Behörden, um die Suche bestmöglich zu unterstützen", hieß es am Freitag seitens des Außenministeriums.

Brunner bietet den Ländern zusätzliche Mittel

Wien - Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) will neue Dynamik in die stockenden Finanzausgleichsverhandlungen bringen und hat daher den Ländern heute einen neuen Vorschlag vorgelegt. Dieser sieht einen Zukunftsfonds vor, über den zielgebunden zusätzliche Mittel fließen sollen, hieß es auf APA-Anfrage aus dem Ressort. Diese sollen den Bereichen Kinderbetreuung, Wohnen und Klima/Umwelt zu Gute kommen. Über die Höhe der Dotierung schweigt man sich freilich noch aus.

Ministerium: Anteil von russischem Gas weiterhin "zu hoch"

Brüssel/Wien - Mit seinem "Blutgeld"-Sager und seiner unverblümten Kritik an Österreichs Gasimporten aus Russland hat der Vertreter der EU-Kommission in Wien, Martin Selmayr, viel diplomatischen Staub aufgewirbelt - dabei ging es aber vor allem um seine Wortwahl, weniger um den Inhalt seiner Kritik. Die Gaseinfuhren aus Russland seien "natürlich nach wie vor zu hoch", heißt es auch aus dem Energieministerium von Ministerin Leonore Gewessler (Grüne).

Todesopfer bei Angriffen auf Krywyj Rih und Cherson

Kiew (Kyjiw) - Bei erneuten russischen Drohnen- und Raketenangriffen auf die Ukraine sind ukrainischen Angaben nach vier Menschen getötet worden. "Einschlag in Krywyj Rih. Die Rakete zielte auf ein Verwaltungsgebäude", teilte Serhij Lyssak, der Militärgouverneur des Gebietes Dnipropetrowsk, am Freitag auf Telegram mit. Dabei gab es mindestens einen Toten und 44 Verletzte. In der Oblast Cherson wurden bei einem russischen Angriff drei Zivilisten getötet.

Suizidalität bei Kindern und Jugendlichen stark angestiegen

Wien - Expertinnen und Experten der österreichischen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie (ÖGKJP) schlagen angesichts neuer Zahlen zur Suizidalität bei jungen Menschen Alarm. Daten aus dem klinischen Bereich belegen seit 2018 eine Steigerung bei suizidalen Gedanken und Handlungen bei unter 18-Jährigen um das Dreifache. Die ÖGKJP forderte bei einer Online-Pressekonferenz mehr Präventionsmaßnahmen. Vor allem die medizinische Versorgung gehört dringend verbessert.

Über 100 Verletzte nach Rekordregen in Hongkong

Hongkong - Bei Rekordniederschlägen und Überschwemmungen sind in Hongkong mehr als 100 Menschen verletzt worden. Zudem seien mindestens zwei Menschen bei den schweren Unwettern ums Leben gekommen, berichtete die Hongkonger Zeitung "South China Morning Post" am Freitag unter Berufung auf die Polizei.

RH fordert bessere Sicherung von Eisenbahnkreuzungen

Wien - Das Risiko, bei einem Unfall auf Eisenbahnkreuzungen getötet zu werden, ist im Schnitt 14-mal höher als bei einem Unfall im Straßenverkehr. Von 2017 bis 2021 ereigneten sich 376 Unfälle auf Bahnübergängen der Unternehmen Graz-Köflacher Bahn und Busbetrieb GmbH (GKB), ÖBB-Infrastruktur AG und Salzburger Lokalbahn. Dabei wurden 45 Menschen getötet und 81 schwer verletzt. Der Rechnungshof (RH) fordert nun in einem Bericht mehr Tempo bei der Sicherheit von Eisenbahnkreuzungen.

EU hält Scheitern des G20-Gipfels für möglich

Neu-Delhi/Addis Abeba - Der diesjährige G20-Gipfel der führenden Industrie- und Schwellenländer könnte nach Einschätzung der EU ohne gemeinsame Abschlusserklärung enden. Es sei schwierig vorherzusagen, ob es möglich sein werde, sich zu verständigen, sagte EU-Ratspräsident Charles Michel am Freitag vor dem Beginn des Spitzentreffens in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi am Samstag. Konsens gibt es laut Michel aber darüber, der Afrikanischen Union den Beitritt zur G20 zu ermöglichen.

