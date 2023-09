Bereits mehr als 1.000 Tote nach Beben in Marokko gemeldet

Rabat/Marrakesch - Bei einem schweren Erdbeben in Marokko sind am späten Freitagabend (Ortszeit) 1.037 Menschen ums Leben gekommen, wie die Nachrichtenagentur Reuters am Samstag unter Berufung auf den staatlichen Rundfunk berichtete. Die größten Schäden entstanden außerhalb der Städte. Österreicherinnen und Österreicher seien nach bisherigem Wissensstand nicht verletzt worden, teilte das Außenministerium auf APA-Anfrage mit. Aktuell seien rund 30 Personen reiseregistriert, hieß es.

Einigung auf gemeinsame Erklärung bei G20-Gipfel

Neu-Delhi/Addis Abeba - Nur wenige Stunden nach Beginn des G20-Gipfels in Indien haben sich die Teilnehmer nach Angaben des indischen Premierministers Narendra Modi auf eine gemeinsame Erklärung geeinigt. Es bestehe Konsens über die Gipfelerklärung, diese sei bereits verabschiedet worden, sagte Modi am Samstag in Neu-Delhi.

Mann starb in Spital in OÖ: Falsche Medikation im Verdacht

Bad Ischl - Ein 73-Jähriger ist Ende August im Salzkammergut Klinikum Bad Ischl (Bezirk Gmunden) möglicherweise durch eine Patienten-Verwechslung gestorben. Dem Mann war eine Schmerztablette gegeben worden, die für einen anderen Kranken gedacht war. Das Personal bemerkte den Fehler, der 73-Jährige wurde daraufhin überwacht. Bei einem dieser Kontrollgänge fand man ihn leblos im Bett. Einen Bericht der "Kronen Zeitung" (Samstag-Ausgabe) bestätigte das Spital in einer Presseaussendung.

Gemeindebund-Chef Riedl offenbar vor Rückzug

Wien - Gemeindebund-Chef Alfred Riedl, der nach umstrittenen Grundstücksgeschäften sein Amt bis zur nächsten Vorstandssitzung im März 2024 ruhend gestellt hat, dürfte vor dem kompletten Rückzug stehen, wie das Ö1-Morgenjournal berichtet und auch der APA bestätigt wurde. Dem ÖVP-Politiker wird vorgeworfen, er habe in Grafenwörth (Bezirk Tulln), wo er Bürgermeister ist, durch Grundstücksverkäufe mehr als eine Million Euro verdient. Die Prüfung der Vorwürfe dauert noch an.

Londoner Polizei fasst ausgebrochenen Terrorverdächtigen

London - Nach tagelanger Fahndung hat die britische Polizei einen aus einem Londoner Gefängnis ausgebrochenen Terrorverdächtigen festgenommen. Beamte konnten den 21-Jährigen demnach am Samstag um kurz vor 11 Uhr (Ortszeit) im Londoner Stadtteil Chiswick ergreifen, wie die Metropolitan Police mitteilte. Die Polizei hatte ihre Suche zuvor auf den wohlhabenden Stadtteil im Südwesten der Hauptstadt konzentriert, nachdem es dort Berichte über Sichtungen des Ex-Soldaten gegeben hatte.

Monroe-Haus soll vor Abriss gerettet werden

Los Angeles - Das ehemalige Haus von Marilyn Monroe soll vor dem Abriss gerettet werden. Der Stadtrat von Los Angeles hat am Freitag dafür gestimmt, ein Verfahren einzuleiten, um das Gebäude, in dem die Schauspielerin 1962 an einer Überdosis Drogen starb, als historisches und kulturelles Denkmal auszuweisen. Damit wurde eine bereits erteilte Abrissgenehmigung des Hauses im spanischen Kolonialstil im Brentwood-Viertel widerrufen.

80-Jähriger nach Unfall in NÖ angegriffen und überrollt

Weinzierl am Walde bei Krems - Ein 80-jähriger Pkw-Lenker dürfte am Freitagabend nach einem Unfall bei Weinzierl am Walde (Bezirk Krems-Land) von zwei Motorradfahrern angegriffen und verletzt worden sein. Der Mann soll in einer Kurve einen der beiden entgegenkommenden Biker mit dem Seitenspiegel gestreift haben und deshalb stehen geblieben sein. Daraufhin dürften die zwei Motorradfahrer ihn nach Angaben der Polizei Niederösterreich angegriffen, getreten und im Bereich der Beine überrollt haben.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red