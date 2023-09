Mehr als 290 Todesopfer bei Erdbeben in Marokko

Rabat - Bei einem schweren Erdbeben in Marokko sind mindestens 296 Menschen ums Leben gekommen. Das teilte das Innenministerium des nordwestafrikanischen Landes am frühen Samstagmorgen mit. Bilder und Videos aus sozialen Netzwerken zeigen zerstörte Gebäude und auf den Straßen sitzende Menschen. Laut Augenzeugenberichten löste das Erdbeben in Marrakesch, Agadir und anderen Städten bei Bewohnern Panik aus.

Selenskyj: "Putin hat Prigoschin getötet"

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den russischen Staatschef Wladimir Putin direkt für den Tod von Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin bei einem Flugzeugabsturz in Russland verantwortlich gemacht. "Er hat Prigoschin getötet. Das sind zumindest die Informationen, die wir alle haben, wir haben keine anderen Informationen", sagte Selenskyj am Freitag in einer Rede. Der Vorfall zeige, dass Putin mittlerweile "politisch schwach" geworden sei, so Selenskyj weiter.

Neue Drohnenangriffe auf russischem Staatsgebiet

Brjansk - In der russischen Grenzstadt Brjansk sind eine Elektronikfabrik und ein Bahnhof am Freitagnachmittag erneut zum Ziel von Drohnenangriffen geworden. Nach Angaben des Gouverneurs Alexander Bogomas fing die russische Luftverteidigung mindestens drei Drohnen über oder im Anflug auf die Stadt ab. Zwei der Fluggeräte sollen beim Absturz den Bahnhof und ein industrielles Verwaltungsgebäude beschädigt haben. Der Gouverneur machte die Ukraine für den Angriff verantwortlich.

Indien will Debakel bei G20-Treffen verhindern

Neu-Delhi - US-Präsident Joe Biden und Indiens Premier Narendra Modi wollen angesichts einer chinesisch-russischen Allianz ein Scheitern des G20-Gipfels in Neu Delhi abwenden. Unterhändler bemühten sich vor Gipfelbeginn am Samstag, einen Kompromiss für die Abschlusserklärung zu finden. Es geht darum, ob Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine verurteilt wird, Peking und Moskau das Papier aber mittragen. Ohne eine gemeinsame Erklärung, dürfte der Gipfel als gescheitert gelten.

Menschen in Lebenskrisen wünschen sich unkomplizierte Hilfe

Wien - Menschen in einer akuten psychischen Krise wünschen sich schnelle und unkomplizierte Hilfe. Eine mühsame Suche unter einer Vielzahl von psychosozialen Hotlines oder Anlaufstellen mit differierenden Öffnungszeiten helfe in dieser Situation nicht. Eine nationale Krisenhotline war neben einer allgemeinen Informationswebsite der große Wunsch der Betroffenen. Sie und ihre Angehörigen sind bei SUPRA, der Suizidprävention Austria, eine wichtige Säule.

Jugendlicher auf Schulgelände in Bayern tot aufgefunden

Würzburg - Ein 14-jähriger ist am Freitag auf einem Schulgelände in Lohr am Main in Unterfranken im deutschen Bundesland Bayern tot aufgefunden worden. Die Polizei nahm einen Tatverdächtigen im Teenageralter unter dem Verdacht eines Tötungsdelikts fest. Er solle am Samstag dem Haftrichter in Würzburg vorgeführt werden, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Würzburg. Die Hintergründe seien noch völlig unklar.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red