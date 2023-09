Mehr als 630 Todesopfer bei Erdbeben in Marokko

Rabat - Bei einem schweren Erdbeben in Marokko sind mindestens 632 Menschen ums Leben gekommen. Das teilte das Innenministerium des Landes am Samstagvormittag mit. Mehr als 150 Verletzte wurden zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Die meisten Schäden seien außerhalb der Städte entstanden. Bilder und Videos aus sozialen Netzwerken zeigen zerstörte Gebäude in Städten und auf den Straßen sitzende Menschen. Medienberichten zufolge wurden auch historische Wahrzeichen beschädigt.

Fast zwei Drittel aller Korallenriffe weltweit überfischt

Bremen - Fast zwei Drittel aller Korallenriffe weltweit werden derzeit überfischt. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie, an der das Bremer Leibniz-Zentrum für Marine Tropenforschung (ZMT) mitgewirkt hat. Unter Leitung von Jessica Zamborain-Mason von der Harvard University werteten die Experten Daten zu Fischbeobachtungen in mehr als 2.000 Riffen weltweit aus, wie das ZMT mitteilte.

G20-Gipfel in Neu-Delhi hat begonnen

Neu-Delhi - Vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine hat in Indien der G20-Gipfel führender Industrie- und Schwellenländer begonnen. In der Hauptstadt Neu- Delhi begrüßte Premier Narendra Modi am Samstagvormittag (Ortszeit) unter anderen US-Präsident Joe Biden und Deutschlands Kanzler Olaf Scholz (SPD) zu den zweitägigen Beratungen. In Vertretung für den russischen Präsidenten Wladimir Putin kam Außenminister Sergej Lawrow.

Indiens Premier: Afrikanische Union wird Mitglied der G20

Neu-Delhi - Die G20-Gruppe wichtiger Industrie- und Schwellenländer nimmt die Afrikanische Union (AU) als Mitglied auf. Das sagte Indiens Premierminister Narendara Modi am Samstag bei der Eröffnung des G20-Gipfels in Neu-Delhi. Indien hat derzeit den Vorsitz der Staatengruppe.

Leopard 1-Panzer für Kiew, Sanktionen gegen Moskau

Brjansk - Die ersten zehn Leopard 1-Kampfpanzer, die Dänemark mit Deutschland und den Niederlanden Kiew zur Verfügung stellt, sind in der Ukraine eingetroffen. Weitere zehn Panzer seien bereits auf dem Weg, teilte das dänische Verteidigungsministerium am Freitag mit. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj rief zu weiteren Sanktionen gegen Russland auf. In der russischen Grenzregion Brjansk wurde ein Bahnhof und eine Elektronik-Fabrik Ziel von Drohnenangriffen.

Menschen in Lebenskrisen wünschen sich unkomplizierte Hilfe

Wien - Menschen in einer akuten psychischen Krise wünschen sich schnelle und unkomplizierte Hilfe. Eine mühsame Suche unter einer Vielzahl von psychosozialen Hotlines oder Anlaufstellen mit differierenden Öffnungszeiten helfe in dieser Situation nicht. Eine nationale Krisenhotline war neben einer allgemeinen Informationswebsite der große Wunsch der Betroffenen. Sie und ihre Angehörigen sind bei SUPRA, der Suizidprävention Austria, eine wichtige Säule.

Erneut Politikermord in Ecuador: Lokalpolitiker tot gefunden

Guayaquil - Im von anhaltender Gewalt erschütterten Ecuador ist wenige Wochen vor der Stichwahl um die Präsidentschaft erneut ein Politiker getötet worden. Die Leiche des Stadtrats Bol�var Vera aus der Stadt Dur�n in der von Drogengewalt betroffenen südwestlichen Provinz Guayas sei am Freitag blutverschmiert und gefesselt in einem Waldgebiet gefunden worden, teilte die Staatsanwaltschaft in den Online-Netzwerken mit. Demnach wurde Vera erschossen.

Mysteriöses "goldenes Ei" vom Meeresgrund geborgen

Washington - US-Wissenschafter haben auf dem Meeresgrund des Pazifiks vor Alaska ein mysteriöses rundes Objekt entdeckt, von dem niemand weiß, was es ist. Das gold glänzende Objekt hat einen Durchmesser von über zehn Zentimetern und einen kleinen Riss an der Basis. Meeresforscher, die ein ferngesteuertes Vermessungsfahrzeug nutzten, entdeckten es vergangene Woche in 3.300 Metern Tiefe an einem Felsen im Golf von Alaska.

