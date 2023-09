Beben in Marokko - Keine Österreicher verletzt

Rabat - Bei einem schweren Erdbeben in Marokko sind am späten Freitagabend (Ortszeit) mindestens 632 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 150 Verletzte wurden zur Behandlung in Spitäler gebracht. Die meisten Schäden entstanden außerhalb der Städte. Informationen über Betroffene aus Österreich lägen derzeit nicht vor, teilte das Außenministerium der APA am Samstagvormittag mit. Aktuell seien jedoch rund 30 Personen reiseregistriert, hieß es weiter.

Mann starb in Spital in OÖ: Falsche Medikation im Verdacht

Bad Ischl - Ein 73-Jähriger ist Ende August im Salzkammergut Klinikum Bad Ischl (Bezirk Gmunden) möglicherweise durch eine Patienten-Verwechslung gestorben. Dem Mann war eine Schmerztablette gegeben worden, die für einen anderen Kranken gedacht war. Das Personal bemerkte den Fehler, der 73-Jährige wurde daraufhin überwacht. Bei einem dieser Kontrollgänge fand man ihn leblos im Bett. Einen Bericht der "Kronen Zeitung" (Samstag-Ausgabe) bestätigte das Spital in einer Presseaussendung.

G20-Gipfel in Neu-Delhi hat begonnen

Neu-Delhi - Vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine hat in Indien der G20-Gipfel führender Industrie- und Schwellenländer begonnen. In der Hauptstadt Neu- Delhi begrüßte Premier Narendra Modi am Samstagvormittag (Ortszeit) unter anderen US-Präsident Joe Biden und Deutschlands Kanzler Olaf Scholz (SPD) zu den zweitägigen Beratungen. In Vertretung für den russischen Präsidenten Wladimir Putin kam Außenminister Sergej Lawrow.

Indiens Premier: Afrikanische Union wird Mitglied der G20

Neu-Delhi - Die G20-Gruppe wichtiger Industrie- und Schwellenländer nimmt die Afrikanische Union (AU) als Mitglied auf. Das sagte Indiens Premierminister Narendara Modi am Samstag bei der Eröffnung des G20-Gipfels in Neu-Delhi. Indien hat derzeit den Vorsitz der Staatengruppe.

Leopard 1-Panzer für Kiew, Sanktionen gegen Moskau

Brjansk - Die ersten zehn Leopard 1-Kampfpanzer, die Dänemark mit Deutschland und den Niederlanden Kiew zur Verfügung stellt, sind in der Ukraine eingetroffen. Weitere zehn Panzer seien bereits auf dem Weg, teilte das dänische Verteidigungsministerium am Freitag mit. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj rief zu weiteren Sanktionen gegen Russland auf. In der russischen Grenzregion Brjansk wurde ein Bahnhof und eine Elektronik-Fabrik Ziel von Drohnenangriffen.

Fast zwei Drittel aller Korallenriffe weltweit überfischt

Bremen - Fast zwei Drittel aller Korallenriffe weltweit werden derzeit überfischt. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie, an der das Bremer Leibniz-Zentrum für Marine Tropenforschung (ZMT) mitgewirkt hat. Unter Leitung von Jessica Zamborain-Mason von der Harvard University werteten die Experten Daten zu Fischbeobachtungen in mehr als 2.000 Riffen weltweit aus, wie das ZMT mitteilte.

80-Jähriger nach Unfall in NÖ angegriffen und überrollt

Weinzierl am Walde bei Krems - Ein 80-jähriger Pkw-Lenker dürfte am Freitagabend nach einem Unfall bei Weinzierl am Walde (Bezirk Krems-Land) von zwei Motorradfahrern angegriffen und verletzt worden sein. Der Mann soll in einer Kurve einen der beiden entgegenkommenden Biker mit dem Seitenspiegel gestreift haben und deshalb stehen geblieben sein. Daraufhin dürften die zwei Motorradfahrer ihn nach Angaben der Polizei Niederösterreich angegriffen, getreten und im Bereich der Beine überrollt haben.

Erneut Politikermord in Ecuador: Lokalpolitiker tot gefunden

Guayaquil - Im von anhaltender Gewalt erschütterten Ecuador ist wenige Wochen vor der Stichwahl um die Präsidentschaft erneut ein Politiker getötet worden. Die Leiche des Stadtrats Bol�var Vera aus der Stadt Dur�n in der von Drogengewalt betroffenen südwestlichen Provinz Guayas sei am Freitag blutverschmiert und gefesselt in einem Waldgebiet gefunden worden, teilte die Staatsanwaltschaft in den Online-Netzwerken mit. Demnach wurde Vera erschossen.

