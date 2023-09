Brunner bietet den Ländern zusätzliche Mittel

Wien - Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) will neue Dynamik in die Finanzausgleichsverhandlungen bringen und hat den Ländern heute einen neuen Vorschlag vorgelegt. Dieser sieht einen Zukunftsfonds vor, über den zielgebunden zusätzliche Mittel fließen sollen, hieß es auf APA-Anfrage. Diese sollen den Bereichen Kinderbetreuung, Wohnen und Klima/Umwelt zu Gute kommen. Während die VP-geführten Länder positiv gestimmt waren, blieben die roten skeptisch.

Zwei Österreicher weiter in Griechenland vermisst

Athen - Die zwei Österreicher, die sich auf der von den schweren Unwettern stark betroffenen Halbinsel Pilion in Griechenland aufgehalten haben, werden weiter vermisst. "Die österreichische Botschaft in Athen bzw. das Honorarkonsulat in Volos stehen in laufendem Kontakt mit den griechischen Behörden, um die Suche bestmöglich zu unterstützen", hieß es am Freitag seitens des Außenministeriums.

Ministerium: Anteil von russischem Gas weiterhin "zu hoch"

Brüssel/Wien - Mit seinem "Blutgeld"-Sager und seiner unverblümten Kritik an Österreichs Gasimporten aus Russland hat der Vertreter der EU-Kommission in Wien, Martin Selmayr, viel diplomatischen Staub aufgewirbelt - dabei ging es aber vor allem um seine Wortwahl, weniger um den Inhalt seiner Kritik. Die Gaseinfuhren aus Russland seien "natürlich nach wie vor zu hoch", heißt es auch aus dem Energieministerium von Ministerin Leonore Gewessler (Grüne).

Suizidalität bei Kindern und Jugendlichen stark angestiegen

Wien - Expertinnen und Experten der österreichischen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie (ÖGKJP) schlagen angesichts neuer Zahlen zur Suizidalität bei jungen Menschen Alarm. Daten aus dem klinischen Bereich belegen seit 2018 eine Steigerung bei suizidalen Gedanken und Handlungen bei unter 18-Jährigen um das Dreifache. Die ÖGKJP forderte bei einer Online-Pressekonferenz mehr Präventionsmaßnahmen. Vor allem die medizinische Versorgung gehört dringend verbessert.

Salzburg AG zahlt Millionen an Kunden zurück

Salzburg/Wien - Ein wohl jahrelanger Rechtsstreit zwischen der Salzburg AG und der Arbeiterkammer Salzburg über die Rechtmäßigkeit der Strompreiserhöhungen der Jahre 2022 und 2023 ist vom Tisch: Der Landesenergieversorger und die Interessenvertretung haben sich nach langen Verhandlungen auf einen Vergleich geeinigt. Von dem am Freitag präsentierten Entlastungspaket sollen vor allem jene Haushalte profitieren, bei denen die Strompreisbremse des Bundes nicht den vollen Verbrauch abdeckt.

Fünf Jahre Haft für notorischen Betrüger

Wien - Ein Hochstapler, der sich seit 2003 sein Leben von Banken, Kreditgebern und Frauen finanzieren hatte lassen, ist am Freitag am Wiener Landesgericht wegen schweren gewerbsmäßigen Betrugs und Untreue zu einer fünfjährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden. "Die kriminelle Energie, die Sie an den Tag gelegt haben, sucht ihresgleichen. Sie haben das Leben dieser Frauen und deren Vertrauen in die Menschheit zerstört", stellte Richterin Christina Salzborn am Ende fest.

G20-Abschlusserklärung laut Indien "fast fertig"

Neu-Delhi/Addis Abeba - Die G20-Staaten kommen im Ringen um eine gemeinsame Abschlusserklärung des Gipfels am Wochenende nach Angaben der amtierenden indischen Präsidentschaft voran. Der Text sei "fast fertig" und werde eine "Stimme" des globalen Südens und der Schwellenländer zum Ausdruck bringen, sagte der indische "Sherpa" Amitabh Kant, der für die Präsidentschaft die Verhandlungen führt, am Freitag in Neu-Delhi.

Wiener Börse tendiert im Verlauf etwas schwächer

Wien - Der heimische Leitindex ATX verlor am frühen Freitagnachmittag 0,47 Prozent auf 3.125,24 Zähler. Nach freundlichem Beginn rutschte der ATX im Verlauf des Vormittags ins Minus ab. Das europäische Umfeld zeigte sich ebenfalls im negativen Bereich. Marktbeobachter verwiesen auf die Zweifel einiger Investoren an einer nachhaltigen Konjunkturerholung in China und Europa. Zudem sei auch das Inflationsthema noch lange nicht vom Tisch, erläuterte ein Marktexperte.

red